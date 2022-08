Meilleur ordinateur portable 2 en 1 pour 2022

Joshua Goldman/Crumpe

Il s’agit essentiellement d’une version Chromebook du premier Microsoft Surface Go. Comme le Go, le Chromebook Duet est une tablette de 10 pouces avec un clavier et un écran tactile amovibles. Contrairement à Microsoft, cependant, Lenovo inclut le clavier. Il coûte également beaucoup moins cher que le Go (y compris le nouveau Go 2), à partir de 279 $ pour une version 64 Go ou 299 $ pour une version avec 128 Go de stockage. Cet appareil est essentiellement un Pixel Slate plus petit, bien que moins puissant, qui a plus de sens pour un plus grand nombre de personnes avec un prix plus conforme à ce que les gens attendent d’un Chromebook.

Lisez notre avis sur le Lenovo Chromebook Duet.