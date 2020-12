À présent, nous sommes tous assez habitués à porter des masques faciaux en public. Mais quelque chose d’un peu plus difficile à surmonter est le carnage qui se produit lorsque votre lippy préféré rencontre le masque, des lèvres maculées, quelqu’un?

Il existe plusieurs façons de garder votre rouge à lèvres plus longtemps, notamment en portant plusieurs couches ou en utilisant un lipcote pour préserver votre couleur. Cependant, une solution plus simple à ces problèmes est d’opter pour quelque chose de naturellement durable.

La plupart des rouges à lèvres à longue tenue sont connus pour dessécher vos lèvres et laisser les choses un peu enseignées. Heureusement, il existe de nombreuses options hydratantes qui garderont les lèvres nourries et aideront la couleur à rester en place.

En un coup d’œil, les principales options dans ce domaine proviennent de NYX, Fenty Beauty et Max Factor.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures options à garder sur votre radar pour 2020.

Meilleurs rouges à lèvres longue durée

1. Encre mate Superstay de rouge à lèvres Maybelline









Bénéficiant d’une autonomie impressionnante jusqu’à 12 heures, le rouge à lèvres Superstay de Maybelline est à considérer, il a une formule non desséchante gardant les lèvres belles et lisses même sous votre masque.

Un applicateur en forme de flèche assure une application facile et précise.

Prix: 4,98 £, Amazon – achetez ici maintenant

2. Rouge à lèvres longue tenue en 2 étapes Max Factor Lipfinity









Ce rouge à lèvres en deux étapes de Max Factor est à considérer si vous souhaitez créer différents looks vifs avec une durée de vie allant jusqu’à 24 heures.

Le baume hydratant assure une brillance pulpeuse, tout en gardant votre couleur vibrante et en aidant à ne pas dessécher vos lèvres.

Prix: 5,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

3. Quad de rouge à lèvres mat Beauty Bay Nude Collection









Beauty Bay a récemment lancé huit nouveaux rouges à lèvres mats, disponibles en deux ensembles et parfaits pour l’arsenal de tous les amateurs de rouge à lèvres.

La collection propose une formule ultra-crémeuse et intensément pigmentée; 100% résistant aux taches, ainsi que végétalien et sans cruauté.

Disponible dans cette superbe collection nude et une collection de baies si vous préférez les tons vibrants.

Prix: 24 £, Beauty Bay – achetez ici maintenant

4. Fenty Beauty Mattemoiselle Plush Matte Lipstick









Avec une multitude de nuances au choix, il y en a une pour chaque humeur et chaque teint.

Le rouge à lèvres Mattemoiselle Plush Matte a une texture légère, avec une application crémeuse qui sèche avec un fini mat doux. Les critiques louent le pouvoir durable de ce rouge à lèvres héros.

Prix: 16 £, Harvey Nichols – acheter ici maintenant

5. MAC Retro Matte Liquid Lipcolour









Décrit comme l’ultime gain de pigment mat, le rouge à lèvres liquide mat de MAC a jusqu’à huit heures d’autonomie, avec une gamme de nuances classiques parmi lesquelles choisir.

Non seulement la couleur reste en place pendant de longues périodes, mais elle est résistante aux baisers, au verre et ne se plume pas non plus lorsque vous l’appliquez.

Prix: 19 £, look fantastique – achetez ici maintenant

6. Pigment pour les lèvres NARS Powermatte









Le pigment Powermatte à séchage rapide de Nars est une bonne option pour un mat parfait sur le pouce. Il ne prend pas trop de temps à sécher et se verrouille dans la formule pour un tissage insouciant et résistant aux taches.

Il est doté d’un applicateur fin et précis pour vous assurer que vos lèvres sont parfaites à chaque fois. La texture légère s’applique parfaitement comme une encre pour les lèvres.

Prix: À partir de: 18,40 £, Debenhams – achetez ici maintenant

7. Rouge à lèvres liquide Stila Stay All Day









Avec ‘Stay All Day’ dans le nom, vous pouvez vous attendre à de très bonnes choses de ce rouge à lèvres liquide de Stila.

Ce que nous aimons dans ce rouge à lèvres, ce sont ses propriétés hydratantes, sa formule est enrichie en vitamine E et en huile d’avocat, donnant aux lèvres une dose d’hydratation vitale, ainsi qu’une couleur audacieuse qui dure l’épreuve du temps.

Prix: 15,15 £, look fantastique – achetez ici maintenant

8. Rouge à lèvres liquide Anastasia Beverly Hills









Doté d’huiles naturelles hydratantes, non seulement vous obtiendrez une couleur audacieuse, mais vos lèvres vous remercieront également pour l’hydratation, même lorsqu’elles commencent à sécher.

Le rouge à lèvres liquide ne craquera pas, ne s’effritera pas et ne s’écaillera pas, chaque pinceau applicateur a une doublure plate à pointe éponge pour une application transparente.

Prix: 20 £, Cult Beauty – achetez ici maintenant

9. NYX Professional Makeup Soft Matte Lip Cream







Nous recommandons NYX pour son prix abordable et sa consistance crémeuse. La formule légère glisse facilement sur les lèvres grâce à l’applicateur à pinceau doux et ne dessèche pas non plus vos lèvres.

En termes d’inclusion, NYX est l’une des meilleures marques à rechercher pour sa vaste gamme de nuances.

Prix: £ 6, Bottes – achetez ici maintenant

Si vous êtes aux prises avec des lèvres sèches et que vous cherchez quelque chose pour les nourrir, découvrez les meilleurs gommages à lèvres pour 2020.