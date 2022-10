Meilleur sèche-cheveux 2022 : de Dyson à Zuvi en passant par GHD

7. Braun Style&Go – Meilleur sèche-cheveux de voyage

Diversement appelé Braun Style&Go, Satin Hair 1 ou HD130, ce sèche-cheveux porte peut-être un nom un peu confus, mais il est très simple quand il s’agit de ce qui compte : sécher vos cheveux.

Il n’y a pas beaucoup de cloches et de sifflets ici, mais à ce prix, vous ne vous y attendriez pas. Vous avez le choix entre deux réglages de chaleur et de puissance et une tête de coiffage amovible. Plus important encore, le sèche-cheveux est petit, léger et pliable, ce qui en fait le sèche-cheveux idéal à emporter lorsque vous voyagez.

Braun a prévu cela, en s’assurant qu’il est compatible avec des tensions de 100 à 240 V. Tant que vous avez un adaptateur de voyage, vous pouvez être sûr qu’il fonctionnera à peu près où que vous soyez, sans vous soucier que la tension soit trop basse pour l’alimenter, ou trop élevée et la casse.

Malgré cette portabilité, il offre un punch décent pour sa taille, vous ne resterez donc pas debout pendant des heures à attendre que vos cheveux sèchent. Il est peu probable qu’il s’agisse de votre sécheuse principale, mais pour une sauvegarde budgétaire ou une pièce de rechange adaptée aux voyages, c’est une bonne option.

Guide d’achat d’un sèche-cheveux

Un sèche-cheveux devrait être un achat simple, mais si vous n’avez pas mis à jour le vôtre depuis un moment, il y a quelques fonctionnalités intéressantes qui pourraient vous manquer. Pour décider lequel acheter, commencez par vos cheveux.

Paramètres de chaleur

Si vous colorez vos cheveux, vous aurez probablement besoin d’un peu plus d’attention. Recherchez une sécheuse avec au moins un réglage de puissance faible et élevé, ainsi que des options de température. Utilisez un réglage plus puissant et plus chaud pour un souffle rapide afin d’éliminer la majeure partie de l’eau de vos cheveux, puis passez à un réglage plus bas et plus froid pour protéger vos mèches lorsque vous terminez.

Technologie ionique

Un sèche-cheveux à technologie ionique sèche les cheveux plus rapidement, ce qui vous permet d’utiliser une chaleur plus faible. Il aidera à protéger les cheveux abîmés et à leur redonner un peu de brillance. Les sèche-cheveux ioniques sont également bons pour les cheveux bouclés, car ils protégeront la boucle et réduiront les frisottis.

Puissance

Une fois que vous avez décidé de la bonne approche pour vos cheveux, vérifiez la puissance de l’appareil que vous regardez. Plus de puissance signifie que le travail sera fait plus rapidement. Si vous avez déjà passé une demi-heure frustrante avec un sèche-cheveux d’hôtel minable et que vous vous êtes quand même retrouvé avec les cheveux mouillés, vous comprendrez à quel point la puissance en watts fait une différence. Votre sèche-cheveux doit être d’au moins 1 800 watts, mais les sèche-cheveux professionnels peuvent être deux fois plus puissants.

Bouton cool et pièces jointes

Recherchez également un bouton cool, qui vous aidera à définir votre look à la fin.

Enfin, il existe des accessoires : un diffuseur vous aidera à entretenir vos boucles et une buse à tête plate vous aidera à lisser.