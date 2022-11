Meilleur ordinateur portable de jeu bon marché de moins de 1 000 $ pour 2022

L’un des plus grands avantages d’être un jeu sur PC est qu’il existe un système pour chaque budget. Vous n’avez donc pas besoin de surveiller attentivement traqueurs de réapprovisionnement de la console ou sentez-vous comme si vous aviez laissé tomber une petite fortune sur une plate-forme avancée pour profiter des derniers jeux. La plupart des meilleurs ordinateurs portables de jeu actuellement disponibles sur le marché sont hautement personnalisables et vous pouvez obtenir une configuration solide pour moins de 1 000 $. Cependant, il existe de nombreux ordinateurs portables de jeu bon marché que vous voudrez également éviter, et il peut être difficile de savoir quels modèles offrent vraiment un bon rapport qualité-prix. C’est pourquoi nous avons rassemblé certains des meilleurs ordinateurs portables de jeu bon marché de moins de 1 000 $, certains modèles commençant plus près de 700 $.

Cela signifie que vous n’êtes pas limité aux jeux en basse résolution sur des ordinateurs portables de jeu bon marché et que vous pouvez vivre une expérience immersive en jouant à des jeux comme Fortnite, MinecraftLégendes Apex, CS: ALLER et PUBG. Cela coûte toujours un joli centime pour obtenir ce qui est considéré comme un ordinateur portable de jeu abordable, mais les joueurs économes peuvent économiser encore plus d’argent s’ils recherchent les meilleures offres d’ordinateurs portables bon marché sur une option remise à neuf ou à boîte ouverte comme , Micro-centre et .

Lire la suite: Comment acheter un ordinateur portable de jeu

Les recommandations ci-dessous sont basées sur nos avis et nos tests. Notre objectif est de vous aider à vivre votre expérience de jeu idéale sur un ordinateur portable bon marché. Et si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu et de travail à domicile, vous voudrez peut-être rechercher du matériel de jeu peu coûteux pour vous aider à le faire. Nous mettrons à jour cette liste des meilleures options d’ordinateurs portables de jeu bon marché au fur et à mesure que nous examinerons de nouveaux produits. De plus, si vous avez besoin d’aide pour déchiffrer les spécifications à rechercher sur un bon ordinateur portable de jeu bon marché, nous avons quelques conseils ci-dessous.

Dell Dell a rationalisé ses ordinateurs portables de jeu de la série G, passant de trois modèles à un seul – et c’est pour le mieux. Au lieu d’avoir à décoder les différentes fonctionnalités et différences de qualité entre eux, il n’y a qu’un seul châssis disponible avec une variété de configurations avec un processeur Intel de 11e génération ou Processeur AMD Ryzen 5000 série H, bien que ces modèles commencent à plus de 1 000 $. Tous les processeurs peuvent être couplés avec jusqu’à 6 Go de Nvidia GeForce RTX 3060, 8 Go de RAM DDR4 ou 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 256 Go ou un SSD de 512 Go. Il s’agit essentiellement d’une version plus économique de ceux de sa division Alienware, mais toujours capable de lire les derniers titres AAA. Les prix ont augmenté et baissé ces derniers temps en raison de problèmes d’approvisionnement, donc si vous êtes un joueur avec un budget limité, vous devrez peut-être attendre pour obtenir la meilleure offre. Cet ordinateur portable de jeu dispose de huit ports USB et l’ordinateur portable est disponible en deux couleurs. Vous recevez des alertes de prix pour Dell G15

Sarah Tew / Crumpe L’Acer Nitro 5 est le meilleur ordinateur portable de jeu abordable disponible dans les tailles 17,3 et 15,6 pouces. Un ordinateur portable de jeu bon marché de 17 pouces est une rareté avec les ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme ; la plupart des ordinateurs portables de jeu à moins de 1 000 $ ont des écrans de 15,6 pouces, et le plus grand écran d’Acer permet au joueur de s’enfoncer et de se perdre dans le monde du jeu choisi. Malheureusement, les écrans plus grands sont actuellement juste au-dessus de 1 000 $ pour le moment. Cet ordinateur portable de jeu bon marché est livré avec un processeur Intel Core de 11e génération avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. Vous recevez des alertes de prix pour Acer Nitro 5

Sarah Tew / Crumpe C’est le clavier rétroéclairé vert criard qui montre vraiment que l’ordinateur portable Pavilion Gaming de 15,6 pouces de HP n’est pas seulement un ordinateur portable de taille moyenne normal. Bien sûr, il y a des évents de ventilateur arrière assez grands, mais sinon, le châssis est assez apprivoisé et tout noir à l’exception d’une légère teinte verte sur le logo HP sur le couvercle. À l’intérieur de l’ordinateur portable de jeu se trouve un excellent mélange de composants qui conviennent aussi bien aux jeux qu’au travail. Vous recevez des alertes de prix pour HP Pavilion Gaming 15

Lenovo Le Legion 5 est une version mise à jour du Y540, qui était l’un de nos ordinateurs portables de jeu préférés pour sa conception et sa meilleure valeur d’ordinateur portable de jeu. Il y a quelques changements dans la conception de cette machine de jeu, mais c’est surtout ce qu’il y a à l’intérieur qui a changé, y compris le choix entre les processeurs AMD (Legion 5) et Intel (Legion 5i). Les prix commencent toujours à un peu moins de 1 000 $ pour les modèles AMD, mais si vous le pouvez dépensez plus près de 1 300 $, vous en aurez plus pour votre argent. Si vous êtes un joueur qui a besoin de réduire ses coûts, le budget de jeu de l’entreprise L’ordinateur portable IdeaPad Gaming 3 commence à environ 750 $. Vous recevez des alertes de prix pour Lenovo Legion 5/5i

Questions fréquemment posées

Les ordinateurs portables de jeu à petit budget en valent-ils la peine ? Vous pouvez trouver un bon ordinateur portable de jeu bon marché, mais ils ont certainement des limitations de performances par rapport aux ordinateurs portables plus chers. Les composants nécessaires pour une expérience de jeu sur PC agréable sont chers, ce qui signifie que même les ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme coûtent généralement entre 700 et 1 000 dollars. De plus, comme ces modèles utilisent des composants bas de gamme, les performances de jeu qu’ils auront sur les jeux AAA exigeants d’aujourd’hui pourraient ne pas tenir pour les futurs titres. Les ordinateurs portables de jeu bon marché valent la peine d’être envisagés si vous jouez généralement à des jeux plus anciens ou à des jeux qui ne sont pas exigeants sur le plan graphique ou si vous êtes d’accord pour jouer avec une qualité graphique réduite pour maintenir des fréquences d’images rapides. Ils sont également une option appropriée si vous recherchez un ordinateur portable pour le travail ou l’école, mais avec suffisamment de puissance graphique pour les jeux occasionnels pendant vos temps d’arrêt.

Que dois-je rechercher dans un ordinateur portable de jeu bon marché ? Pour la meilleure expérience de jeu avec un ordinateur portable de jeu à petit budget, vous voulez vous assurer d’obtenir la puissance graphique la plus abordable dès le départ, car elle ne peut pas être mise à niveau plus tard, contrairement à la mémoire ou au stockage. Un ordinateur portable de jeu bon marché avec une Nvidia GTX 1650 d’entrée de gamme commence normalement autour de 700 $, bien que la pénurie actuelle de puces ait des prix élevés et des fournitures faibles. Cette puce vous offre suffisamment de performances graphiques pour jouer aux jeux exigeants les plus récents avec des paramètres moyens. Dépenser entre 800 $ et 1 000 $ (ou peut-être un peu plus) vous procurera un ordinateur portable avec une GTX 1650 Ti, une 1660 Ti ou même une 3050 Ti pour une meilleure expérience de jeu. Si vous avez un budget serré lorsque vous achetez un ordinateur portable de jeu bon marché, optez encore une fois pour une puce graphique Nvidia GTX 1650. Si vous pouvez vous permettre de dépenser près de 1 000 $, vous serez mieux loti à long terme car vous pourrez jouer à des jeux plus exigeants maintenant et plus tard.

Quels autres composants dois-je rechercher dans un ordinateur portable de jeu bon marché ? Avec le processeur, la mémoire et le stockage, vos choix sont un peu plus flexibles pour un ordinateur portable de jeu à petit budget, en particulier les deux derniers. Étant donné que de nombreux jeux tels que les jeux de tir à la première personne reposent davantage sur la puce graphique que sur le processeur, vous n’avez pas nécessairement besoin du plus rapide disponible. Aller avec un processeur plus milieu de gamme comme un Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 est une valeur sûre. De plus, les ordinateurs portables de jeu, en particulier les moins chers, vous permettent d’étendre ou de mettre à niveau facilement votre mémoire et votre stockage. Si vous allez lésiner, c’est le meilleur endroit pour le faire en espérant que vous finirez par mettre à niveau et mettre votre argent dans le GPU et le CPU à la place. Au-delà de la puce graphique, recherchez : Un processeur Intel Core i5 ou i7 de 10e, 11e ou 12e génération, ou AMD Ryzen série 4000 ou 5000.

Au moins 8 Go de mémoire (aka RAM) et la possibilité d’en ajouter plus après l’achat.

Au moins un disque SSD de 512 Go ou une combinaison de stockage SSD de 256 Go et d’un disque dur plus grand.

Les ordinateurs portables de jeu à petit budget ont-ils de bons écrans ? La majeure partie de votre argent va aux composants, donc les autres parties – l’écran, le clavier et le trackpad et la qualité de construction – vont être correctes, mais pas fantastiques. C’est pourquoi je me penche vers des modèles comme le Dell G15, qui a son entrée d’alimentation et d’autres ports à l’arrière pour une configuration plus propre lorsqu’il est connecté à des périphériques externes. Il a également une autonomie de batterie décente, ce qui est généralement laissé de côté sur les ordinateurs portables de jeu bon marché. Cela dit, la qualité d’affichage s’est améliorée sur les ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme au cours des deux dernières années, en particulier en ce qui concerne les taux de rafraîchissement. Il est maintenant courant de trouver des écrans 120 Hz ou 144 Hz, ce qui rendra les mouvements rapides dans vos jeux plus fluides et vous offrira une expérience plus réactive. Cependant, cela ne vaut pas la peine de payer un supplément, à moins que le GPU ne soit également capable de cadences plus rapides pour vos jeux.