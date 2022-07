Meilleur ordinateur portable pour la plupart des gens

Un nouveau MacBook Air exécutant la puce M2 est présenté lors de la conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple à San Jose, Californie, le 6 juin 2022. Pierre Dasilva | Reuter

Le nouveau MacBook Air à 1 199 $ d’Apple, avec son dernier processeur, le M2, sera lancé en magasin vendredi. Je le teste depuis une semaine et je pense que c’est le MacBook que la plupart des gens devraient acheter. Le MacBook Air 2022 offre la plus grande refonte du MacBook depuis 2010. Il abandonne la coque conique des modèles précédents et est 20 % plus petit en volume que son prédécesseur, grâce à des composants internes mis à jour. Il a un écran plus grand, un processeur plus rapide, de meilleurs haut-parleurs, un appareil photo mis à jour et plus encore. Le chiffre d’affaires Mac d’Apple a bondi de 15% d’une année sur l’autre pour atteindre 10,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, en grande partie grâce à son processeur M1 et à une multitude de nouveaux Mac qui fonctionnent dessus. Le MacBook Air avec M2 aidera l’unité à maintenir cet élan, en particulier à l’approche de la rentrée scolaire. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Ce qui est bon

Apple envoie généralement un MacBook Air haut de gamme pour test, mais cette année, il m’a envoyé le modèle d’entrée de gamme à 1 199 $. Cela signifie que je peux essayer la version que la plupart des gens finiront par acheter. Vous en avez pour votre argent ici pour un ordinateur portable qui devrait vous durer de nombreuses années. Compte tenu de la conception et des fonctionnalités mises à jour, telles que MagSafe, cela ressemble presque à un MacBook Pro Lite. C’est une bonne chose. La première chose que vous remarquerez est le nouveau design plus fin. J’aime le fait qu’il soit équilibré et léger, mais qu’il ait un design plus raffiné similaire au MacBook Pro 14 pouces, qui commence à 1 999 $.

Apple a mis à niveau l’écran d’un écran rétine vers un écran rétine liquide plus lumineux et plus coloré que le modèle précédent. Il y a une encoche en haut, tout comme sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, mais l’encoche ne m’a pas dérangé lorsque j’utilise le MacBook Pro 14 pouces que je possède. Les haut-parleurs sonnent bien. Je pensais que les haut-parleurs stéréo du dernier modèle étaient solides, mais le M2 MacBook Air dispose de deux haut-parleurs supplémentaires, pour un total de quatre, ce qui rend les films et la musique plus complets. Mais ils sont toujours en deçà des incroyables haut-parleurs que vous obtenez si vous êtes prêt à dépenser presque deux fois plus pour le MacBook Pro 14 pouces. J’adore le clavier. Il est de retour à la version éprouvée de celle du MacBook Air M1. La frappe est facile, et elle n’a pas de défauts comme l’ancienne version papillon, qui semblait trop superficielle et était sujette à répéter les pressions sur les touches et les touches bloquées.

MagSafe est là aussi, tout comme sur le MacBook Pro 14 pouces. C’est le petit câble de charge magnétique qui apparaît sur le côté et ressort facilement. Ainsi, si vous trébuchez sur le cordon, tout le MacBook ne tombera pas de votre bureau. Vous pouvez également charger l’ordinateur portable à l’aide de l’un des deux ports Thunderbolt USB C. Vous pouvez le charger rapidement jusqu’à 50 % en 30 minutes si vous achetez le chargeur 67 watts d’Apple pour 59 $. Le chargeur aurait dû être inclus dans le modèle d’entrée de gamme, mais Apple le propose gratuitement si vous passez à la version 512 Go. Je préfère la charge rapide et le chargeur a bien fonctionné, je suggère donc de l’acheter. La puce M2 était très rapide pour mes besoins, comme exécuter de nombreux onglets dans Safari, écouter de la musique, regarder des films ou jouer à des jeux légers. Je pensais que le M1 était génial aussi, donc les gens venant de cette puce peuvent ne pas remarquer une énorme différence à moins que vous ne chronométriez des choses telles que les vitesses de rendu vidéo. Et, si vous êtes le genre de personne qui a vraiment besoin d’une tonne de vitesse, vous devriez simplement vous procurer le MacBook Pro 14 pouces. Apple promet 18 heures d’autonomie avec l’écran réglé à environ 50 % de luminosité. J’ai fait un test vidéo, en boucle un film sans arrêt jusqu’à ce que la batterie soit morte, et j’ai eu un peu plus de 17 heures. Je diffusais le film et j’avais des choses telles que les lumières du clavier allumées, qui ont toutes deux un impact sur la durée de vie de la batterie. Il vous permettra de passer une journée de travail et au-delà, et vous aurez certainement beaucoup d’autonomie pour regarder des films tout au long d’un vol.

Qu’est-ce qui ne va pas

Le nom de la puce M2 peut prêter à confusion : elle est plus rapide que la M1, mais elle n’est pas plus puissante que la M1 Pro ou la M1 Max des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Et c’est plus limité que ces puces. Vous pouvez ajouter un seul moniteur externe, par exemple, contre deux avec le M1 Pro ou quatre avec le M1 Max. C’est la même limitation que la puce M1, et c’est une déception pour les gens comme moi qui utilisent généralement deux moniteurs supplémentaires. Apple a également finalement mis à niveau la caméra de 720p à Full HD 1080p. C’est mieux, mais je pense que ça pourrait être plus net – par exemple, ma peau avait l’air trop lisse. Et des choses telles que des lumières en arrière-plan montraient des traînées visibles. Les webcams autonomes avec des objectifs plus grands sont toujours la meilleure option si vous voulez être à votre meilleur pour le chat vidéo.