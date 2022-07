Meilleur projecteur 4K pour 2022

Rien ne peut battre l’expérience de visionner vos films ou émissions de télévision préférés, ou de jouer à des jeux vidéo sur le plus grand écran possible. Vous n’avez pas besoin d’un téléviseur pour vivre une expérience sur grand écran. Les projecteurs 4K peuvent obtenir plus grand que n’importe quel téléviseur et ne pas prendre la même quantité de biens immobiliers. La stigmatisation autour des projecteurs est qu’ils sont chers, mais les prix des modèles 4K ont considérablement baissé ces dernières années.

Rappelez-vous, cependant, que la résolution n’est qu’un aspect de la qualité de l’image. Un projecteur avec un excellent rapport de contraste, une gamme de couleurs, une correction trapézoïdale et une luminosité peut facilement se maintenir par rapport à un projecteur 4K UHD qui n’offre qu’une résolution plus élevée au détriment de tout le reste. Les meilleurs projecteurs 4K combinent d’excellentes performances dans tous les aspects de la qualité d’image avec une résolution 4K pour des images vraiment incroyables.

Si vous êtes prêt à faire passer votre home cinéma au niveau supérieur, voici les meilleurs projecteurs que vous pouvez obtenir pour le contenu 4K. Consultez notre liste des meilleurs projecteurs de cinéma maison pour 2022 pour plus d’options, souvent moins chères, si 4K HDR n’est pas votre priorité absolue. Ou, si la portabilité est votre principale préoccupation, nous avons également une liste qui vous aidera à trouver un projecteur portatif à emporter.

Geoffrey Morrison/Crumpe L’Epson Home Cinema 5050UB est le meilleur projecteur 4K polyvalent car il offre un équilibre parfait entre qualité d’image et prix. Un excellent rapport de contraste, associé à une luminosité impressionnante et à des couleurs précises, le tout avec de meilleurs détails que ce qui est possible avec un projecteur 1080p, et vous avez toutes les pièces pour une image fantastique. Ce projecteur UHD n’est pas bon marché, mais offre une amélioration significative de la qualité d’image par rapport aux autres projecteurs 4K. Le décalage d’objectif étendu et un zoom motorisé sont la cerise sur le gâteau. Lisez notre avis sur l’Epson Home Cinema 5050UB.

Geoff Morrison/Crumpe L’Epson LS11000 utilise une technologie totalement différente pour créer de la lumière : les lasers ! La plupart des autres projecteurs utilisent à la place des lampes UHP, qui sont des ampoules glorifiées. Cela permet au LS11000 de créer une image lumineuse et colorée avec des temps de démarrage et d’arrêt plus rapides, aucun remplacement de lampe et un meilleur rapport de contraste dynamique. Bien qu’il soit plus cher, au début, que le HC5050, sur la durée de vie du projecteur, il coûtera à peu près le même prix. Le 5050 fonctionne mieux dans quelques domaines, mais dans l’ensemble, le LS11000 crée une image profondément colorée et très détaillée. Lisez notre revue Epson Home Cinema LS11000.

Geoffrey Morrison/Crumpe Le Sony VPL-VW325ES est un pur-sang parmi les poneys, une Porsche parmi les Volkswagen, un étourdissant absolu avec un prix à la hauteur. Le rapport de contraste, de loin l’aspect le plus important de la qualité globale de l’image, est meilleur que celui de l’Epson 5050 et nettement meilleur que n’importe quel projecteur qui ne coûte pas beaucoup plus cher. Et cela veut dire quelque chose, puisque le Sony lui-même coûte beaucoup plus cher que tout autre projecteur de cette liste. Si le prix n’est pas un problème, la qualité d’image en résolution 4K est incroyable. Lisez notre avis sur le Sony VPL-VE325ES.

Geoff Morrison/Crumpe L’Optoma UHZ50, comme l’Epson LS11000, utilise un laser pour créer de la lumière. Le laser bleu de l’UHZ50 est associé à un phosphore jaune, et le résultat est une image lumineuse et vibrante. Les détails sont fantastiques et il s’allume et s’éteint rapidement, ce qui le rend facile à vivre. C’est aussi relativement calme. Le rapport de contraste est très bon pour un projecteur DLP, mais pas aussi bon que les projecteurs LCD et LCOS de cette liste. Le petit boîtier d’apparence peu coûteuse a également un zoom et un décalage d’objectif minimaux, ce qui le rend plus difficile à installer dans certaines pièces que les options Sony et Epson de cette rafle. Dans l’ensemble, cependant, un excellent projecteur. Lisez notre revue Optoma UHZ50.

Geoffrey Morrison/Crumpe L’UHD35 emballe beaucoup dans son petit boîtier et son prix bas. Il peut projeter une tonne de lumière, produit des couleurs précises et a beaucoup de détails. Le rapport de contraste n’est pas excellent, mais il est assez moyen parmi les projecteurs 4K de cette gamme de prix. Et ce prix est vraiment le principal argument de vente de l’UHD35. Il offre une excellente qualité d’image pour seulement quelques centaines de dollars par rapport aux meilleurs projecteurs 1080p. Il n’offre pas de décalage d’objectif ou beaucoup de zoom, mais s’il s’adapte à votre chambre, c’est un excellent moyen d’obtenir 4K avec un budget. Lisez notre revue Optoma UHD35.

Geoffrey Morrison/Crumpe Le BenQ HT3550i échange la puissance lumineuse contre des couleurs profondes. Ils ne sont pas aussi profonds que ceux trouvés sur le LG UH810PW, mais ils sont plus riches et plus convaincants que la plupart des projecteurs et le 3550i ne coûte qu’environ la moitié de ce que fait le LG. Cependant, son rapport de contraste n’est que moyen pour un projecteur 4K, et le rendement lumineux est bien inférieur à la moyenne, ce qui signifie que son image n’apparaît pas comme le font les images des autres projecteurs de cette liste. Lisez notre avis sur le BenQ HT3550i.

: Le HU810PW coûte à peu près le même prix que l’Optoma UHZ50 et est également un projecteur DLP alimenté par laser avec une résolution 4K. Il a un meilleur décalage d’objectif, un meilleur zoom et un fonctionnement plus silencieux. Cependant, le rapport de contraste est assez médiocre, il n’a donc pas l’air aussi bon dans l’ensemble que les autres projecteurs 4K que nous avons testés. Lisez notre avis sur le LG HU810PW.

: Le HC 2250 est un excellent projecteur LCD 1080p. Il n’aura pas l’air aussi détaillé que l’un des projecteurs de cette liste, mais il est lumineux et a fière allure autrement. C’est aussi beaucoup moins cher. Lisez notre avis sur l’Epson Home Cinema 2250.

: Le HT2050 est l’un de nos projecteurs home cinéma préférés depuis plusieurs années. Autant dire que ce n’est pas nouveau. Ce n’est donc pas aussi brillant que certaines autres options, ni 4K. Cependant, il semble fantastique et relativement peu coûteux. Lisez notre avis sur le BenQ HT2050A.



Comment nous testons les projecteurs 4K

FAQ sur les projecteurs 4K

Ai-je besoin d’un projecteur 4K ? Tous les vidéoprojecteurs milieu et haut de gamme sont en 1080p ou 4K. Sur les écrans géants typiques d’un home cinéma, même modeste, souvent de 100 pouces ou plus, la différence de 4x entre ces résolutions est assez perceptible. Cependant, la résolution n’est qu’un aspect de la qualité d’image. Un excellent projecteur 1080p créera toujours une meilleure image qu’un médiocre projecteur 4K. Cela dit, la résolution supplémentaire ne fait certainement pas de mal et ajoute une nouvelle couche de réalisme et de détails fins à des éléments tels que les textures, les cheveux, les rides, etc. Faut-il casser sa tirelire pour se procurer un vidéoprojecteur 4K ? Absolument pas, mais si vous pouvez facilement vous le permettre, un bon projecteur 4K peut sembler épique.

Quel type de vidéoprojecteur devriez-vous acheter ? Les projecteurs LCD et Digital Light Processing sont les technologies les plus courantes. Les projecteurs haut de gamme utilisent souvent des conceptions LCOS, ou cristaux liquides sur silicium. Ceux-ci sont commercialisés sous les noms SXRD et DILA. Le LCOS est supérieur au LCD et au DLP à presque tous les égards, mais il est nettement plus cher. LCD (utilisé presque exclusivement par Epson) et DLP ont tous deux leurs forces et leurs faiblesses. DLP est généralement plus net, LCD souvent plus lumineux. Cependant, les deux technologies offrent des images lumineuses et nettes. Cela dépend plus du modèle spécifique de projecteur que des technologies spécifiques.

Avez-vous besoin d’un écran pour une meilleure expérience de projection ? Il est techniquement possible d’utiliser n’importe quelle surface plane pour projeter votre image. C’est loin d’être idéal, surtout avec les projecteurs 4K. Toutes les petites bosses dans un mur, par exemple, seront visibles comme un “bruit” supplémentaire dans l’image. Cela peut être distrayant et réduit la qualité d’image de votre coûteux projecteur. Si vous voulez la meilleure qualité d’image, même un écran bon marché est une bien meilleure option. En effet, les écrans de projection ont tendance à éclaircir sensiblement l’image et à créer une surface lisse qui ne montre que votre téléviseur, votre film ou votre jeu.

