Meilleur robot culinaire – Crumpe

Pour les cuisiniers à domicile, un bon robot culinaire est l’un des appareils les plus polyvalents et les plus utiles à avoir dans le cuisine. Ils sont plus qu’un simple mélangeur sophistiqué, et les meilleurs robots culinaires sont équipés de moteurs et d’accessoires puissants qui peuvent râper les fromages, broyer les noix, pétrir le pain, trancher les fruits et bien plus encore. Ils sont également parfaits pour préparer de délicieuses soupes et des aliments sains pour bébés à la maison.

Cela dit, tous les robots culinaires électriques ne sont pas créés égaux – comme pour tout, il existe de grandes différences de coût, de performances du moteur et de durabilité globale. Il est difficile de se lancer et de trouver le meilleur robot culinaire pour hacher, broyer, couper en dés et préparation des aliments besoins des tâches de la cuisine. De la puissance du moteur à la capacité, en passant par les accessoires et la valeur globale, nous sommes là pour vous aider à trouver les meilleures options disponibles et vous montrer que les meilleurs robots culinaires ne sont pas toujours ceux qui coûtent le plus cher.

L’autre facteur que vous voudrez peut-être prendre en compte – au-delà de la puissance et du prix – est la facilité de nettoyage du robot culinaire. Certains ou tous ses composants peuvent aller au lave-vaisselle. Même si vous devez laver à la main la lame à hacher ou le disque à trancher, pouvoir jeter la goulotte d’alimentation ou le récipient principal dans le lave-vaisselle peut être une aubaine.

J’ai testé sept robots culinaires, représentant de grandes marques et des best-sellers selon les avis des acheteurs Amazon, Target et Walmart. Vous pouvez acheter un robot culinaire pour aussi peu que 25 $ ou faire des folies sur un modèle professionnel coûteux pour plus de 600 $. Les robots culinaires que j’ai testés se situent au milieu, principalement dans la fourchette de 100 à 200 dollars, conçus pour un usage domestique général. Il existe également des mini-modèles et des robots culinaires extra-larges, mais ceux que j’ai testés sont tous de taille moyenne – entre 10 et 14 tasses. Vous pouvez également investir dans un accessoire de robot culinaire si vous en avez besoin pour effectuer une tâche de cuisine particulière.

Voici comment tout s’est passé et ma recommandation pour les trois meilleurs robots culinaires disponibles, que nous mettons à jour périodiquement.

Tyler Lizenby/Crumpe Nous avons testé plusieurs modèles Cuisinart et celui-ci gagne pour son équilibre entre performances, valeur et fonctionnalités. Ce robot culinaire Cuisinart est également disponible dans un format plus petit, Modèle 8 tasses. Le houmous avec le Cuisinart Elemental FP-11SV était lisse et bien mélangé. Quatre impulsions ont suffi pour bien hacher mes ingrédients pico de gallo, et bien que l’obtention d’amandes à une consistance de beurre ait pris beaucoup plus de temps dans ce modèle (environ 10 minutes en moyenne), le résultat était lisse et bien mélangé. Râper le fromage était un peu délicat car la bouche de la goulotte alimentaire de ce processeur est petite par rapport aux autres modèles. J’ai dû couper un peu mon morceau de parmesan pour tenir dans la goulotte. Cependant, vous obtenez des extras bien pensés comme un disque avec deux options de taille de déchiquetage (fin ou moyen) et des ventouses au bas du processeur pour l’aider à rester stable sur votre comptoir. Ce robot culinaire est doté d’une puissance de 550 watts et d’une lame en acier inoxydable pour hacher, mélanger et pétrir. La lame en acier inoxydable fait une pâte parfaite pour les pâtes et les tartes.

Tyler Lizenby/Crumpe KitchenAid est une marque classique et bien que ses batteurs sur socle soient appréciés, je ne peux pas en dire autant des options de robots culinaires de l’entreprise. Ce modèle de robot culinaire KitchenAid de 11 tasses fonctionnait bien, mais il n’était pas le plus performant pour mélanger et hacher. Cependant, vous obtiendrez de nombreux accessoires, et c’est un bon robot culinaire pour déchiqueter et trancher car il est livré avec plusieurs disques pour différentes tailles de déchiquetage et de tranches. Le houmous fabriqué avec ce modèle avait une consistance lisse et bien mélangée avec une saveur uniforme. Cinq impulsions de la lame à hacher ont fait l’affaire en tant que hachoir pour mes légumes pico de gallo, et il a facilement traité le beurre d’amande, bien que la machine ait chauffé dans les 18 minutes qu’il a fallu pour transformer les amandes en beurre de noix, me laissant avec questions sur le moteur. Ce modèle KitchenAid a un arrêt automatique pour éviter l’épuisement du moteur, mais cette chaleur me rendait toujours nerveux. Le déchiquetage et le tranchage sont là où KitchenAid brille vraiment. Il dispose d’une option de disque de déchiquetage réversible et d’un disque de tranchage réglable de l’extérieur qui correspond à un curseur à l’avant de la base, de sorte que vous pouvez obtenir des tailles de tranches vraiment spécifiques. Il y a aussi un joli étui de rangement inclus, de sorte que vous ne finissez pas par jeter toutes ces lames dans votre bol lorsqu’il n’est pas utilisé. Il a un style classique et comme tout bon appareil électroménager KitchenAid, il se décline en plusieurs finitions. Le prix varie selon la finition que vous choisissez. Il se vend généralement environ 200 $, mais pour le moment, vous pouvez le récupérer pour plus de la moitié du prix habituel.

Cuisinart Si vous devez transformer de grandes quantités d’aliments, ce modèle Cuisinart avec un robot culinaire de 14 tasses fait le travail. Son design élégant a fière allure sur votre comptoir et se décline en plusieurs couleurs et finitions. Avec 14 tasses de capacité de traitement, c’est le plus grand modèle que nous avons testé et légèrement plus cher que les autres modèles que nous recommandons. Bien que vous obteniez une grande capacité et de bonnes performances, il n’y a qu’une seule option de vitesse et le processeur est livré avec un seul disque de déchiquetage. Pour ces raisons, ce n’est pas notre premier choix.

Autres robots culinaires que nous avons testés



En plus des trois recommandés ci-dessus, nous avons également testé ces robots culinaires dans la fourchette de 100 à 400 dollars.

(Mise à jour : non disponible) : J’ai été impressionné par la conception du processeur Hamilton Beach, mais ce n’était pas le gagnant en termes de performances, et j’ai trouvé les étiquettes des boutons et le niveau de bruit un peu gênants. À 350 $, je ne peux pas recommander le robot culinaire professionnel Hamilton Beach par rapport aux modèles plus performants.

: Ce kit est livré avec un bol de mixage, un bol de processeur et une tasse de voyage. Avec une capacité de bol plus petite (5 tasses), les résultats étaient incohérents et je dirais qu’ils ont été sous-performants. Le Ninja Smart Screen est un petit robot culinaire que j’éviterais si votre priorité est la transformation des aliments.

: Ce robot culinaire n’a tout simplement pas bien fonctionné. L’houmous contenait plusieurs pois chiches non hachés, et le flux d’air en rafales sortant de l’avant de la machine était suffisant pour souffler autour des articles sur mon comptoir. Un autre robot culinaire que j’éviterais.

: Ce modèle était notre première recommandation initiale, mais il a depuis été abandonné. Nous n’avons pas testé d’autres modèles Braun, mais la marque vaut certainement la peine d’être étudiée, surtout si vous trouvez une bonne affaire.

Comment nous testons les robots culinaires

Bien que les robots culinaires puissent effectuer de nombreuses tâches différentes, j’ai choisi des tests qui représentaient les fonctions essentielles d’un robot culinaire. La plupart des gens utilisent ces appareils de cuisine pour mélanger, hacher, réduire en purée et déchiqueter.

Après l’avoir réduit à ces tâches de cuisine clés, j’ai choisi de faire du houmous, du pico de gallo, du beurre d’amande et du parmesan râpé pour les recettes de test. Ces recettes impliquent un mélange de mélange, de hachage, de déchiquetage et de purée qui me donnerait une idée de la performance de chaque modèle.

Le houmous était un bon indicateur de la puissance du moteur d’un robot culinaire et donc de la capacité de l’appareil à mélanger les ingrédients en une seule substance lisse. Pico de gallo a testé à quel point il était facile pour la lame de hacher de créer un plat uniformément haché composé d’ingrédients de textures et de duretés variées.

Le beurre d’amande m’a permis de tester la capacité du robot culinaire à réduire en purée quelque chose comme une amande dure dans une consistance de beurre de noix. Cela m’a également obligé à faire fonctionner le processeur pendant une période prolongée pour voir s’il y avait des problèmes de surchauffe ou de bruit et de vibrations. J’ai utilisé 16 onces d’amandes dans chaque test.

Le test de déchiquetage demandait un beau gros bloc de parmesan, l’un des fromages les plus durs. Cela teste les performances du disque à râper ainsi que la facilité d’utilisation de la largeur de la bouche et du poussoir d’aliments du robot culinaire.

J’ai répété chaque recette deux fois en utilisant chaque machine, avec les mêmes ingrédients dans les mêmes quantités pour toutes les marques.

Que rechercher lors de l’achat d’un robot culinaire

Choisir le meilleur robot culinaire pour vous signifie prendre en compte toutes les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour vos recettes préférées et les tâches courantes de la cuisine d’un chef à domicile.

Capacité

Les robots culinaires sont disponibles dans de nombreuses tailles et volumes différents. La taille du robot culinaire est basée sur la taille du bol de travail. J’ai testé des modèles allant d’une capacité de 11 à 14 tasses, mais vous pouvez obtenir des robots culinaires qui sont livrés avec des options de mini bol et de mini hachoir et des bols aussi petits que 3 tasses. Pour un ménage de deux personnes ou plus, je recommanderais au moins un modèle de 8 tasses plutôt qu’un mini robot culinaire et, si vous avez l’espace de stockage, optez pour un grand robot culinaire, juste au cas où.

Vitesses

La plupart des recettes impliquant des robots culinaires spécifient le mélange ou le hachage à haute ou basse vitesse et pour cette raison, vous aurez besoin d’un robot avec au moins deux vitesses et un moteur puissant. La configuration la plus courante est une option basse, haute et impulsion. Certains robots culinaires n’ont qu’une seule vitesse, mais c’est extrêmement limité, alors recherchez un robot culinaire avec au moins une plage de vitesses.

Mon meilleur choix de robot culinaire, le Braun FP3020, a 15 vitesses individuelles sur un seul cadran. C’est beaucoup plus que ce dont la plupart des gens auront besoin, mais cela permet une réelle précision.

Pièces jointes

Bien que votre robot culinaire soit principalement composé de deux lames rotatives, il existe de nombreux autres accessoires qui peuvent étendre les capacités de votre robot. Certains sont livrés avec plusieurs accessoires tels que des disques pour râper, râper et trancher, des lames de pâte pour pétrir la pâte à pain et des accessoires pour fouetter la crème, hacher les noix, extraire les fruits ou couper les légumes en dés. Si vous savez quelles tâches vous effectuerez le plus souvent, assurez-vous de vérifier que votre robot comprend les lames et les accessoires dont vous aurez besoin, comme la bonne lame de mélange, la lame à hacher, la lame à trancher ou le presse-agrumes. Certains modèles de robots culinaires, comme le Braun, sont livrés avec un grand nombre de ces accessoires, tandis que pour d’autres, ils doivent être achetés séparément. Donc, selon vos besoins en matière de transformation des aliments, cela peut être quelque chose à considérer. N’oubliez pas que les accessoires ne doivent pas être difficiles à nettoyer et que vous devez absolument vérifier s’ils peuvent aller au lave-vaisselle.

Matériaux

Vous voudrez peut-être également tenir compte des matériaux à partir desquels le robot culinaire est fabriqué. Si vous prévoyez de l’utiliser souvent et que vous n’êtes peut-être pas le chef le plus prudent de la cuisine, envisagez un robot culinaire robuste en acier inoxydable au lieu d’un robot avec une base en plastique qui peut être moins cher mais plus sujet aux bris. La plupart des bols des robots culinaires sont fabriqués à partir d’un plastique dur facile à nettoyer et lavable au lave-vaisselle, mais certains sont plus robustes que d’autres. Si vous avez la possibilité de toucher et de tenir le robot culinaire avant de l’acheter, assurez-vous que le bol en plastique et son couvercle sont suffisamment résistants pour supporter d’être renversés sans se fissurer.

Comparaison des meilleurs robots culinaires

Capacité 14 tasses 11 tasses 11 tasses Dimensions (profondeur, largeur, hauteur) 10,8 x 13,8 x 15,9 pouces 8.0×10.5×15.75 pouces 10,17×10,04×16 pouces Nombre de vitesses 1 2 2 Lester 18,2 livres 11,5 livres 12,4 livres watts 720 550 360 Prix 260 $ 150 $ 200 $

