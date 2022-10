Meilleur pari pour Denver Broncos contre Indianapolis Colts – Shaw Local

Il est temps de commencer l’ardoise de la semaine 5 avec un concours de football du jeudi soir.

La bataille de ce soir entre les Colts d’Indianapolis et les Broncos de Denver ne sera certainement pas le match préféré de tout le monde cette semaine, d’autant plus que les deux équipes seront sans leurs porteurs de ballon partants. Mais c’est un jeu aux heures de grande écoute, ce qui signifie que nous regarderons tous sur Amazon Prime parce que c’est qui nous sommes.

J’ai déjà donné le sous plus tôt cette semaine, donc je n’ai pas ressenti le besoin de devenir trop fou avec le marché des accessoires de joueur dans ce jeu. Pensez à vous inscrire avec Césars Sportsbook aujourd’hui pour profiter de leur formidable offre pour les nouveaux utilisateurs.

Accessoire du joueur à la cible : marque de réception d’Alec Pierce

Je parie que le receveur recrue des Colts dépassera son total de réceptions lors du match de ce soir. Son prix pour 2,5 réceptions est actuellement au prix de -151 sur Caesars Sportsbook, mais vous pouvez obtenir un prix beaucoup plus attrayant de -130 sur Fanduel Sportsbook en ce moment.

Les Colts ont repêché Alec Pierce avec le 53e choix au deuxième tour après avoir produit au niveau collégial pour Cincinnati. Il a une bonne rapidité du pied et de bonnes mains pour accompagner une capacité de course sur route supérieure à la moyenne, par ce rapport de reconnaissance via le rapport du blanchisseur.

Pierce n’a pas été un facteur pour commencer la saison, mais a été plus impliqué au cours des deux dernières semaines. Il a attrapé trois ballons (sur cinq cibles) pour 61 verges lors d’une victoire contre les Chiefs lors de la semaine 3, suivi de quatre réceptions (sur six cibles) pour 80 verges contre les Titans le week-end dernier.

Pierce joue toujours moins de 50% des clichés, mais il semble gagner la confiance de Matt Ryan, comme en témoigne sa part cible croissante. Pierce a été particulièrement solide pour trouver une ouverture contre la couverture de zone, ce qui sera un regard commun donné par les Broncos ce soir.

Les Colts n’auront pas le porteur de ballon Jonathan Taylor sur lequel s’appuyer et pourraient jouer par derrière, si l’écart est une indication de la façon dont ce match se déroulera. À cause de tout cela, j’aime que Pierce soit plus impliqué et envisagerais même son accessoire de métrage de 34,5 à Caesars Sportsbook.

Mais je prendrai plutôt l’accessoire de réception comme mon pari préféré.

Prendre: Plus de 2,5 réceptions pour Alec Pierce (-130)