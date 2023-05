Meilleur moment de la journée pour faire de l’exercice pour le diabète de type 2

« Si nous faisons de l’exercice après un repas, cela peut être plus bénéfique qu’après le jeûne, et si vous faites de l’exercice l’après-midi, c’est probablement après un repas », a déclaré l’auteur de l’étude, Jingyi Qian. Elle est physiologiste associée et directrice associée du programme de chronobiologie médicale au Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Pour l’étude, plus de 2 400 personnes atteintes de diabète de type 2 portaient un appareil à la taille qui suivait l’activité physique pendant une semaine au début de l’étude et quatre ans plus tard. Ils ont été regroupés en fonction de l’heure de la journée à laquelle ils ont exercé à un an et quatre ans.

Les sportifs de l’après-midi, ceux qui s’entraînaient entre 14 h et 17 h, ont montré une plus grande amélioration du contrôle de la glycémie à un an, qui s’est maintenue après quatre ans. De plus, les personnes qui faisaient de l’exercice l’après-midi étaient plus susceptibles de ne plus avoir besoin de médicaments hypoglycémiants contre le diabète.

L’étude n’a pas porté sur des types d’exercices spécifiques. « C’est un domaine émergent, et nous en saurons plus avec plus d’études », a déclaré Qian.

L’étude paraît dans le numéro du 25 mai de Traitements diabétiques.

Il est trop tôt pour faire des recommandations radicales sur le meilleur moment de la journée pour faire de l’exercice pour les personnes atteintes de diabète de type 2, a déclaré Tanya Halliday, professeure adjointe au département de santé et de kinésiologie de l’Université de l’Utah Health.