Meilleur moniteur de moins de 200 $ que vous pouvez obtenir pour 2022

L’ajout d’un deuxième moniteur est l’un des moyens les plus simples de mettre sérieusement à niveau votre bureau à domicile mettre en place. Et avec un peu de creusage, il n’est pas non plus nécessaire de casser la banque. Eh bien, nous avons creusé pour vous et avons rassemblé certains des meilleurs moniteurs qui répondront à vos besoins ainsi qu’à votre budget.

Il y a quelques points à garder à l’esprit : Lors de l’achat d’un moniteur de budget, vous devriez consulter la liste pour voir ce qui est inclus. Assurez-vous qu’il ne manque pas d’articles que vous devriez acheter séparément et qui feraient grimper le prix au-dessus de ce seuil de “moniteur bon marché”, comme un support ou des câbles. Le support peut ne pas être un problème si vous prévoyez d’utiliser le Montage VESA pour le mettre sur un mur ou un bras. Mais dans ce cas, vous devez vous assurer que les vis de montage à l’arrière du moniteur correspondent aux vôtres : la plupart d’entre eux ont des supports de 100 par 100 millimètres, mais dans certains cas, ils ont des supports de 200 par 200 mm ou 75 par -75 mm – ou ils ne prennent pas du tout en charge un montage VESA.

Vous avez un Mac ? Si c’est un vieux Macbook Pro avec un port HDMI ou un iMac ou Mac Mini, vous n’aurez aucun problème. Les MacBook avec connexions USB-C/Thunderbolt 3 nécessiteront un adaptateur ou un câble avec conversion intégrée car ils n’auront pas de port d’affichage dédié. Vous devrez peut-être également modifier les paramètres de résolution et de mise à l’échelle de Mac OS, car il préfère nativement un format d’image 16:10, et non le format d’image 16:9 qui est beaucoup plus populaire sous Windows.

À moins que vous ne soyez un joueur inconditionnel ou un professionnel de la création, bon nombre des spécifications les plus techniques – la latence et la gamme de couleurs, par exemple – n’auront pas vraiment d’importance pour vous (bien que beaucoup d’entre elles puissent servir de moniteur de jeu à petit budget). Vous devriez toujours les prendre avec un grain de sel, de toute façon.

Pour moins de 200 $, vous pouvez généralement vous attendre à obtenir :

Augmenter votre budget entre 200 $ et 300 $ apportera plus d’options de taille d’écran de 32 pouces et une résolution de 2 560 x 1 440. Et, bien sûr, plus vous êtes prêt à dépenser, plus vous avez de chances de trouver quelque chose en stock et prêt à être expédié.

Si vous recherchez des moniteurs de jeu économiques, le rafraîchissement à 75 Hz de ce moniteur FHD économique vous donne un peu de latitude pour le jeu et dispose d’un panneau IPS pour une meilleure couleur et un meilleur angle de vue dans la mer des concurrents VA ; De plus, cette option de moniteur de jeu bon marché est assez attrayante avec des cadres fins et un support moins encombrant que certains. Vous obtiendrez un câble HDMI dans la boîte, et il a un support VESA 100×100. Il y a quelques inconvénients, tels que des saignements de rétroéclairage que les acheteurs ont remarqués, et il dispose d’une connexion HDMI 1.4 au lieu de 2.0 (si vous vous en souciez), et le support permet uniquement à l’écran de s’incliner, pas de monter ou de descendre.

Dell

Cela se décline en trois saveurs déroutantes, toutes basées sur le même panneau 75 Hz de 27 pouces: le S2721HN à 180 $ avec deux ports HDMI 1.4 et une sortie audio, le S2721H à 240 $ avec ceux-ci et une paire de haut-parleurs 3w et le S2721HS à 200 $ qui a un modèle plus élégant du support, un connecteur HDMI 1.4 et un connecteur DisplayPort 1.2. Je pense que cela vaut l’argent supplémentaire pour les haut-parleurs; ils ne sont peut-être pas géniaux, mais ils me manquent vraiment pour les sons du système et tous les autres sons accessoires que je rencontre au cours de la journée.

Ce sont des versions plus récentes de la série S2719H de dernière génération que nous avons testées, mais elles sont, pour la plupart, beaucoup plus jolies avec quelques ajustements de fonctionnalités. De celui-ci, nous avons dit : Ce moniteur LED est une bonne option pour une configuration à double moniteur si vous en avez marre de la fatigue oculaire et du strabisme pendant votre travail sur un petit écran d’ordinateur portable. Les cadres fins de l’écran et l’alimentation intégrée le rendent rationalisé et bien rangé, et vous regardez à peu près tous les écrans. La base lui permet de s’incliner — il n’y a pas de réglage de la hauteur — et a un trou pour la gestion des câbles afin que vous puissiez passer son cordon d’alimentation et un câble VGA ou HDMI aux entrées à l’arrière (les câbles d’alimentation et HDMI sont inclus).

Outre la taille et la conception de l’écran, vous bénéficiez d’un taux de rafraîchissement de 75 Hz, d’un temps de réponse de 4 ms et de la prise en charge de FreeSync, ce qui le rend un peu meilleur pour les jeux et les vidéos rapides que votre moniteur de bureau moyen. D’un autre côté, des performances de couleur peu excitantes et une luminosité apparemment inférieure à la spécification la sapent uniquement pour cette utilisation. C’est bien pour un usage mixte même s’il n’excelle dans aucun domaine.

Il existe trois modèles similaires de taille d’écran de 24 pouces si vous recherchez quelque chose de plus petit et moins cher – ils vont de 150 $ à 185 $ chez Dell. Et si vous voulez une option légèrement moins chère ou plus petite avec les haut-parleurs, la version 24 pouces est identique à mon modèle recommandé pour 185 $.