Meilleur ordinateur portable pour le collège 2022

Un ordinateur portable est une nécessité pour les étudiants. Avec les exigences du travail scolaire à votre université, vous aurez besoin d’un portable se reposer sur. Il y a pas mal d’options. Cela vaut également la peine d’investir dans un modèle qui durera toute votre carrière universitaire.

Lorsque vous commencez votre recherche du meilleur ordinateur portable pour les étudiants, réfléchissez à la façon dont vous allez utiliser l’ordinateur portable le plus souvent. Peu importe ce que vous étudiez, vous devrez prendre des notes. Il est donc également important que votre ordinateur portable universitaire dispose du logiciel nécessaire pour prendre efficacement des notes, flux et terminez vos devoirs avec facilité et sans problèmes de matériel.

De nombreux cours universitaires autorisent ou même obligent désormais les étudiants à utiliser leur ordinateur portable en classe à diverses fins, vous voudrez donc également en choisir un qui puisse tenir dans votre sac à dos. Votre ordinateur portable d’entrée de gamme de base qui fera le travail peut être acheté pour 300 $, mais pour quelques centaines de plus, vous pouvez obtenir une machine de qualité avec une autonomie de batterie plus longue, un disque SSD plus rapide et de meilleures performances globales.

Avec les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de puces, vous pourriez penser qu’il est difficile de mettre la main sur un ordinateur portable décent et économique pour l’école. Heureusement, il est toujours possible de trouver des ordinateurs portables et deux en un avec les derniers processeurs d’AMD et d’Intel. Les seuls PC que vous devrez peut-être attendre sont ceux dotés des nouveaux processeurs puissants Intel Core de 11e génération qui promettent de booster les performances dans ordinateurs portables pour les joueurs. Il existe quelques modèles avec ces processeurs dans la liste ci-dessous, et d’autres seront bientôt disponibles.

La majorité de nos choix pour les meilleurs ordinateurs portables universitaires coûtent entre 500 $ et 1 000 $. Si vous recherchez un ordinateur portable plus abordable – ou si vous êtes ouvert à une alternative au MacOS d’Apple et Microsoft Windows — nous vous recommandons de vérifier les meilleurs Chromebooks pour les étudiants. D’un autre côté, si vous recherchez un ordinateur portable plus puissant ou un ordinateur portable de jeu qui se double d’un pour le collège, nous avons quelques suggestions pour ceux-là aussi. Donc, si vous êtes prêt à mettre à niveau votre technologie, continuez à lire notre liste des meilleurs ordinateurs portables pour l’université.

Stephen Shankland / Crumpe L’Apple MacBook Air sans ventilateur avec 8 Go de RAM frappe toutes les bonnes notes pour un ordinateur portable Apple (ou n’importe quel ordinateur portable, vraiment). Ce puissant ordinateur portable est revenu à l’ancien prix de départ de 999 $, et si vous êtes enseignant ou étudiant, vous pouvez retirer 100 $ supplémentaires, grâce à Remise éducative d’Apple. Le modèle de base de cet ordinateur portable est doté du processeur M1 d’Apple avec un processeur à huit cœurs, un processeur graphique à sept cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Le fait de passer du modèle MacBook de base vous apportera un GPU à huit cœurs et doublera la capacité de stockage avec un SSD de 512 Go, mais vous débourserez 250 $ supplémentaires. Comme les précédents modèles d’ordinateurs portables Mac, le M1 Air est équipé du Magic Keyboard d’Apple, du Touch ID, d’un trackpad Force Touch et d’un écran Retina de 13,3 pouces. Si vous êtes étudiant, il est difficile de se tromper avec le nouveau MacBook Air. Lisez notre avis sur le MacBook Air M1.

Sarah Tew / Crumpe Bien qu’il ne fasse peut-être pas partie des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants, ce deux-en-un mince de 3 livres avec Intel Core est un choix solide de système d’exploitation Windows pour tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur portable universitaire pour leurs travaux scolaires. Le châssis entièrement métallique donne à cet ordinateur portable Windows un aspect et une sensation haut de gamme, et il dispose d’un clavier confortable et d’un pavé tactile de précision réactif et fluide. L’écran de 14 pouces vous donne plus d’espace pour travailler que les modèles concurrents de 13 pouces à ce prix. C’est moins cher que le Lenovo IdeaPad ou le Lenovo ThinkPad. En tant que deux-en-un, vous pouvez l’utiliser comme ordinateur portable ou tablette et il prend en charge la saisie au stylet avec le stylet actif en option de Lenovo. Bien qu’il soit léger sur les fonctionnalités supplémentaires par rapport à son compagnon de ligne haut de gamme, le Yoga 9i, il possède l’un des volets coulissants de Lenovo pour la webcam qui vous donne la confidentialité quand vous le souhaitez et un lecteur d’empreintes digitales pour des connexions rapides. Il a également une longue durée de vie de la batterie pour démarrer.

Josh Goldman/Crumpe Vous en avez assez d’essayer de travailler sur des documents ou des feuilles de calcul sur un petit écran large ? L’Acer Chromebook Spin 713 utilise l’un des écrans VertiView lumineux d’Acer, un écran tactile de 13,5 pouces de 2 256 x 1 504 pixels avec un rapport d’aspect de 3: 2. Comme son nom l’indique, cet ordinateur portable Chrome OS vous offre plus d’espace vertical pour travailler, mais il a toujours la largeur d’un ordinateur portable typique de 13,3 pouces avec un rapport 16:9. Entre cela et sa durée de vie de la batterie, qui a duré près de 13 heures lors de nos tests, c’est un excellent ordinateur portable pour faire plus de travail en une journée – et il est toujours suffisamment fin et léger pour un transport quotidien. La dernière version de ce Chromebook est la première à recevoir la vérification Evo d’Intel, ce qui signifie que vous bénéficierez de la meilleure expérience mobile possible avec ce modèle. C’est également le premier avec la prise en charge de Thunderbolt 4, qui vous permet de vous connecter à plusieurs écrans externes ainsi que de fournir des vitesses de données et une mise en réseau rapides. Lisez notre avis sur Acer Chromebook Spin 713.

Josh Goldman/Crumpe Gateway était connu pour ses ordinateurs de bureau et portables à bas prix dans les années 1990. En 2020, la marque a été relancée pour une nouvelle gamme d’ordinateurs portables et de tablettes vendus exclusivement via Walmart. Ces modèles ont été récemment mis à jour avec des processeurs Intel de 11e génération et nous avons testé les deux 15.6- et les modèles 14,1 pouces. Ce dernier obtient notre vote comme une option peu coûteuse pour faire le travail scolaire tout en étant suffisamment léger pour être transporté sur le campus pour la journée. L’élément qui attire l’attention est le processeur Intel Core i5 qui offre des performances fiables malgré son association avec des composants moins chers. Le clavier est confortable mais pas rétro-éclairé et le touchpad n’est pas des plus précis. De plus, le lecteur d’empreintes digitales intégré est aléatoire. Pourtant, il possède de nombreux ports, donc connecter une souris ou un écran externe n’est pas un problème et la résolution Full HD est également correcte, tout bien considéré. De plus, la batterie a duré quelques minutes avant 10 heures lors de notre test de vidéo en streaming.

Josh Goldman/Crumpe Une remarquable offre d’ordinateur portable universitaire pour des tâches simples comme le courrier électronique, le traitement de texte et bien plus encore, grâce aux nouveaux processeurs AMD Ryzen 5 et Ryzen 7. Cet ordinateur portable économique dispose également d’un clavier rétroéclairé, d’un lecteur d’empreintes digitales et d’un port USB Type-C. L’Acer Swift 3 est également un ordinateur portable incroyablement léger à moins de 3 livres. Lisez notre avis sur l’Acer Swift 3 (14 pouces, 2020).

Sarah Tew / Crumpe La Surface Pro 7, alimentée par un processeur Intel Core de 10e génération, reste le porte-étendard des appareils Windows qui fonctionnent à la fois comme un ordinateur portable Surface et une tablette à écran tactile, bien que ce modèle convertible soit une meilleure tablette que pour un ordinateur portable. (Si vous recherchez le contraire dans un ordinateur portable étudiant, les appareils Yoga deux-en-un de Lenovo sont de meilleurs ordinateurs portables que des tablettes.) En plus des excellentes performances et de la durée de vie de la batterie auxquelles vous pouvez vous attendre, la septième génération Pro obtient enfin un port USB-C. Cet ordinateur portable Microsoft Surface a une taille super portable qui en fait un ordinateur portable idéal pour les étudiants du secondaire et du collégial qui peuvent transporter beaucoup de matériel. Bien que cette société vende toujours la Surface Pro sans son clavier Type Cover et son stylet Surface inclus, elle peut souvent être trouvée relativement raisonnablement – ​​parfois avec un ou les deux accessoires. Il fait partie des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants qui souhaitent un appareil Windows deux en un. Lisez notre avis sur la Surface Pro 7.

Lori Grunin/Crumpe Dell a rationalisé ses ordinateurs portables de jeu de la série G, passant de trois modèles à un seul ordinateur portable Dell – et c’est pour le mieux. Au lieu d’avoir à décoder les différentes fonctionnalités et différences de qualité entre eux, il n’y a qu’un seul châssis disponible avec une variété de configurations. Tous les processeurs peuvent être couplés avec jusqu’à 6 Go de Nvidia RTX 3060, 8 Go ou 16 Go de mémoire et jusqu’à 1 To de stockage. Il s’agit essentiellement d’une version d’ordinateur portable de jeu plus économique que celle de sa division Dell Alienware, mais toujours capable de lire les derniers titres AAA.

Le processus d’examen des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique se compose de deux parties : des tests de performance dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique intensive par nos examinateurs experts. Cela comprend l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict de révision final est une combinaison de ces deux jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Primate Labs Geekbench 5, Cinebench R23, PC Mark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la façon dont nous l’utilisons peut être trouvée dans notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Plus de recommandations pour la rentrée scolaire