Meilleur restaurateur de plastique de voiture pour 2022 : Chemical Guys, Meguiar’s et plus

Lorsqu’il s’agit de restauration de voiture, vous devez non seulement penser à la peinture, à la carrosserie et au cuir de votre voiture, mais également à son plastique. Le plastique d’une voiture peut être abîmé comme le reste de votre voiture, mais il peut aussi s’estomper et vieillir après une exposition accrue au soleil. Heureusement, il existe une belle sélection de produits de restauration du plastique qui peuvent lui redonner un aspect neuf. Ces produits redonnent au plastique décoloré une couleur noire foncée et profonde rappelant son apparence lorsqu’il est sorti de la chaîne de production. Nous avons rassemblé les meilleurs produits capables de battre cet aspect plastique gris peu attrayant.

Lire la suite: Meilleur antirouille en 2022

Mais il n’a pas à secouer de cette façon. Lisez ci-dessous les meilleurs choix de CNET Cars.

Cerakote Cerakote fait de grandes promesses. Premièrement, ce n’est pas un habillage pour les garnitures extérieures. Au lieu de cela, il s’agit d’un revêtement pour restaurer les garnitures en plastique décolorées à l’extérieur d’un véhicule. Deuxièmement, Cerakote appelle cela un revêtement en céramique pour lutter contre le plastique de voiture décoloré et fournir une protection contre les UV. De grands mots à la mode, à coup sûr. Cependant, ces petites lingettes de restauration de garnitures de voiture ont un gros coup de poing. Comme il est dit, ce n’est pas un pansement, mais un revêtement protecteur qui restaure la garniture en plastique. J’ai trouvé que le restaurateur de plastique fonctionne bien sur les pièces en plastique extérieures granuleuses, mais n’est pas le meilleur pour les garnitures en plastique plus lisses. Ce serait peut-être mieux avec un vrai pansement. Mais, dans l’ensemble, les résultats de cette couche protectrice sont étonnants lorsque vous suivez exactement les instructions et que vous lui laissez le temps de durcir.

Meguiar’s J’aime à la fois le pansement et cette version en spray de Meguiar’s Ultimate Black Plastic Restorer, mais j’ai choisi cette version car elle fonctionne parfaitement pour les zones de garniture décolorées comme la calandre d’un véhicule. Les grilles présentent souvent des motifs de garniture délicats sur lesquels il serait impossible, ou du moins fastidieux, d’appliquer un pansement. L’utilisation d’un produit de pulvérisation de restauration de garnitures en plastique donne de meilleurs résultats. Le seul inconvénient d’Ultimate Black est sa résistance. Ce n’est certainement pas permanent et vous devrez le réappliquer sur la garniture noire après un certain temps. Cependant, à 12 $, Meguiar’s Ultimate Black est un restaurateur de garnitures extérieures qui vaut son prix.

Carfidant J’adore le restaurateur de garnitures et de plastiques de Carfidant. Avant tout, c’est bien que les gens de l’entreprise incluent un applicateur. C’est juste une chose de moins à craindre si vous n’êtes pas un détaillant inconditionnel et que vous n’en avez pas des tonnes qui traînent. Mais le produit de restauration des garnitures lui-même fonctionne bien et il est très facile à appliquer sur des parties de la voiture avec lesquelles certains des autres choix de cette liste ne fonctionnent pas bien. Plus précisément, le caoutchouc de garniture en plastique autour des fenêtres est parfait pour le produit de Carfidant et c’est une zone que les rayons UV du soleil aiment endommager. En ce moment, c’est 8 $ de réduction, alors prenez-le pendant que vous le pouvez.

Lithium Ce truc de restaurateur de garniture est carrément cher, mais j’ai apprécié les résultats. Un peu ne va pas loin et il a fallu plus que ce que j’aimerais utiliser de la bouteille. Cependant, les résultats sur le plastique noir et les garnitures noires sont spectaculaires. L’aspect noir profond et foncé du Lithium Trim Restorer & Protectant ne ressemble à rien d’autre sur cette liste. Il est également polyvalent et fonctionnera dans de nombreux domaines où vous souhaitez l’utiliser. Rétroviseurs latéraux, poignées de porte, caoutchouc, vinyle, garnitures en plastique noir sur les pare-chocs – cela fonctionne partout. Encore une fois, c’est cher, mais vous en avez pour votre argent ici.

Les gars de la chimie J’ai mentionné Chemical Guys Vinyl, Rubber and Plastic Dressing, ou VRP en abrégé, lorsque j’ai parlé des meilleurs lustres de pneus, cependant, comme son nom l’indique, ce produit est polyvalent. Bien que personnellement, je ne l’appliquerais pas sur l’intérieur d’une voiture, cela fonctionne à merveille sur les garnitures extérieures en plastique. La meilleure partie est que je n’ai pas remarqué d’élingage après une averse. C’est un facteur de stress important lorsqu’il s’agit de ce type de produits, mais le VRP tient le coup d’après mon expérience.

Meilleur Détails du restaurateur de plastique de voiture Meilleur restaurateur de garnitures en plastique de voiture Marque Nom Prix Globalement Cerakote Céramique Couche Garniture 20 $ Pour l’argent Les gars de la chimie VRP 9 $ Rénovateur de plastique en spray Meguiar’s Noir ultime 12 $ Rénovateur de plastique premium Carfidant Garniture et restaurateur de plastique 17 $ Sans budget Lithium Garniture Restaurateur & Protecteur 37 $

Conseils de restauration de plastique de voiture

Assurez-vous de laver et de sécher le Région: Idéalement, vous feriez une séance de restauration de garnitures en plastique extérieures après un Lave-Auto quoi qu’il en soit, mais assurez-vous que la surface en plastique sur laquelle vous prévoyez d’appliquer votre choix de produit de restauration de garniture est soigneusement nettoyée et séchée avant d’utiliser l’un de ces produits.

Idéalement, vous feriez une séance de restauration de garnitures en plastique extérieures après un quoi qu’il en soit, mais assurez-vous que la surface en plastique sur laquelle vous prévoyez d’appliquer votre choix de produit de restauration de garniture est soigneusement nettoyée et séchée avant d’utiliser l’un de ces produits. Allez-y lentement, soyez minutieux : Ne faites pas une passe rapide avec le produit de restauration des garnitures et pensez que tout va bien. Certaines de ces zones peuvent prendre plus de temps et peuvent également nécessiter du temps pour durcir avant de les polir avec un chiffon en microfibre.

Ne faites pas une passe rapide avec le produit de restauration des garnitures et pensez que tout va bien. Certaines de ces zones peuvent prendre plus de temps et peuvent également nécessiter du temps pour durcir avant de les polir avec un chiffon en microfibre. Restez à l’abri du soleil : Les rayons UV du soleil sont exactement ce qui cause la décoloration des garnitures en plastique de la voiture. N’appliquez pas les produits de restauration des garnitures au soleil.

Les rayons UV du soleil sont exactement ce qui cause la décoloration des garnitures en plastique de la voiture. N’appliquez pas les produits de restauration des garnitures au soleil. Réappliquer au besoin : Certains de ces produits de finition en solution dureront beaucoup plus longtemps que d’autres. Aucun de ceux-ci n’est une solution permanente. Une fois que vous voyez que vous avez besoin de plus, allez-y et appliquez-en plus.

Meguiar’s



Profitez de votre garniture restaurée approuvée par CNET Cars

Ce sont les petites choses qui comptent quand il s’agit de donner à une voiture un look nettoyer et bien maintenu

. Les garnitures extérieures en plastique de voiture sont un domaine facile à négliger, mais avec l’un d’entre eux, vous aurez une belle voiture garantie.

Plus pour les passionnés d’automobile