Meilleur Roku à acheter en 2022

Roku est l’un des principaux fabricants d’appareils de streaming sur un marché encombré d’entrées de Amazone, Pomme et Google. Bien que ces entreprises proposent leurs propres lecteurs de streaming impressionnants, Les produits de Roku se démarquent dans nos revues pour leur caractéristiques solides, d’excellentes performances et des prix abordables. La société a récemment mis à jour son haut de gamme Modèle Ultra pour 2022qui comprend désormais l’excellent Voix à distance Pro. Bien que l’Ultra puisse convenir à certains, la société propose une gamme d’autres appareils, y compris l’Express de base, ainsi que le milieu de gamme. Bâton de diffusion 4K et Express 4K Plus — sans parler de barres de son et haut-parleurs. Voici les meilleurs produits Roku que vous pouvez acheter dès maintenant.



Sarah Tew / Crumpe L’Express 4K Plus est l’une des options de télévision en streaming les moins chères avec 4K HDR. (Même si votre téléviseur actuel ne prend pas en charge ces formats, votre prochain le fera probablement.) Grâce à la mise à jour AirPlay, cet appareil Roku est l’un des moyens les moins coûteux de connecter votre iPhone ou un autre appareil Apple à votre téléviseur. Il manque le support Dolby Vision, mais nous pensons que la plupart des gens iront bien sans cela. Cet appareil de streaming Roku est normalement moins cher que le Streaming Stick 4K de la société et les autres streamers 4K HDR, c’est donc généralement notre premier choix Roku. C’est un excellent choix pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti du streaming sans se ruiner. Roku Express fonctionne avec les assistants vocaux populaires Alexa, Siri et Google Assistant. Lisez notre avis sur Express 4K Plus.

Sarah Tew / Crumpe Le successeur du Streaming Stick Plus de 2017, après des années d’attente, Roku a finalement donné au streamer une mise à niveau en 2021 avec le Streaming Stick 4K. Ce Roku reste abordable, prend en charge le 4K HDR (et Dolby Vision) et profite des dernières fonctionnalités de Roku, notamment Apple AirPlay pour la diffusion depuis un appareil iOS ou Mac. Normalement, nous ne pensons pas que cela vaille plus que l’Express 4K Plus, mais si vous préférez la conception du stick de streaming – ou si vous voulez vraiment le support Dolby Vision – c’est un très bon choix. Lisez notre critique du Streaming Stick 4K.

Sarah Tew / Crumpe La boîte de streaming la plus chère de Roku coûte plus du double du prix de notre premier choix d’appareils de streaming, mais vous apprécierez peut-être suffisamment ses fonctionnalités supplémentaires pour vouloir la mise à niveau. Le modèle 2022 coûte toujours 100 $ et est presque identique aux versions précédentes, sauf qu’il est désormais fourni avec Voice Remote Pro. Mais si vous aimez vraiment la télécommande et que vous voulez économiser un peu d’argent, vous pouvez essayer celle de Roku. autre forfait, les 70 $ Bâton de diffusion en continu Roku 4K Plus, qui inclut également Voice Remote Pro. Le processeur du Streaming Stick 4K n’est pas aussi costaud que celui de l’Ultra, mais il peut faire presque toutes les mêmes astuces telles que Dolby Vision HDR, et il coûte 30 $ de moins que l’Ultra 2022. Sinon, l’Ultra continue de fournir une vidéo Dolby Vision, des réponses plus rapides que le Streaming Stick 4K, un Wi-Fi amélioré et un port Ethernet filaire – particulièrement bienvenu si votre Wi-Fi domestique est surchargé. Lisez notre revue Roku Ultra (2022).

Sarah Tew / Crumpe Nous avons tendance à préférer l’Amazon Fire TV Stick Lite dans la catégorie budgétaire, car il offre plus de fonctionnalités pour l’argent, y compris une télécommande avec recherche vocale intégrée et contrôle alimenté par Alexa. Mais si vous voulez le Roku le moins cher, l’Express est le modèle le plus basique de l’entreprise, et il simplifie les choses. Il peut utiliser toutes les applications sur la plate-forme de Roku, mais les flux sont limités à la HD (pas à 4K) et la télécommande Roku TV est l’option IR de base qui manque de commandes vocales à distance Roku et vous oblige à pointer vers la petite boîte. Ce n’est pas un modèle Roku flashy, mais il fait le travail et est livré avec tout ce dont vous pourriez avoir besoin (y compris un câble HDMI) dans la boîte. Lisez notre revue Roku Express (2019).

Sarah Tew / Crumpe Vous recherchez une mise à niveau audio ainsi qu’un nouveau Roku ? Découvrez la barre de flux. Cette barre de son compacte se branche sur le port HDMI ARC de votre téléviseur, améliorant le son de toutes vos sources, des décodeurs aux consoles de jeux. La meilleure partie de ce lecteur Roku est qu’il s’agit également d’un streamer Roku compatible 4K HDR lui-même. Nous avons trouvé le Streambar facile à configurer, et cela sonne bien pour la taille, en particulier avec le dialogue. Si vous voulez des basses plus fortes, pensez à ajouter le subwoofer sans fil de Roku (180 $). Lisez notre revue Roku Streambar.

Sarah Tew / Crumpe Le Voice Remote Pro n’est pas un lecteur de service de streaming, mais il peut donner un bon coup de pouce à votre appareil de streaming Roku. Le Voice Remote Pro ajoute de nouvelles fonctionnalités comme une batterie rechargeable et un microphone de milieu de terrain de 12 pieds. Ce dernier est particulièrement utile : vous pouvez dire “Hey Roku, trouve ma télécommande” et l’appareil émettra un bip pour que vous puissiez le retrouver s’il est perdu sous les coussins du canapé. Il est désormais fourni avec le Roku Ultra 2022, mais peut être acheté séparément et couplé avec n’importe quel appareil Roku compatible. Lisez notre avis sur Voice Remote Pro.

Comment nous testons les appareils Roku

Chaque Roku que nous examinons reçoit des heures de tests pratiques. En règle générale, cela implique d’installer l’appareil sur plusieurs téléviseurs, d’évaluer le processus de configuration, d’ajouter des chaînes de diffusion en continu populaires et d’utiliser le produit comme s’il s’agissait du nôtre. Nous utilisons toutes les principales fonctionnalités disponibles et notons comment elles se comparent aux autres modèles Roku de la gamme de l’entreprise. Pour ce faire, nous connectons plusieurs appareils de streaming Roku au même téléviseur afin de pouvoir basculer facilement d’avant en arrière pour comparer les expériences.

Nos mesures que nous examinons pour évaluer un appareil comprennent la conception matérielle, les caractéristiques distinctives qui différencient les modèles, les capacités et la conception à distance, la facilité d’utilisation globale, les mises en page et la conception efficaces, les capacités de recherche, les paramètres de confidentialité, le nombre d’applications et leurs performances. et la vitesse et la fiabilité globales du système.

FAQ Roku

Tous les Rokus ne sont-ils pas pareils ? Oui et non. Tous les appareils Roku exécutent le même logiciel et ont donc le même accès à la recherche à l’écran, aux chaînes, aux paramètres et aux mises en page. Les modèles Roku diffèrent en ce qui concerne la forme physique de l’appareil, sa capacité à offrir une lecture à différentes résolutions et formats HDR – tels que 4K et Dolby Vision – ainsi que les fonctionnalités matérielles supplémentaires sur l’appareil lui-même avec la télécommande inclus dans le forfait. Par exemple, le Roku Express d’entrée de gamme est un petit boîtier qui se branche sur votre téléviseur, mais qui se trouve à côté. L’appareil peut accéder à tout le contenu de Roku, mais il n’offre que la lecture en HD 1080p standard, pas en 4K. De plus, la télécommande est très basique et ne peut pas allumer et éteindre votre téléviseur. La télécommande manque également d’autres fonctionnalités avancées telles que le contrôle vocal ou les capacités de recherche à distance. Si vous recherchez un streaming 4K, un accès à Dolby Vision ou une télécommande plus puissante, vous devrez choisir un Roku plus avancé.

Ai-je besoin d’un Roku séparé si j’ai un téléviseur Roku ? Non, vous ne le faites pas. Les téléviseurs Roku sont livrés avec le système d’exploitation Roku intégré au système. Cela signifie que l’interface Roku vous sera présentée dès que vous appuierez sur le bouton d’alimentation. Les téléviseurs Roku sont également livrés avec des télécommandes de marque Roku. Selon votre modèle de téléviseur, vous obtiendrez soit une télécommande simple, soit une télécommande vocale. Les deux vous permettront de naviguer entièrement sur votre téléviseur, mais les télécommandes vocales ont un bouton de microphone pour l’activation vocale. Si vous souhaitez améliorer votre expérience à distance, vous pouvez consulter la Voice Remote Pro répertoriée ci-dessus.