Meilleur pari pour les Buccaneers de Tampa Bay contre les Chiefs de Kansas City – Shaw Local

Sunday Night Football propose un match revanche du Super Bowl, lorsque les Buccaneers de Tampa Bay accueillent les Chiefs de Kansas City en ville.

Lors de la rencontre de 2021 avec un trophée Lombardi en jeu, les Buccaneers ont remporté une victoire 31-9 sur les Chiefs. Mais j’ai des raisons de croire que Patrick Mahomes et sa compagnie obtiendront la meilleure fin du match de saison régulière ce soir.

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, considère ce jeu comme un tirage au sort. Les Bucs sont actuellement favorisés par un point avec un prix moneyline de -120. Bien que les Chiefs +100 ML méritent d’être pris en considération, je prends un angle différent pour mon meilleur pari.

Je joue un total d’équipe et je parie sous les 23,5 points (-105) marqués par les Buccaneers. Les Buccaneers, qui font face à de nombreux problèmes de blessures à la ligne offensive et au receveur, n’ont pas encore marqué plus de 20 points dans un match cette saison. Donc, je pouvais voir ce billet encaisser une victoire ou une défaite.

Les Bucs ont été limités en attaque en raison de blessures, mais je me demande aussi s’il y a plus en jeu ici. Les Buccaneers se penchent sur le jeu au sol, en particulier sur les premiers essais. En conséquence, ils se sont classés 23e en taux de réussite précoce via cet article de Pro Football Focus. Les Chiefs occupent la troisième place dans cette même métrique.

De plus, les gros jeux n’ont tout simplement pas été là pour les Buccaneers jusqu’à présent cette saison. Ils se sont classés 28e en taux de jeu explosif pendant trois semaines et sont 29e avec une moyenne de 4,8 verges par jeu.

Le coordinateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, peut être créatif avec ses packages de blitz dans les plus grands matchs, et je m’attendrais à ce qu’il fasse exactement cela contre Brady. Par PFF, Brady a une note offensive de 58,2 sous pression contre 79,4 lorsqu’il est maintenu propre. Brady est 7 sur 15 pour 49 verges lorsqu’il est sous pression jusqu’à présent cette saison.

Il est difficile de parier contre Brady, mais il est beaucoup plus facile de le faire en saison régulière lorsque les Buccaneers ont clairement beaucoup de défauts. Bien que je pense que les Chiefs sont du bon côté ce soir, je vais plutôt m’en tenir au total de l’équipe.

Prendre: Moins de 23,5 points pour les Buccaneers de Tampa Bay (-105)