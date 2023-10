Meilleur paiement par les casinos mobiles en 2023 : les 10 meilleurs casinos du Royaume-Uni

L’industrie du casino en ligne est en constante évolution et trouver de nouvelles façons de contribuer à rendre l’expérience plus facile pour les joueurs.

Un développement populaire a été la montée en puissance des options bancaires de paiement par mobile. Ceux-ci permettent aux joueurs de recharger leurs comptes de jeu via leurs téléphones mobiles en utilisant soit un crédit téléphonique, soit en ajoutant des dépôts à leur facture de téléphone. Dans ce guide des meilleurs casinos avec paiement par téléphone au Royaume-Uni, nous examinons les avantages et les inconvénients de cette méthode, ainsi que comment et où l’utiliser au mieux.

À quoi faut-il faire attention lors de l’utilisation des casinos payants par mobile

Nous avons dressé une liste de contrôle pratique des éléments à surveiller avant de vous inscrire pour utiliser un casino payant par mobile.

Gamme de jeux

Pour beaucoup de joueurs, le gamme de machines à sous et de jeux proposé dans un Casino en ligne est leur priorité absolue. Tous les casinos que nous avons recommandés travaillent avec certains des plus grands développeurs du secteur, garantissant que leurs joueurs disposent des jeux les plus récents et les plus innovants du marché, notamment des machines à sous et des jeux de table tels que la roulette, le baccara, le poker, le blackjack et le craps. La plupart des casinos répertoriés sur cette page proposent également des jeux de loterie comme le bingo et le keno.

Commentaires des clients

Lorsque vous choisissez un casino payant par mobile, nous vous recommandons de vérifier ce que les autres joueurs ont à voir sur leurs expériences sur le site. Vous pouvez en savoir beaucoup sur un casino en consultant les commentaires d’autres clients. Bien sûr, vous devez savoir faire la différence entre une critique légitime et une diatribe d’un client mécontent, mais cela ne prend généralement pas beaucoup de temps.

Capacité mobile

Bien que tous les casinos proposant le paiement par mobile aient tendance à proposer des options de paris mobiles, tous ne sites de paris mobiles sont créés égaux. Certains sites ne se traduisent pas bien sur des écrans de plus petite taille, les développeurs ne parvenant pas à optimiser correctement différents éléments du site. Tous les casinos que nous recommandons disposent d’un excellent support mobile et fonctionneront sur une gamme d’appareils.

Promotions et bonus

Tout le monde aime un bonus de casino généreux, et il y en a beaucoup d’excellents proposés dans les casinos payants par mobile que nous avons répertoriés. Bien que ce ne soit pas courant, vous pouvez même constater que certains casinos proposent des promotions spécifiques pour les clients payant par mobile. Vous pouvez également consulter toutes les promotions proposées et voir si l’une d’entre elles est liée à vos jeux de casino préférés.

Examen plus approfondi des meilleurs casinos payants par téléphone

Ce sont les meilleurs casinos qui permettent aux joueurs de déposer en utilisant le paiement par mobile.

Monsieur Q occupe la première place en tant que meilleur casino britannique avec paiement par téléphone. Le site permet aux joueurs de payer par téléphone s’ils ont un compte chez O2, 3, EE ou Vodafone. Mr Q abrite une sélection impressionnante de machines à sous et de jeux proposés par certains des meilleurs développeurs de l’industrie. Les nouveaux clients sur le site peuvent mettre la main sur 20 tours à utiliser sur la machine à sous populaire Book of Dead.

Avantages:

Conception de site Web élégante et facile à utiliser.

Gamme de bonus et de promotions pour les clients nouveaux et existants.

Les inconvénients:

Options de support client limitées

GagnerWindsor permet aux joueurs de déposer en utilisant le paiement par mobile, car cet établissement relativement nouveau essaie de trouver tous les moyens possibles pour le marché des casinos. L’opérateur sait clairement comment offrir une brillante expérience de jeu en ligne. Le casino a une interface élégante et abrite une impressionnante collection de machines à sous.

Avantages:

Opérateur prometteur.

Expérience utilisateur brillante

Accueil à une grande sélection de bonus

Les inconvénients:

Exigences de mise élevées

Faits en bref sur les paiements par les casinos en ligne mobiles

Voici quelques informations utiles sur les casinos payants par mobile :

La plupart des grands réseaux britanniques autorisent le paiement par mobile

La majorité des opérateurs téléphoniques britanniques autoriseront leurs clients à utiliser cette méthode pour jouer dans les casinos en ligne. Parmi les fournisseurs de services qui vous permettent d’utiliser ce service figurent EE, O2, Giffgaff, Vodafone et 3. En fait, vous auriez du mal à trouver un fournisseur de services mobiles qui ne vous permette pas de l’utiliser.

Certains casinos proposent des bonus payants par téléphone

Le paiement par téléphone devient un moyen de plus en plus populaire pour déposer des fonds dans les casinos en ligne et sites de paris sportifs et certains opérateurs proposeront des bonus disponibles exclusivement pour les joueurs qui utilisent cette méthode.

Vous ne pouvez pas retirer en utilisant cette méthode

Bien que le paiement par téléphone soit de plus en plus populaire pour déposer des fonds, vous ne trouverez pas un seul casino vous permettant de l’utiliser pour les retraits. En effet, cette méthode ne permet pas de transférer l’argent de votre facture de téléphone vers votre compte bancaire. Surveillez cependant cet espace, car les fournisseurs de paiement recherchent régulièrement de nouvelles façons d’améliorer l’expérience du joueur.

1 Jouez dans les casinos mobiles

Avantages du paiement par les casinos mobiles au Royaume-Uni

L’un des principaux avantages du paiement par téléphone dans un casino en ligne est la commodité de la méthode. Les joueurs doivent lier leurs comptes à leur contrat téléphonique et approuver la transaction et ils sont prêts à partir. Cela peut être beaucoup plus rapide que d’utiliser d’autres méthodes qui peuvent nécessiter de nombreuses vérifications. C’est également l’une des méthodes les plus sûres que vous trouverez dans un casino en ligne, toutes les transactions étant cryptées et entièrement sécurisées. Dans l’ensemble, les joueurs qui envisagent cette option de paiement parce qu’ils souhaitent une expérience de jeu rapide et apprécient l’avantage de lier leur compte de casino à leur numéro de téléphone mobile apprécieront certainement cette méthode. Avant d’effectuer un dépôt au casino, vous devrez suivre le processus d’inscription et probablement confirmer votre numéro de téléphone mobile via un code de confirmation par SMS.

Utilisez le paiement par téléphone sur Mr Q Casino.

Inconvénients du paiement par les casinos mobiles au Royaume-Uni

Bien que l’utilisation du paiement par mobile comme méthode de dépôt présente de nombreux avantages, il existe également certains inconvénients dont les joueurs doivent être conscients. Premièrement, le montant minimum du dépôt pour les méthodes de paiement par mobile a tendance à être plus élevé que celui des réseaux standards dans certains cas. Vous devez également vérifier si votre réseau téléphonique autorise ces paiements.

Deuxièmement, et l’un des plus gros inconvénients pour la plupart des gens, est qu’il ne peut pas être utilisé comme méthode de retrait, ce qui signifie que les joueurs doivent rechercher des alternatives s’ils souhaitent utiliser cette méthode pour déposer.

Découvrez d’autres méthodes de paiement de casino populaires comme Paypal, Skrill et Neteller.

Comment utiliser le paiement par casino mobile ?

Les casinos payants par mobile fonctionnent de la même manière que les autres casinos en ligne : les joueurs s’inscrivent, choisissent un jeu et commencent à tourner. La différence réside dans la manière dont vous effectuez votre dépôt. La méthode de paiement par mobile se trouve facilement dans la plupart des sections bancaires. Les joueurs peuvent ensuite saisir le montant qu’ils souhaitent déposer et le montant sera ajouté à leur facture de téléphone mensuelle, au lieu d’être prélevé directement sur leur compte bancaire.

Comment retirer mes gains dans les casinos payants via mobile ?

Les joueurs ne peuvent utiliser le paiement par mobile que pour effectuer des dépôts dans les casinos en ligne et, en tant que tel, vous devrez utiliser des méthodes alternatives pour retirer votre argent. Tous les casinos que nous avons répertoriés proposent une sélection de méthodes de retrait, les cartes de débit Visa/Mastercard étant les plus populaires. Dans certains cas, vous ne pourrez pas utiliser un mode de paiement pour retirer si vous ne l’avez pas utilisé auparavant pour effectuer un dépôt.

Y a-t-il un dépôt minimum requis dans les meilleurs casinos avec paiement par téléphone ?

Cela dépendra du casino individuel que vous utilisez. Le dépôt minimum pour la plupart des casinos en ligne au Royaume-Uni est de 5 £ ou 10 £, bien que ce montant soit souvent plus élevé avec les méthodes de paiement par mobile. Cela dépendra de l’opérateur que vous utilisez et de votre fournisseur de téléphonie mobile.

Découvrez les meilleurs sites de paris à 5 £.

Les casinos payants par mobile sont-ils disponibles sur iOS et Android ?

Oui. Les casinos payants par mobile sont disponibles sur une gamme d’appareils et de systèmes d’exploitation différents. Tous les casinos payants par mobile que nous avons répertoriés sont accessibles à l’aide de navigateurs mobiles, notamment Google Chrome et Safari. Dans certains cas, ces casinos peuvent également proposer des applications mobiles téléchargeables.

Quelle méthode de paiement est la meilleure pour payer par les casinos mobiles ?

Lorsqu’il s’agit de payer par téléphone, vous disposez de plusieurs options. À bien des égards, payer avec le crédit que vous avez sur votre compte est l’option la plus sûre et celle qui vous permet de jouer de la manière la plus responsable. En effet, c’est la méthode la plus simple à suivre en termes de bankroll. Utiliser votre facture de téléphone pour recharger est similaire à parier avec un crédit et peut être un peu plus délicat à surveiller.

En termes de commodité, pouvoir recharger via un mobile ou par SMS est l’un des moyens les plus rapides. Boku est également un excellent moyen de paiement pour ceux qui cherchent à recharger en utilisant leur mobile.

Nos réflexions sur le paiement par les casinos mobiles

Le paiement par mobile comme méthode bancaire peut être une alternative fantastique aux cartes de débit traditionnelles ou aux méthodes de portefeuille électronique. La méthode continue de gagner en popularité, avec de plus en plus de casinos et de joueurs qui l’adoptent pour sa commodité, sa facilité d’utilisation et sa sécurité.

Nous pensons que le paiement par mobile est aujourd’hui l’une des méthodes de paiement les plus fiables du marché. Si vous souhaitez utiliser un casino payant par mobile, consultez l’un des liens que nous avons fournis ci-dessus pour commencer.

