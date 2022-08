Meilleur savon de lavage de voiture pour 2022

Peu importe le type de véhicule que vous possédez, les voitures se salissent (et puant). Même si vous prenez soin de votre véhicule autant que possible, vous n’empêcherez jamais toute cette saleté, cette poussière et cette crasse de recouvrir votre voiture. Si vous voulez nettoyer votre bébé, la façon la plus simple de le faire est de se laver les mains simplement et agréablement, mais ce n’est pas aussi simple que de simplement prendre un seau d’eau et d’y vaporiser du savon pour les mains ou de la vaisselle. Ce type de savon standard n’est pas conçu pour nettoyer votre véhicule et pourrait en fait endommager la peinture de votre voiture. Vous avez besoin d’un type de savon spécial qui peut faire le travail, nous avons donc rassemblé nos six meilleurs savons de lavage de voiture sur le marché aujourd’hui.



Il existe une abondance absolue de savons de lavage de voiture sur le marché, et nous l’avons réduit à six de nos meilleurs nettoyants pour voiture. Il y en a pour tous les goûts, du savon concentré qui peut être transformé en une mousse riche au lavage sans eau qui élimine la saleté tenace et garde la surface de peinture de votre voiture brillante. Et ce n’est qu’une fois que votre voiture est parfaitement propre que vous pouvez sortir le cire de carnauba pour garder tout super brillant et protéger la finition de votre voiture. Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur nos choix. Nous mettons à jour cette liste périodiquement.

d’Adam Adam’s a tendance à nommer ses produits avec des descriptions assez génériques, mais ne vous y trompez pas ; l’entreprise vend de très bonnes choses. Et dans nos tests de shampooing pour lave-auto, le meilleur lavage global est venu avec le shampooing Adam’s Car Wash. La mousse, la douceur et même le parfum sont tous fantastiques. Quelle que soit la façon dont vous utilisez ce shampooing pour voiture, qu’il s’agisse d’un simple lavage à la main, d’une lance à mousse ou d’un pistolet à mousse, ce savon de lavage de voiture frappe toutes les marques.

Pluie-X Cela ne fait pas de mal de s’en tenir aux bases, et Rain-X obtient la formule de base du lavage de voiture selon notre expérience en ce qui concerne la quantité de produit que vous obtenez et le prix. La mousse n’est pas tout à fait ce que vous obtenez d’autres choix sur la liste, mais Spot Free Car Wash fait ce que son nom l’indique. La voiture a l’air propre une fois terminée et les taches d’eau sont rares. Rain-X dit qu’il n’y a pas besoin de séchage, mais il est toujours préférable d’utiliser quelque chose pour sécher l’eau laissée derrière, surtout en plein soleil.

Les gars de la chimie Avec un nettoyeur haute pression et une lance à mousse, il est facile de faire ressembler le lavage de votre voiture à un lave-auto automatique. Il y a une raison pour laquelle cette technique est si populaire, et il est toujours préférable d’obtenir autant de mousse que possible. Eh bien, si c’est de la mousse que vous désirez, Chemical Guys Mr. Pink Super Suds n’est que le savon de lavage de voiture. La mousse créée par ce savon est assez incroyable, ce qui fait de M. Pink un accord parfait pour ceux qui lavent leur voiture avec une laveuse à pression et une lance à mousse. De plus, ça sent incroyable. M. Pink ne vous laissera pas tomber.

Meguiar’s Les produits deux en un sont toujours un peu un compromis. Bien sûr, vous perdez la protection réelle qu’une bonne couche de cire de voiture donne à la peinture du véhicule avec un savon de voiture de lavage et de cire, mais ils ne sont pas tous mauvais. Meguiar’s Ultimate Wash & Wax ne l’est certainement pas. La consistance vaut son prix et la peinture est nettement plus lisse que certains autres lavages comparables. Si vous avez besoin de gagner du temps ou si vous n’avez tout simplement pas la patience de cirer une voiture, il n’y a rien de mal à prendre une bouteille de Wash & Wax.

Les gars de la chimie Une remarque : Chemical Guys Extreme Maxi Suds II et Mr. Pink sont interchangeables selon notre expérience. Cependant, nous pensons que Maxi Suds II fournit un peu plus de mousse. Ainsi, ce nettoyant atterrit dans notre choix pour le meilleur savon de lavage de voiture à utiliser avec un pistolet à mousse. Les pistolets à mousse ne créent tout simplement pas le type de mousse que font un nettoyeur haute pression et une lance à mousse, alors naturellement, choisissez un savon très savonneux. Extreme Maxi Suds II offre sur ce front. Même si vous sautez un pistolet à mousse et remplissez un seau, la mousse est scandaleuse de ce savon de lavage de voiture. Ce n’est pas le lavage le plus lisse au monde, mais il crée certainement beaucoup de mousse.

Optimum Les lave-autos sans eau ont vraiment pris leur envol au cours des 10 dernières années et, selon notre expérience, Optimum a perfectionné le produit tel qu’il est. Le No Rinse Wash & Shine de la société surpasse facilement les produits nettoyants concurrents à un meilleur prix et les résultats sont assez formidables pour ne pas utiliser une goutte d’eau dans le processus. Comme tout savon de lavage de voiture respectueux de l’environnement, ceux-ci ne sont pas destinés aux voitures avec de la boue incrustée et d’autres taches sales importantes. Au contraire, le lavage sans rinçage fonctionne mieux pour éliminer la poussière, la saleté, les débris et les excréments avec un seul seau d’eau. Le produit d’Optimum fait extrêmement bien le travail, laisse une belle finition et maintient l’ensemble du processus respectueux de l’environnement. C’est une bonne chose là.

Comparaison des meilleurs savons de lavage de voiture pour 2022 Marque Nom Prix Meilleur savon de lavage de voiture dans l’ensemble d’Adam Shampooing de lavage de voiture 11 $ Meilleur savon de lavage de voiture abordable Pluie-X Lavage de voiture sans taches 7 $ Meilleur savon de lavage de voiture pour les laveuses à pression Les gars de la chimie M. Pink Super Suds 7 $ Meilleur savon de lavage de voiture et de cire Meguiar’s Lavage et cire ultimes 12 $ Meilleur savon de lavage de voiture pour pistolets à mousse Les gars de la chimie Extreme Maxi Suds II 15 $ Meilleur savon de lavage de voiture sans rinçage/écologique Optimum Lavage et brillance sans rinçage 21 $

Quelques notes sur les savons de lavage de voiture et le lavage de voiture

N’utilisez pas de savon à vaisselle: Sérieusement, s’il vous plaît, ne sortez pas le savon à vaisselle pour laver votre voiture. Alors que c’était une pratique courante d’entretien automobile il y a des années, les temps ont changé, tout comme la peinture automobile. La peinture de votre voiture est beaucoup plus délicate que vous ne le pensez, et les produits chimiques nettoyants agressifs ne sont pas ses amis. Vous ne voulez vraiment pas endommager cette couche transparente. Si vous avez besoin d’enlever la cire d’une voiture, il existe des savons spéciaux pour le lavage des voitures.

Sortez deux seaux : C’est vrai, utilisez deux seaux lorsque vous lavez votre voiture à la main. Un seau est exclusivement pour votre savon et votre eau de lavage de voiture, et l’autre est uniquement pour rincer et laver votre éponge ou votre gant de lavage. Il empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le seau à savon, ce qui réduit le risque que vous ramassiez des matériaux indésirables susceptibles de rayer la peinture du véhicule pendant le lavage.

: Les taches d’eau peuvent être une véritable nuisance. Travailler à l’ombre ou lorsque le soleil ne chauffe pas la voiture peut empêcher l’eau et le savon de sécher prématurément. Si vous ne pouvez pas éviter le soleil, ce n’est pas la fin du monde. Quelques détails rapides élimineront toutes les taches d’eau indésirables laissées sur la surface de la voiture. Lavez régulièrement votre voiture: C’est assez simple, mais un lavage de voiture de base bien fait peut faire des merveilles pour prolonger la longévité des peintures. En gardant la saleté, la poussière et les débris hors de la peinture, vous vous remercierez à long terme. De plus, allez, rien de tel qu’une voiture propre.

Obtenez de la mousse

Chacun des savons de lavage de voiture ci-dessus fera un excellent travail. Certains sont meilleurs que d’autres par nature, et peut-être trouverez-vous quelque chose qui fonctionne mieux pour vos besoins spécifiques. Nous essayons toujours de couvrir une gamme de fourchettes de prix et d’éléments lors de la sélection de nos favoris, mais quel que soit le savon, chacun fera un excellent travail de nettoyage de votre voiture.

