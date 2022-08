Meilleur projecteur extérieur pour 2022

Profiter d’un film en famille, c’est bien. En profiter dehors, se détendre sous les étoiles, c’est encore mieux. Comme les projecteurs sont devenus plus petits, plus lumineux et moins chers, il est devenu plus facile que jamais de configurer un soirée cinéma dans le jardin. Vous pouvez facilement choisir entre portable, alimenté par batterie modèles ou modèles filaires avec streaming intégré et des tonnes de luminosité.

Idéalement, vous aurez une sorte d’écran, mais même une grande feuille ou un tableau d’affichage peut faire l’affaire. Tous les projecteurs de cette liste ont des haut-parleurs, mais si vous avez une grande cour ou si vous voulez que le film soit entendu par-dessus le chahut de certains jeunes, il serait préférable de vous connecter à un Haut-parleur Bluetooth. Si votre Wi-Fi n’est pas assez puissant pour atteindre l’endroit où vous voulez montrer le film, vous pouvez transformer votre téléphone en point d’accès. Dans quelques cas, vous pouvez télécharger du contenu sur le projecteur lui-même, mais ne vous attendez pas à cela de tous les modèles ni de tous les services de streaming.

Voici les meilleurs projecteurs extérieurs que nous avons testés.

Geoffrey Morrison/Crumpe Le petit Mars II Pro n’est pas le projecteur le plus brillant, ni le plus petit, ni le moins cher de cette liste. Ce n’est même pas le plus simple à utiliser. Mais il combine une image agréable avec un son décent pour un bon prix. C’est une excellente option polyvalente sans les inconvénients graves de nombreux autres projecteurs portables. Le principal problème avec le Mars II Pro est qu’il n’utilise pas la version complète du service de streaming Android TV comme certains modèles plus récents. En tant que tel, ce n’est pas aussi facile à utiliser et vous n’obtiendrez pas tous les services de streaming. Les grands sont là, bien sûr, comme Netflix et Disney Plus, mais pas HBO. Vous pouvez bien sûr connecter une clé de streaming, et il y a une connexion USB pour l’alimenter directement à l’arrière. La batterie dure environ la durée d’un long film. Découvrez notre examen approfondi du Mars II Pro.

Geoffrey Morrison/Crumpe L’AAXA P6 émet une quantité impressionnante de lumière et dure jusqu’à 4 heures avec sa batterie intégrée. Vous aurez besoin d’ajouter une clé de streaming pour regarder n’importe quoi, mais il y a une connexion USB pour en alimenter une, donc c’est facile à faire. Dans l’ensemble, la qualité d’image est correcte, mais pas excellente. Les couleurs sont décalées, le taux de contraste n’est pas terrible et sa résolution de 1280×800 pixels est nettement plus douce que les vidéoprojecteurs 1080p et surtout 4K. Cela dit, c’est lumineux et peu coûteux, ce qui est une excellente combinaison. Découvrez notre examen complet de l’AAXA P6X.

Geoff Morrison/Crumpe Le Vimgo P10 oscille régulièrement autour de 250 $ et tombe souvent encore moins cher. C’est un produit étrange, qui fait quelque chose de bien et beaucoup de choses qui ne vont pas. L’image qu’il produit est regardable et a un rapport de contraste incroyablement élevé, mais les couleurs sont carrément atroces. La luminosité et l’uniformité de la netteté sont parmi les pires que j’ai vues, ce qui signifie que tout ce qui n’est pas au centre de l’image est plus sombre et plus doux que le milieu. Il n’a pas non plus de projection vers le haut, il doit donc être placé à la même hauteur que le milieu de l’écran, ce qui est, comme je l’ai dit, étrange pour un projecteur bon marché. Le plus gros inconvénient de cette liste est son manque de batterie. Mais pour le prix supplémentaire d’une rallonge, c’est toujours moins cher que la plupart des autres projecteurs de cette liste. Mais pour le prix, c’est difficile à battre. Mais si vous pouvez dépenser plus, vous obtiendrez plus. Découvrez notre test complet du Vimgo P10.

Geoff Morrison/Crumpe L’adorable capsule a la taille d’une canette de soda, mais dispose d’une batterie intégrée, d’un streaming et même d’un haut-parleur. Pour quelque chose à emporter en sac à dos pendant la nuit, c’est idéal. Le principal inconvénient est qu’il est très, très sombre. Alors que les autres options ici peuvent facilement créer des images de la taille d’un téléviseur ou plus, l’image de la capsule ressemble plus à la taille d’un écran d’ordinateur. Pas nécessairement un dealbreaker, si votre principale préoccupation est la taille. Découvrez notre grande revue de la petite Capsule..

Geoffrey Morrison/Crumpe L’AAXA P8 est minuscule, comme la capsule Nebula, mais rectangulaire par rapport à la cylindricité des projecteurs. Il est nettement plus lumineux que la Capsule, mais il manque la batterie de ce projecteur. Comme son grand frère le P6X, le P8 n’a pas la meilleure qualité d’image. Cependant, il est peu coûteux et lumineux, deux choses que nous aimons beaucoup. Pour un prix similaire, la qualité d’image du Vimgo P10 est un peu meilleure, mais ce projecteur a ses propres inconvénients sérieux. Tous les projecteurs ultra-budgétaires ont des concessions sur le prix, mais avec le P8, ces concessions n’incluent pas la luminosité et la taille. Découvrez notre examen complet de l’AAXA P8.

Geoffrey Morrison/Crumpe La prétention du Laser 4K à être portable et “extérieur” se résume à une énorme poignée intégrée dans sa conception. Il manque une batterie, c’est assez lourd, et c’est vraiment cher. Il est cependant exceptionnellement lumineux. L’un des projecteurs les plus brillants que nous ayons jamais testés. Il a également Android TV intégré. Il est plus portable et mieux adapté aux soirées cinéma en plein air que, disons, l’Epson 5050. L’Optoma UHZ50, le BenQ HT2050A ou le Home cinéma Epson 2250 sont cependant meilleurs dans l’ensemble. Ils sont tous brillants, moins chers et faciles à transporter, bien qu’ils n’aient pas de poignée élégante. Découvrez notre avis sur le Anker Nebula Cosmos Laser 4K.

Klaus Vedfelt/GettyImages



Autres produits que nous avons testés

: Le frère du Solar, le Mars II Pro, est meilleur. Le principal inconvénient du Solar par rapport aux autres sur cette liste est son image relativement sombre, ce qui signifie qu’il ne peut pas projeter une image aussi grande tout en restant beau. Si vous voulez un portable élégant et économique avec 1080p et que vous prévoyez de garder l’image sur le petit côté, c’est un choix solide. Lisez notre revue Anker Nebula Solar Portable.

: Le minuscule LG PH30N n’est que légèrement plus grand que l’AAXA P8. Ce n’est pas particulièrement brillant, cependant, et il n’a pas non plus d’applications intégrées. La batterie ne dure pas aussi longtemps que l’AAXA P6X bien qu’elle soit un peu moins chère. Lisez notre avis sur le LG CineBeam PH30N.

: Le petit Freestyle élégant et cylindrique est une idée intéressante, mais il n’est pas très brillant, manque de batterie et coûte assez cher. Lisez notre revue Samsung Freestyle.

Geoff Morrison/Crumpe



: Est-ce un autre petit projecteur relativement cher qui pourrait être mieux. Vous apprécierez peut-être la taille compacte, la résolution 1080p et le streaming TV Android intégré, mais c’est relativement faible, surtout pour le prix. Il manque également à la fois une batterie intégrée et une compatibilité avec une source d’alimentation USB, il n’est donc pas vraiment portable. Lisez notre avis sur le Xiaomi Mi Smart Projector 2.

Comment nous testons les projecteurs d’extérieur

Nous ne traitons pas les projecteurs d’extérieur différemment, en termes de test, que n’importe quel autre projecteur. Ce n’est pas parce qu’un projecteur a la commodité d’être portable qu’il ne doit pas fonctionner selon des normes raisonnables. La plus grande différence est de vérifier les performances de la batterie par rapport à celles branchées. Cela se traduit presque toujours par une différence de rendement lumineux.

Lire la suite: Comment nous testons les projecteurs

FAQ sur les projecteurs d’extérieur

Est-ce que n’importe quel projecteur peut fonctionner à l’extérieur ? Oui! Eh bien, en quelque sorte. Aucun projecteur ne doit vivre à l’extérieur. Les variations d’humidité et de température ruineront rapidement un vidéoprojecteur, tout comme avec un téléviseur. Mais si vous prévoyez de le ramener à l’intérieur après chaque utilisation, ce que nous vous recommandons fortement, vous pouvez utiliser n’importe quel projecteur à l’extérieur.

Que faire si mon Wi-Fi ne parvient pas à l’extérieur ? La plupart des téléphones peuvent fonctionner comme un point d’accès Wi-Fi, en utilisant vos données cellulaires à la place. Si vous n’êtes pas sur un forfait de données illimité, cela peut cependant épuiser vos données disponibles. Envisagez également d’apporter des améliorations gratuites ou peu coûteuses au réseau sans fil de votre domicile. Cela pourrait étendre suffisamment la portée.