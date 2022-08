Meilleur projecteur pas cher pour 2022

Geoff Morrison/Crumpe

Le prix du Vimgo P10 oscille entre 170 $ et 250 $, dans la même fourchette que l’AAXA P8. Il est beaucoup plus grand que le P8, le plus grand projecteur bon marché que nous ayons testé, ce qui le rend beaucoup moins portable. Cependant, il reste “petit” par rapport aux projecteurs pleine grandeur et plus chers.

La qualité d’image est meilleure que celle du P8 à certains égards, pire à d’autres. Le P10 a un excellent rapport de contraste et une luminosité décente, mais la couleur est remarquablement terrible. Le centre de l’image est nettement plus net et plus lumineux que le reste de l’image. Ce n’est pas génial.

Mais le prix est. Une image parfaitement regardable pour environ 250 $. Il a même Netflix intégré. Impressionnant.

Lisez notre examen approfondi du Vimgo P10..