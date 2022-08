Meilleur petit téléphone 2022 | Conseiller technique

2. Google Pixel 6a – Meilleur petit téléphone Android

Le Pixel 6a dispose d’un écran AMOLED 20:9 de 6,1 pouces, il est donc plus grand que l’iPhone 13 mini, mais sa taille reste mince et gérable par rapport à la plupart des smartphones modernes. C’est un panneau à 60 Hz, le même que l’iPhone, mais d’autres petits téléphones ont des affichages à taux de rafraîchissement plus élevé.

Le Pixel est notre petit téléphone Android préféré grâce aux performances optimales du processeur Google Tensor, la même puce que celle des Pixel 6 et 6 Pro, plus grands et plus chers. L’appareil photo principal de 12,2 mégapixels est également l’un des meilleurs du jeu grâce au logiciel HDR intelligent de Google qui traite parfaitement les prises de vue.

La durée de vie de la batterie est également excellente et meilleure que celle de nombreux autres téléphones haut de gamme et petits téléphones. Dommage que la charge soit un peu lente, mais le gain en vaut la peine au final lorsque le téléphone ne coûte que 449 $/399 £/459 €. Ajoutez à cela de nombreuses fonctionnalités intelligentes de Google telles que la réponse aux appels indésirables, une excellente transcription sur l’appareil et des outils photo, et c’est une centrale de poche.