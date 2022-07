Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

La nouvelle année scolaire n’a même pas encore commencé, mais il n’est jamais trop tôt pour se préparer pour la rentrée. Un bon ordinateur portable est l’un des outils les plus importants pour préparer votre élève à la réussite. Donc, pour vous aider à vous préparer, nous avons rassemblé nos recommandations pour le meilleur ordinateur portable pour les lycéens. Bien sûr, vous voulez un ordinateur portable fiable et doté d’une longue autonomie. Mais il doit également pouvoir tenir dans un sac à dos standard. La bonne nouvelle est que de nombreuses options répondent à ces normes, et la plupart d’entre elles coûtent moins de 1 000 $.

Lorsque vous achetez un ordinateur portable pour étudiant, je vous recommande d’acheter directement auprès du fabricant ou d’un détaillant familier et de confiance pour obtenir les meilleurs prix et les meilleures politiques d’échange ou de retour. Si vous magasinez sur des sites comme Amazon ou Walmart avec des vendeurs tiers, vérifiez si l’ordinateur portable est vendu et expédié par le site. Pour une aide d’achat plus spécifique, consultez notre conseils d’achat pour obtenir les meilleurs ordinateurs portables bon marché.

Il convient également de noter que si votre école utilise Google Classroom, cela ne signifie pas que vous avez besoin d’un Chromebook. (Voici les différences entre un ordinateur portable et un Chromebook.) Et pour rendre les longues séances de devoirs plus confortables, vous pouvez ajouter certains périphériques tels qu’un clavier ou souris sans fil (la plupart des gens s’ennuient en utilisant uniquement le trackpad assez rapidement) ainsi qu’un moniteur externe pas cher afin que votre élève soit plus à l’aise et dispose d’un écran plus grand pour voir son travail. Découvrez nos choix ci-dessous pour trouver le meilleur ordinateur portable pour les lycéens en 2022.

Josh Goldman/Crumpe L’IdeaPad Flex 5 14 est un ordinateur portable Windows deux-en-un de 14 pouces, vous permettant de l’utiliser comme un ordinateur portable ordinaire ainsi que comme une tablette ou une tente pour les présentations. Il fonctionne également bien avec l’affichage en mode support avec le clavier orienté vers le bas sur un bureau ou une table afin que vous puissiez attacher un clavier et une souris pour vous offrir une expérience de bureau plus intense. Il était à l’origine disponible avec des processeurs AMD ou Intel, mais le premier a été abandonné. Cependant, la version Intel est toujours disponible à un bon prix pour une machine bien construite qui devrait durer plusieurs années à votre élève.

Dan Ackerman/Crumpe Apple a récemment lancé son nouveau MacBook Air alimenté par M2, et il a beaucoup de nouvelles fonctionnalités – mais la société a également augmenté le prix de 200 $. Donc, si vous êtes étudiant, il est difficile de se tromper avec l’ancien Apple MacBook Air 2020 M1, qui reste toujours disponible pour 999 $, et si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez gagner 100 $ supplémentaires, grâce à Remise éducative d’Apple. Le modèle de base comprend le processeur M1 d’Apple avec un processeur à huit cœurs, un processeur graphique à sept cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Il possède également Touch ID, le clavier magique d’Apple, un trackpad Force Touch et un écran Retina de 13,3 pouces. Lisez notre avis sur Apple MacBook Air M1 (fin 2020).

Josh Goldman/Crumpe Si vous en avez assez d’utiliser votre Chromebook scolaire avec son petit écran de 11,6 pouces, ce Chromebook HP est la solution. Il est environ 0,75 pouce plus large qu’un modèle haut de gamme de 13,3 pouces, mais cette largeur supplémentaire facilite le travail dans deux fenêtres côte à côte. La conception deux en un signifie que vous pouvez l’utiliser comme une tablette (bien qu’il soit un peu lourd à utiliser de poche). Vous pouvez également le mettre sous tente, connecter un clavier et une souris externes et l’utiliser comme un petit ordinateur tout-en-un. Le processeur Core i3 et 8 Go de RAM ont permis à ce Chromebook HP de fonctionner correctement, même avec quelques dizaines d’onglets ouverts et une vidéo en streaming en arrière-plan. Et cet ordinateur portable Chromebook a une longue autonomie de batterie pour démarrer, d’une durée de 10 heures et 40 minutes lors de nos tests.

Josh Goldman / Crumpe Une offre remarquable pour des tâches simples comme le courrier électronique, le traitement de texte et bien plus encore, grâce aux nouveaux processeurs AMD Ryzen 5 et Ryzen 7. Cet ordinateur portable économique dispose également d’un clavier rétroéclairé, d’un lecteur d’empreintes digitales et d’un port USB Type-C. L’Acer Swift 3 est également un ordinateur portable incroyablement léger – moins de 3 livres. En plus de cet Acer Swift, nous sommes également fans de l’Acer Aspire 5, qui a un écran plus grand de 15,6 pouces mais qu’il est difficile de trouver régulièrement depuis le début de la pandémie. L’Acer Aspire 5 est disponible dans une variété de configurations à partir de 400 $, mais peut aller jusqu’à 711 $ si vous le souhaitez. graphiques discrets d’entrée de gamme pour les jeux de base et la création de contenu. Lisez notre avis sur l’Acer Swift 3 (14 pouces, 2020).

Josh Goldman/Crumpe Pour ceux qui se soucient davantage d’obtenir un ordinateur portable étudiant avec une portabilité que la taille de l’écran, l’Envy x360 de 13,3 pouces fait mouche. HP a rasé une grande partie du corps de cet ordinateur portable deux-en-un. Cela le rend plus confortable à utiliser comme tablette et suffisamment petit pour tenir facilement sur un bureau d’école. Son système d’exploitation offre également de bonnes performances et une bonne autonomie pour son prix. Cependant, à moins que votre étudiant ne stocke tout dans le cloud, vous souhaiterez peut-être le configurer avec plus de stockage que le stockage SSD de base de 128 Go. La disponibilité de la version 13,3 pouces va et vient, cependant. Si un écran plus grand ne vous dérange pas (ce qui pourrait faciliter votre travail), vous pouvez obtenir cet ordinateur portable HP dans un Taille 15,6 pouces à partir de 700 $.

Josh Goldman/Crumpe Vous en avez assez d’essayer de travailler sur des documents ou des feuilles de calcul sur un petit écran large ? L’Acer Chromebook Spin 713 utilise l’un des écrans VertiView lumineux d’Acer, un écran tactile de 13,5 pouces de 2 256 x 1 504 pixels avec un rapport d’aspect de 3:2. Comme son nom l’indique, il vous donne plus d’espace vertical pour travailler, mais il a toujours la largeur d’un ordinateur portable typique de 13,3 pouces avec un rapport 16:9. Entre cela et sa durée de vie de la batterie, qui a duré près de 13 heures lors de nos tests, vous pourrez faire plus de travail en une journée – et il est toujours suffisamment fin et léger pour un transport quotidien. La dernière version de ce Chromebook est la première à recevoir la vérification Evo d’Intel, ce qui signifie que vous bénéficierez de la meilleure expérience mobile possible avec ce modèle. C’est également le premier avec la prise en charge de Thunderbolt 4, qui vous permet de vous connecter à plusieurs écrans externes ainsi que de fournir des vitesses de données et une mise en réseau rapides. Lisez notre avis sur Acer Chromebook Spin 713.

Lori Grunin/Crumpe Vous voulez plus de puissance graphique pour les jeux ou la création de contenu ? Dell a rationalisé ses ordinateurs portables de jeu de la série G, passant de trois modèles à un seul – et c’est pour le mieux. Il n’y a qu’un seul châssis disponible avec une variété de configurations avec un processeur Intel de 11e génération ou un processeur AMD Ryzen 5000 série H. Tous les processeurs peuvent être couplés avec jusqu’à 6 Go de Nvidia RTX 3060, 8 Go ou 16 Go de mémoire et jusqu’à 1 To de stockage. Il s’agit essentiellement d’une version plus économique de ceux de sa division Alienware, mais toujours capable de lire les derniers titres AAA. En raison de problèmes de disponibilité, les prix sont malheureusement instables mais commencent normalement en dessous de 1 000 $.

