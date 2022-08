Meilleur nettoyeur de roues pour 2022

Comme la carrosserie et l’intérieur de votre voiture, ses roues sont tout aussi importantes à prendre en charge. C’est un peu comme une paire de chaussures. Ils complètent le look de votre voiture, et même si vous devez les remplacer de temps en temps, vous pouvez prolonger leur durée de vie et leur beauté en les nettoyant régulièrement. Plus vous le faites, plus ils durent longtemps. C’est pourquoi il est si important de trouver les bons produits de restauration et pourquoi nous avons testé et compilé les meilleurs nettoyants pour roues disponibles en 2022.

Il existe de nombreux produits de nettoyage des roues, alors dans lesquels investir avant de prendre une brosse et un chiffon en microfibre et de commencer à frotter la surface de la roue ?

Lire la suite: Meilleurs nettoyants pour motos pour 2022

Les gars de la chimie



N’ayez crainte, CNET Cars est là avec ce que nous recommandons comme les meilleurs nettoyeurs de roues de voiture sur le marché (basé sur notre expérience pratique). Lisez la suite pour nos choix et quelques conseils pratiques de nettoyage des roues.

Sonax Ce nettoyant pour jantes est celui qu’il vous faut. De loin, Sonax fabrique un nettoyant pour roues tueur avec son produit Wheel Cleaner Plus. Il y a cependant une remarque importante. Si vous avez un ensemble de roues de rechange sur votre véhicule, assurez-vous que le nettoyant pour roues Sonax fonctionnera bien avec elles. Le produit est conçu pour une multitude de matériaux différents, mais assurez-vous de ne pas causer de dommages lors de son utilisation. Sinon, vaporisez, frottez certains des endroits les plus durs et les plus sales avec une brosse pour roues et rincez le nettoyant pour roues Sonax. Propre comme un sifflet.

Les gars de la chimie Ce produit de nettoyage de roues a presque fait partie de notre premier choix, mais Sonax est juste un peu plus facile à utiliser selon notre expérience. Cependant, le nettoyant pour roues Diablo de Chemical Guys est sûr sur toutes les roues revêtues d’usine et les types de roues de rechange, donc pas besoin de faire des devoirs pour vous assurer que vous êtes prêt à partir. Ce produit est aussi, comme il le note, un gel. Vous devrez le diluer correctement pour obtenir les meilleurs résultats en nettoyant les roues sales, mais il revient très bien les résultats éliminent la saleté tenace, la crasse de la route et la poussière de frein.

Les gars de la voiture Un autre choix solide pour tout type de surface de roue comme les roues peintes, les roues à revêtement transparent et les roues chromées, mais nous aimons beaucoup ce flacon pulvérisateur s’il vous arrive de basculer des roues Plasti-Dipped. Cela fonctionne très bien sur toutes sortes de revêtements de type roue, cependant. Vous n’aurez aucune plainte à propos de ce produit.

Cire de tortue Peut-être que vous ne pouvez pas avaler les prix de nos autres meilleurs choix de nettoyants pour jantes en alliage. C’est bon, on comprend. Heureusement, il existe un nettoyant pour roues décent à des prix abordables, et le meilleur de tous vient de Turtle Wax. Le nettoyant toutes roues et pneus fait ce qu’il dit : il nettoie les roues et les pneus. Le nettoyant moussant pour roues est assis, vous frottez avec une brosse de nettoyage de roues, puis vous le rincez pour un ensemble propre et agréable. Pour le prix, vous ne pouvez pas battre la finition de roue qu’il produit.

HMPLL Le nettoyage des roues nécessite les bons outils, et ce kit est actuellement en vente et fournit toutes sortes de brosses pour s’assurer que chaque type de roue, quelle que soit sa conception, est primordial pour un bon nettoyage.

Comparaison des meilleurs nettoyeurs de roues pour 2022 Meilleur nettoyant jantes Marque Nom Prix Globalement Sonax Nettoyant Jantes Plus 24 $ Roues de rechange Les gars de la chimie Diablo gel nettoyant pour roues 13 $ Roues plastifiées Les gars de la voiture Nettoyant pour roues 45 $ Bon marché Cire de tortue Nettoyant pour roues et pneus 4 $

Comment nettoyer les roues et les garder propres



Utilisez suffisamment de nettoyant : Vous aurez peut-être besoin de plus ou moins d’un nettoyant spécifique selon le produit. En règle générale, les produits de nettoyage les plus haut de gamme feront un meilleur travail avec moins. Mais si vous trouvez que les résultats ne correspondent pas vraiment à ce que vous recherchez, essayez de vaporiser un peu plus.

: Vous aurez peut-être besoin de plus ou moins d’un nettoyant spécifique selon le produit. En règle générale, les produits de nettoyage les plus haut de gamme feront un meilleur travail avec moins. Mais si vous trouvez que les résultats ne correspondent pas vraiment à ce que vous recherchez, essayez de vaporiser un peu plus. Frottez la roue : Honnêtement, il est vraiment difficile de trouver un produit de nettoyage qui soit une véritable offre “pulvériser, rincer”. C’est particulièrement vrai avec des roues très sales recouvertes de saleté, de crasse de la route et de poussière de frein. Alors, frottez un peu et appliquez ce produit de nettoyage !

: Honnêtement, il est vraiment difficile de trouver un produit de nettoyage qui soit une véritable offre “pulvériser, rincer”. C’est particulièrement vrai avec des roues très sales recouvertes de saleté, de crasse de la route et de poussière de frein. Alors, frottez un peu et appliquez ce produit de nettoyage ! Godets séparés : Ne nettoyez pas vos roues et lavez votre voiture avec la même eau. C’est un excellent moyen de mélanger les contaminants et cela ne rendra pas service à vos roues ou à la peinture de la voiture.

: Ne nettoyez pas vos roues et lavez votre voiture avec la même eau. C’est un excellent moyen de mélanger les contaminants et cela ne rendra pas service à vos roues ou à la peinture de la voiture. Essayez une laveuse à pression: L’eau à haute pression enlèvera facilement la poussière de frein et la saleté des roues. Cela change la donne avec le bon nettoyeur de roues et le bon nettoyeur haute pression.

Roues propres Rock Wheely

Chacun de nos meilleurs choix vous laissera des roues étincelantes de propreté. Suivez nos conseils pour donner à votre voiture un look propre et soigné.

Plus de recommandations automobiles