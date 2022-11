Meilleur pull en tricot pour femme: Boutique – Hollywood Life

Crédit image : alonesdj/Adobe

L’automne bat officiellement son plein et les mois froids arrivent, donc si vous cherchez un nouveau chandail douillet, alors le Pull Col Roulé ZESICA va être votre nouveau go-to. Le pull est actuellement à 23% de réduction sur le prix de détail de 51,99 $, il peut donc être tout à vous pour seulement 42,99 $, vous permettant d’économiser 9 $. Il est disponible dans une variété de couleurs différentes et vous allez l’adorer.

Obtenez le chandail à col roulé pour femmes ZESICA ici pour 42,99 $.

Le pull est disponible dans 18 couleurs et motifs différents et est fabriqué à partir de tissu 100 % acrylique. Le pull en grosse maille a un faux col roulé et une coupe ample avec une taille plus serrée. Vous pouvez le laver en machine et le mettre dans la sécheuse à basse température, ce qui le rend très facile à entretenir. Que vous le portiez avec un jean, un legging ou un pantalon de survêtement, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette pièce confortable et élégante.

Il y a une raison pour laquelle ce pull a plus de 20 300 avis positifs et c’est parce que les gens ne jurent que par lui. Un client satisfait s’est exclamé : « Dire que je suis obsédé est un euphémisme !!! Partout où je vais, je reçois des compliments sur ce pull ! Il est si doux et n’est pas trop épais, il est donc parfait pour les endroits plus chauds car je peux ressentir cette sensation d’automne sans transpirer. C’est une belle orange et elle a l’air plus chère en personne qu’elle ne l’est ! Maintenant, je veux commander toutes les couleurs LOL.

Pendant ce temps, un autre client satisfait a écrit: «J’aime que ce pull s’adapte à TTS [true to size]. J’ai commandé un petit et c’est parfait. C’est léger donc ce n’est pas trop lourd. Le cou est très impressionnant car il n’est pas resserré, il est très lâche et ne gratte pas du tout. Je veux ça dans d’autres couleurs !”