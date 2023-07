Meilleur, pire et plus probable résultat pour chaque équipe de l’AFC Est cette saison

Avec la saison 2023-24 de la NFL qui approche à grands pas, il n’est jamais trop tôt pour se plonger dans la façon dont chaque division va secouer cet automne, et c’est exactement ce que Nick Wright a fait dans une récente édition de « First Things First ».

Wright a partagé ce qu’il pense être le résultat le meilleur, le pire et le plus probable pour chaque équipe de l’AFC East chargé, qui comprend quatre équipes avec des listes riches en talents.

Le meilleur scénario d’une équipe implique même une apparition – et une victoire – dans le Super Bowl LVIII.

Voici comment la liste a secoué.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Bilan 2022-23 : 8-9, séries éliminatoires manquées

Statistiques clés : 21,4 points par match (17e dans la NFL), 20,4 points abandonnés par match (11e)

Meilleur cas: 11-6, atteindre le tour de division

Pire cas: 5-12, QB Mac Jones mis au banc, HC Bill Belichick renvoyé après la saison

Cas le plus probable : 8-9, manque les séries éliminatoires

Les pensées de Wright : « Je pense qu’ils sont autour de .500 toute l’année et pas assez bons pour faire les séries éliminatoires, mais je pense que leur plafond est une assez bonne équipe et leur plancher est, ‘Oh, c’est allé vraiment au sud, très vite.’ … Pas assez de jus en attaque. »

Jets de New York

Bilan 2022-23 : 7-10, séries éliminatoires manquées

Statistiques clés : 17,4 points par match (29e), 18,6 points abandonnés par match (quatrième)

Meilleur cas: 12-5, atteindre le match de championnat de l’AFC

Pire cas: 7-10, QB Aaron Rodgers prend sa retraite après la saison

Cas le plus probable : 10-7, équipe joker de l’AFC

Les pensées de Wright : « Je ne pense pas que Rodgers va faire le [Tom] Brady-[Matthew] Le truc de Stafford – amener une équipe au Super Bowl. … Je pense que le plus probable est qu’ils terminent 10-7; ils sont meilleurs de trois matchs, ce qui correspond probablement à ce que vaut Rodgers par rapport au pire quart-arrière [from last season]; et c’est une équipe joker qui n’a pas vraiment de jus pour les séries éliminatoires. »

Les Bills et les Jets détiennent les meilleures chances de gagner l’AFC East

Billets de Buffalo

Bilan 2022-23 : 13-3, perdu en ronde divisionnaire

Statistiques clés : 28,4 points par match (seconde), 17,9 points abandonnés (seconde)

Meilleur cas: 13-4, QB Josh Allen remporte le titre de MVP, Bills remporte l’AFC

Pire cas: 9-8, manque les séries éliminatoires

Cas le plus probable : 11-6, atteindre le tour de division

Les pensées de Wright : « Le plus probable est [that] c’est très similaire à ce qu’ils ont été le dernier couple [of] ans – une bonne équipe qui n’est pas assez bonne au deuxième tour des séries éliminatoires. … Le pire des cas est le plus intéressant en ce qui concerne … le drame de l’intersaison. Leslie Frazier est parti, Sean McDermott a pris plus de responsabilités et à cause de la façon dont Josh Allen a terminé l’année, je pense qu’il y a des inquiétudes mineures quant à son apparence cette saison une autre année éloignée de Brian Daboll. À quoi cela va-t-il ressembler ? … Je pense que les Bills seront une assez bonne équipe, probablement le vainqueur de la division, mais pas l’une des meilleures équipes de l’AFC. »

Dauphins de Miami

Bilan 2022-23 : 9-8, perdu dans la ronde des jokers de l’AFC

Statistiques clés : 23,4 points par match (11e), 23,5 points cédés (24e)

Meilleur cas: 12-5, gagne le Super Bowl

Pire cas: 6-11, carrousel QB

Cas le plus probable : 10-7, équipe joker de l’AFC

Les pensées de Wright : « Je ne suis pas un Tua à part entière [Tagovailoa] croyant… mais je dois être juste. Quand il était en bonne santé, cette infraction bourdonnait. Mike McDaniel, en tant qu’entraîneur-chef recrue sur la route en séries éliminatoires avec un quart-arrière de troisième corde, a joué les Bills jusqu’aux dernières secondes de ce match avec Skylar Thompson. Ils font venir Jalen Ramsey. Ils font venir Vic Fangio. Il y a un chemin pour que cette équipe soit fantastique et terrifiante. Il y a juste. Leur pire cas est ce que nous savons tous qui pourrait arriver, c’est-à-dire que Tua subit une autre blessure ou se fait renverser, et cela s’effondre sur eux comme il l’a fait après avoir été blessé. [last year]. Le plus probable pour moi est qu’ils ont une meilleure saison que l’an dernier même si le bilan semble similaire. … Les Dolphins de Miami en bonne santé devraient être une équipe effrayante. »

