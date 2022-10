Meilleur pari pour les Ravens de Baltimore contre les Bengals de Cincinnati – Shaw Local

Les chiffres du match de football du dimanche soir de cette semaine auront un fort impact sur la course AFC Nord.

Les Ravens de Baltimore et les Bengals de Cincinnati ont une fiche de 2-2 au cours du premier mois, mais une victoire ce soir pourrait contribuer grandement à déterminer quelle équipe remportera une couronne de division. Les Ravens, qui étaient les favoris de la pré-saison pour remporter l’AFC Nord, sont favoris à 3 points depuis dimanche matin à Césars Sportsbook.

Plus tôt cette semaine, j’ai recommandé de prendre l’écart des Bengals dans ce match sur la route contre leur rival de division. Cela reste mon pari préféré pour ce jeu, mais je dois un autre jeu aux lecteurs alors que nous nous rapprochons du coup d’envoi.

En conséquence, je suggérerais d’emmener les Ravens à un départ rapide en pariant sur leur écart de premier quart de -0,5 (+115) pour la confrontation de ce soir.

Divulgation complète, je voulais prendre la propagation des Ravens en première mi-temps lorsque je me suis assis pour faire cet article. Selon ce tweet d’Action Network, Lamar Jackson a une fiche de 36-15-2 contre l’écart au cours de la première moitié de sa carrière. Cela signifie qu’un parieur de 100 $ gagnerait 1 894 $ si vous avez roulé avec Jackson au cours de la première mi-temps.

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, a fait son chemin et a les Ravens comme favori de 2,5 points en première mi-temps. C’est trop proche de la répartition du jeu complet à mon goût, mais le jeu ne me dérange toujours pas si vous pouvez trouver un meilleur nombre ailleurs.

Cela dit, j’aime bien la ligne du premier quart pour les mêmes raisons. Les Ravens ont été étranglés par les Bengals lors de leurs deux rencontres l’an dernier, perdant 41-17 à domicile lors de la semaine 7 et subissant une défaite 41-21 lors de la semaine 16. Les Ravens devraient certainement être motivés pour se lever pour celle-ci.

De plus, il s’agit d’un jeu rare aux heures de grande écoute à Baltimore et cette atmosphère sera électrique pour commencer. Ils porteront probablement ces maillots noirs et les joueurs sortiront au coup de sifflet d’Omar de The Wire, il serait donc surprenant que les Ravens ne sortent pas avec un peu de jus supplémentaire.

Les Ravens ont une fiche de 2-2 et ont tiré de l’arrière pendant un total de 14 secondes lors de leurs deux défaites cette saison. Ils ont vraiment faibli dans la séquence contre deux bonnes équipes (Bills et Dolphins), qui ont toutes deux joué à domicile.

Je sais que je joue un peu avec le feu en jouant deux jeux sans rapport, mais je pense qu’il y a un argument pour parier sur l’équipe à domicile au début et revenir sur les visiteurs plus tard. Quoi qu’il en soit, espérons un match divertissant entre deux rivaux de division sur Sunday Night Football.

Le coup d’envoi est prévu pour 19h20 et sera télévisé sur NBC.

Prendre: Corbeaux -0.5 1Q (+115)