Meilleur ordinateur portable Windows pour 2022

Nos meilleurs choix pour les meilleures options d’ordinateurs portables Windows incluent les modèles d’Asus, Dell, Lenovo, HP, Acer, Microsoft et plus encore. Nous avons chargé cette liste avec uniquement les meilleurs ordinateurs portables en cours d’exécution Windows 11 nous avons personnellement testé et approuvé. Cette liste, bien sûr, se concentre uniquement sur les meilleurs ordinateurs portables Windows, en particulier – vous ne trouverez pas les meilleurs ordinateurs portables Apple ou Chromebooks ici. Si vous voulez une sélection plus large, consultez nos meilleurs choix d’ordinateurs portables.

À l’heure actuelle, le meilleur ordinateur portable Windows pour la plupart des gens est le Dell XPS 13 pour son excellente combinaison de performances, d’autonomie et de portabilité. Notre alternative économique préférée en ce moment est l’Acer Swift 3. Bien sûr, la meilleure partie de l’obtention d’un PC Windows est la quantité de variété disponible, qui est couverte par les autres choix de cette liste. Cette meilleure liste d’ordinateurs portables Windows sera mise à jour périodiquement lorsque de nouveaux modèles seront testés, révisés et sélectionnés.

De plus, bien qu’il y ait beaucoup d’ordinateurs portables ici, nous savons que vos intérêts peuvent être plus larges ou affinés que ce qui compte pour les meilleures options d’ordinateurs portables Windows. Pour cette raison, nous avons des recommandations plus spécifiques pour le meilleurs ordinateurs portables de jeu, Ordinateurs portables 15 pouces, deux en un et Chromebooksaussi bien que meilleur ordinateur portable pour les étudiantsle meilleur ordinateur portable pour créations et le meilleur Alternatives au MacBook Pro pour l’ensemble Windows. De plus, si vous avez besoin de rester aussi bas que possible sur le prix d’un nouvel ordinateur portable, nous avons également ce qu’il vous faut. Découvrez nos choix pour ordinateurs portables économiques et ordinateurs portables de jeu à petit budget.

Sarah Tew / Crumpe Le Dell XPS 13 est un favori éternel pour sa taille, son poids et ses performances, ainsi que sa beauté générale. En 2020, Dell a rendu l’ordinateur portable encore plus petit, tout en agrandissant l’écran de l’ordinateur portable et en augmentant les performances pour les tâches gourmandes en ressources processeur et graphiques. Pour 2022, il a rendu le XPS 13 encore plus petit et plus léger, a maintenu son prix de départ inférieur à 999 $ et a chuté dans les derniers processeurs Intel de 12e génération. Bien que nous n’ayons pas encore eu l’occasion de tester le nouveau modèle, nous nous attendons à ce qu’il soit une alternative Windows solide au MacBook Air. De plus, si vous voulez économiser de l’argent, le XPS 13 2021 avec des puces Intel de 11e génération est disponible pour moins cher maintenant.

Josh Goldman / Crumpe Disponible avec les processeurs AMD Ryzen ou Intel Core, cet ordinateur portable de 14 pouces vous offre plus d’écran pour travailler que les ordinateurs portables de 13 pouces, mais il est toujours incroyablement léger – moins de 3 livres. Le plus grand écran est également agréable, couvrant une gamme de couleurs 100 % sRGB (mieux que ce que vous trouvez généralement à son prix de départ inférieur à 700 $). Il dispose également d’un clavier rétroéclairé, d’un lecteur d’empreintes digitales et de ports USB Type-C et HDMI. La version 2022 du Swift 3 tombe à un peu moins de 1 000 $ avec les processeurs Intel Core i-series de 12e génération. Mais les modèles 2021 sont toujours largement disponibles pour moins de 600 $. Lisez notre avis sur l’Acer Swift 3 (14 pouces, 2020).

Josh Goldman/Crumpe HP a apporté beaucoup de valeur à l’Aero 13 : châssis en magnésium-aluminium agréable à l’œil, performances de traitement élevées, longue durée de vie de la batterie, écran lumineux et coloré et un poids de seulement 2 livres (0,94 kilogramme). Étonnamment, compte tenu de tout ce qu’il offre, il a un prix de départ régulier de moins de 800 $, mais il est régulièrement en vente pour moins de 700 $. Lisez notre critique du HP Pavilion Aero 13. Test du HP Pavilion Aero 13.

Ce convertible mince de 3 livres est un choix solide pour tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur portable pour le bureau ou les travaux scolaires. Le châssis entièrement métallique lui donne un aspect et une sensation haut de gamme, et il dispose d’un clavier confortable et d’un pavé tactile de précision réactif et fluide. Bien qu’il soit léger sur les fonctionnalités supplémentaires par rapport à son compagnon de ligne premium, le Yoga 9i, il possède l’un des volets coulissants de Lenovo pour sa webcam qui vous donne de l’intimité quand vous le souhaitez. Et il a une longue durée de vie de la batterie pour démarrer à 12 heures et 45 minutes lors de nos tests. La dernière version avec des processeurs Intel de 12e génération commence à 999 $ (bien que vous puissiez le trouver en solde moins cher). Les modèles 2021 sont également toujours disponibles à des prix réduits.

James Martin/Crumpe Le Victus 16 de HP est un ordinateur portable de jeu étonnamment robuste et puissant qui suit les derniers jeux à un prix plus abordable. Comparé à la gamme d’ordinateurs portables de jeu haut de gamme Omen de HP, le Victus est plus un ordinateur portable polyvalent, mais toujours configuré pour les jeux avec un prix commençant à moins de 1 000 $. HP propose plusieurs configurations avec des options de puces graphiques allant de la GeForce GTX 1650 d’entrée de gamme de Nvidia à une RTX 3060 de milieu de gamme ou AMD Radeon RX 6500M. Test du HP Victus 16.

Sarah Tew / Crumpe Bien que cet ordinateur portable Microsoft Surface ne soit pas la Surface Laptop, le Surface Pro continue de frapper toutes les bonnes notes si vous recherchez une tablette Windows à tout faire qui se double d’un ordinateur portable Windows. Microsoft l’a récemment révisé pour la Surface Pro 8, qui dispose d’un écran plus grand de 13 pouces, de processeurs Intel Core de 11e génération et de deux ports Thunderbolt 4 USB-C. La Surface Pro 7 est toujours disponible pour le moment à prix réduit, et une version mise à jour appelée Surface Pro 7 Plus restera dans la gamme, vous pourrez donc toujours obtenir le design Pro classique mais avec de nouveaux processeurs. Test de la Surface Pro 8.

Lori Grunin/Crumpe Nous sommes de grands fans de la ligne ROG Strix et vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’un d’eux. Cependant, l’ordinateur portable de jeu entièrement AMD Strix G15 à 1 650 $ d’Asus offre d’excellentes performances et une autonomie de batterie, avec un processeur Ryzen 9 5900HX haut de gamme et un GPU Radeon RX 6800M – et c’est avant que vous ne réalisiez que les performances et les composants sont bien au-dessus de sa catégorie de prix. Il fonctionne frais et silencieux, même en cours d’exécution à pleine inclinaison. À des prix plus élevés, ce n’est pas un appel si évident, cependant. Lisez la revue Asus ROG Strix G15 AA.

Sarah Tew / Crumpe Il y a beaucoup à aimer avec le Razer Blade 14, qui intègre l’un des processeurs mobiles les plus rapides disponibles (pour l’instant, du moins), l’AMD Ryzen 9 5900HX, et des graphismes mobiles haut de gamme avec les GeForce RTX 3070 ou 3080. Son écran peut aller pixel par pixel avec les MacBook. Et sa construction de haute qualité est là-haut avec les meilleurs MacBook mais, comme un Apple, ce n’est pas nécessairement la meilleure offre d’ordinateur portable, même par rapport à d’autres ordinateurs portables haut de gamme. Test du Razer Blade 14.

Lori Grunin/Crumpe Le Flow X13 vous évite d’avoir à choisir entre un deux-en-un de 13 pouces et un ordinateur portable de jeu puissant. Le petit ordinateur portable est idéal pour la productivité, mais son concentrateur USB-C externe unique intègre un GPU mobile Nvidia GeForce RTX 3080 lorsque vous avez besoin d’un coup de pouce graphique pour les jeux ou la création de contenu. Lisez notre test Asus ROG Flow X13.

Joshua Goldman/Crumpe Lenovo a lancé la gamme Yoga il y a 10 ans avec Windows 8 et maintenant, avec Windows 11, la flexibilité de la conception n’a fait que s’améliorer. Le produit phare de la société, le Yoga 9i Gen 7 de 14 pouces, a un look mis à jour avec des bords arrondis confortables et des processeurs Intel de 12e génération qui lui confèrent un grand saut de performances multicœur. Un bel écran OLED et un son amélioré le rendent excellent pour le travail, les vidéoconférences et les divertissements. Lenovo comprend un stylet actif et une pochette pour ordinateur portable pour compléter le package premium. Les haut-parleurs puissants ajoutent des vibrations aux repose-mains lorsqu’ils sont allumés et Lenovo a encombré l’ordinateur portable avec des emplacements pour les services et logiciels en option. Mais, dans l’ensemble, le dernier Yoga 9i est l’ordinateur portable convertible deux-en-un à battre. Malheureusement, sa disponibilité est limitée pour le moment donc vous devrez peut-être attendre pour en acheter un. Lisez notre avis sur le Lenovo Yoga 9i Gen 7. Lisez notre avis sur le Lenovo Yoga 9i.

James Martin/Crumpe Le XPS 17 combine le même design mince et haut de gamme que son compagnon de ligne de 13 pouces, mais avec des possibilités de performances accrues. Il peut être configuré avec un processeur Intel Core i9 de 12e génération, 64 Go de mémoire et une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060 de 6 Go. La meilleure partie : Dell a tellement réduit le châssis que vous obtenez un écran de 17 pouces dans un boîtier de la taille d’un ancien ordinateur portable de 15 pouces. Vous obtenez beaucoup de puissance et un grand écran dans le plus petit boîtier possible. Test du Dell XPS 17.

Josh Goldman/Crumpe Si vous avez déjà souhaité un peu d’espace d’écran supplémentaire sur votre ordinateur portable fin et léger, votre souhait est exaucé. L’écran tactile secondaire de 12,6 pouces du Duo 14 se comporte comme n’importe quel autre écran connecté, sauf qu’il est intégré dans le corps au-dessus du clavier. Vous pouvez l’utiliser pour étendre l’écran principal de 14 pouces afin qu’il fonctionne comme un grand écran, ou l’utiliser pour des applications qui seraient normalement enfouies derrière ce sur quoi vous travaillez. Si cela ne suffit pas, il est compatible avec le stylet pour que vous puissiez écrire et dessiner dessus avec le stylet inclus. De plus, le logiciel ScreenXpert d’Asus vous permet de le transformer en un pavé tactile géant, un pavé numérique ou même une plate-forme d’outils pour le logiciel Adobe Creative Cloud. Lisez notre avis sur l’Asus ZenBook Duo 14.

Le processus d’examen des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique se compose de deux parties : des tests de performance dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique intensive par nos examinateurs experts. Cela comprend l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict de révision final est une combinaison de ces deux jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Primate Labs Geekbench 5, Cinebench R23, PC Mark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la façon dont nous l’utilisons peut être trouvée dans notre page Comment nous testons les ordinateurs.

