Meilleur pari pour Sunday Night Football le 16 octobre – Shaw Local

Un match NFC East aura lieu sous les lumières vives de Sunday Night Football plus tard dans la soirée, et il devrait avoir un impact important sur la course de division.

Les Eagles de Philadelphie invaincus (5-0) accueilleront les Cowboys de Dallas sans Dak Prescott (4-1) dans une bataille de la semaine 6. Les Cowboys se sont bien comportés avec Cooper Rush au centre et ont remporté quatre matchs de suite depuis qu’ils ont abandonné le premier match de la saison.

Mais est-ce la semaine où ils obtiennent un test de réalité? Les parieurs semblent le penser. Césars Sportsbookle partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, a les Eagles comme favori de 6,5 points sur les Cowboys.

Le total est actuellement de 42 points, ce qui correspond au deuxième total le plus élevé que les Cowboys ont eu jusqu’à présent cette saison. Les paris sous le total ont frappé dans quatre des cinq premiers matchs des Cowboys en début d’année, et ils l’ont vraiment fait avec une marge confortable.

Les Cowboys n’ont pas encore atteint un total de 40 points cette saison. Ils ont subi une défaite de 19-3 contre les Buccaneers lors de la semaine 1, remportant des victoires contre les Bengals (20-17), les Giants (23-16), les Commanders (25-10) et les Rams (22-10) depuis lors.

Les Eagles sont la meilleure offensive que les Cowboys ont affrontée cette saison, se classant cinquième de la ligue avec une moyenne de 27 points par match. Mais cela reste une équipe qui préfère s’appuyer sur le jeu au sol, limitant ainsi les possessions dans le concours.

Je pense que les moins de 42 ans méritent d’être pris en considération, mais je parierai plutôt sur le total de l’équipe des Cowboys. Césars Sportsbook a actuellement un plus / moins de 17,5 points pour les Cowboys, avec un sous-jus à -120.

Rush a joué admirablement en l’absence de Prescott, mais il y a encore des limites à ce qu’il peut faire. Il a une moyenne de 7,1 verges par tentative, tandis que les Eagles abandonnent 5,6 verges par tentative cette année.

Je crois que l’attaque des Cowboys sera bloquée par un scénario de jeu défavorable ce soir. Et s’il s’agit à nouveau d’une compétition compétitive, il s’agit probablement d’une bataille défensive. Avec plusieurs chemins pour y arriver, je prendrai le moins sur 17,5 points marqués par les Cowboys. Se connecter avec Césars Sportsbook aujourd’hui pour parier avec moi.

Pari: Moins de 17,5 points pour les Cowboys (-120)