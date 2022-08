Meilleur mini projecteur portable pour 2022

Avoir un mini projecteur signifie que vous n’avez plus besoin de matériel encombrant ou d’un gros budget pour un grand écran. Les meilleurs petits projecteurs portables vous permettent de passer des soirées cinéma à l’intérieur d’un fort d’oreillers, dans le arrière-cour ou même dans le désert. Ces produits peuvent facilement se glisser dans n’importe quel sac à dos, et certains sont assez petits pour tenir dans votre poche.

Que vous projetiez sur un mur vide ou sur un écran de projecteur, vous pouvez capturer la qualité d’image dont vous rêvez sans vous alourdir. Ils offrent également une poignée d’options de connectivité, y compris Wifi, HDMI et Bluetooth, et ils fonctionnent généralement sur piles. De nombreux mini projecteurs peuvent vous donner accès à Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+, Hulu et autre services de diffusion en continu sans avoir à brancher un appareil de diffusion en continu ou portable.

Les projecteurs portables sont livrés avec quelques désavantages, pourtant. La première est que beaucoup sont relativement sombres, manquant de la luminosité d’un traditionnel projecteur home cinéma, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas projeter une image aussi grande que les grands. Une autre est que la plupart des projecteurs portables, en particulier les moins chers, ont souvent une résolution inférieure à celle de leurs homologues plus grands, en particulier Projecteurs 4K. Si vous ne serez jamais loin d’une prise de courant, un projecteur standard vous procurera une image beaucoup plus grande, plus lumineuse et meilleure pour un prix similaire. Mais si vous voulez quelque chose de compact, portable et peut-être alimenté par batterie, voici nos meilleurs choix pour le meilleur mini projecteur.

Geoffrey Morrison/Crumpe Le Mars II Pro est notre projecteur portable préféré ici en raison de sa puissance lumineuse, de sa qualité d’image globale, de sa facilité d’utilisation et de son prix abordable. Cet appareil mobile est un peu plus gros que la plupart des autres projecteurs portables ici, mais toujours assez petit pour se cacher complètement sous un pack de six de Coca. La batterie intégrée de 12 500 mAh dure environ 3,5 heures, plus longtemps si vous l’utilisez simplement comme haut-parleur Bluetooth. Il existe des applications intégrées, dont certaines considèrent le Mars II comme un appareil portable, ce qui signifie que vous pouvez télécharger du contenu sur sa mémoire interne de 8 Go pour une visualisation hors ligne. La sangle en similicuir facilite également le transport du projecteur d’extérieur. Lisez notre revue Anker Nebula Mars II Pro.

Geoffrey Morrison/Crumpe J’aime mieux le projecteur supérieur, mais l’AAXA P6X est mon choix lorsque l’argent est serré. Non seulement moins cher que l’Anker ci-dessus, il est également plus lumineux avec une autonomie supérieure. Ce mini projecteur tient dans ma main, crée une image de 720 pixels et dispose d’une énorme batterie de 15 000 mAh. Une entrée HDMI et une connexion USB vous permettent de connecter et d’alimenter une clé de diffusion. La connexion du stick est importante car l’AAXA manque d’applications intégrées. Le rendement lumineux est impressionnant pour sa taille et son prix, environ 50 % de plus que l’Anker Mars II Pro, bien que son rapport de contraste soit un peu inférieur. La batterie interne devrait durer environ 90 minutes dans le mode le plus lumineux du mini projecteur et 240 minutes impressionnantes en mode Eco – probablement un peu moins si vous alimentez également un stick de streaming. Le haut-parleur interne n’est pas génial, mais il y a une prise casque que vous pouvez connecter à un haut-parleur portable. Lisez notre revue AAXA P6X.

Geoff Morrison/Crumpe Bien qu’il coûte plus cher que l’Anker Mars II Pro, ce BenQ a des couleurs plus précises et une meilleure image globale. Avec une résolution de 1080p, par rapport au 720p d’Anker, vous êtes moins susceptible de voir une structure de pixels ou un « effet de porte d’écran » lorsque vous regardez de près ou avec une très grande taille d’écran. Dans la plupart des cas, cependant, 720p est très bien, ce qui fait de l’Anker une valeur supérieure. Lisez notre avis sur le BenQ GS50.

Geoff Morrison/Crumpe Le prix du Vimgo P10 oscille entre 200 $ et 270 $ et bien qu’il n’ait pas de batterie, il reste abordable pour ce que vous obtenez. Il est aussi lumineux que la plupart des autres projecteurs de cette liste et possède un rapport de contraste qui fait honte à de nombreux projecteurs plusieurs fois son prix. La couleur est cependant catastrophique et présente de graves problèmes d’uniformité de luminosité et de netteté. Elle nécessite également un placement plutôt étrange en raison de son absence de projection vers le haut. Cela dit… l’image qu’il crée est certainement regardable, surtout compte tenu du prix. Notez que le prix semble augmenter récemment et s’il augmente beaucoup, disons 300 $ environ, nous vous recommandons de vérifier une autre alternative bon marché comme l’AAXA P8 ou, si vous voulez une batterie, la Anker Nebula Capsule. Lisez notre avis complet sur le projecteur ultra-budget Vimgo P10.

Geoff Morrison/Crumpe La capsule Anker Nebula est plus petite qu’une canette de soda, mais peut créer une grande image. Eh bien, peut-être pas “gros”, mais certainement “de la taille d’un téléviseur”. Ce n’est pas particulièrement brillant, ni fort, mais pour quelque chose qui peut tenir dans votre poche, c’est génial. Les autres options ici offrent une image beaucoup plus lumineuse et meilleure, mais si la taille est votre principale préoccupation, la Capsule est plus belle que ce à quoi vous vous attendez pour son prix et sa stature. Lisez notre revue Anker Nebula Capsule.

Geoffrey Morrison/Crumpe Contrairement à la plupart des autres projecteurs de cette liste, l’AAXA P8 ne peut pas fonctionner sur batterie – vous devez brancher son adaptateur secteur – mais il est si petit, lumineux et bon marché qu’il fait de toute façon la liste. Il existe certainement des projecteurs moins chers, mais rien de ce que nous avons vu à ce prix ou moins ne vaut la peine d’être recommandé. Le P8 est absolument minuscule, à peu près le même volume global que la capsule Anker (qui a une batterie), bien qu’évidemment rectangulaire au lieu de cylindrique. Il est nettement plus lumineux que la Capsule. Il a même quelques applications de streaming intégrées, ainsi qu’un port HDMI pour connecter une source externe. La qualité d’image est correcte, un pas derrière celle du Vimgo P10, mais pour la taille, le prix et le rendement lumineux relativement élevé, il est difficile de le frapper. Lisez notre revue AAXA P8.

Autres produits que nous avons testés



: Nous n’avons pas autant aimé le Solar Portable que le BenQ GS50, Xgimi Halo+ (test à venir), ou même son frère, le Mars II Pro. Son principal inconvénient par rapport aux autres sur cette liste est son image relativement sombre, ce qui signifie qu’il ne peut pas projeter une image aussi grande tout en restant beau. Si vous voulez un portable élégant et économique avec 1080p et que vous prévoyez de garder l’image sur le petit côté, c’est un choix solide. Lisez notre revue Anker Nebula Solar Portable.

: Le LG PH30N est minuscule même comparé aux autres projecteurs portables, encore plus petit que l’AAXA. Ce n’est pas particulièrement brillant, cependant, et il n’a pas non plus d’applications intégrées. La batterie ne dure pas aussi longtemps que l’AAXA bien qu’elle soit un peu moins chère. Lisez notre avis sur le LG CineBeam PH30N.

: Le petit Freestyle cylindrique est une idée intéressante, mais qui tourne court. À peu près de la taille d’un haut-parleur Bluetooth, et peut en fait en doubler un, le Freestyle peut pivoter sur son support pour projeter une image à n’importe quelle hauteur sur les murs et même au plafond. Son streaming intégré est bien mieux implémenté que la plupart des projecteurs portables. Cependant, il lui manque une batterie et ses performances sont au mieux moyennes. Pire encore, son prix est bien supérieur de 50% à ce qu’il devrait être en fonction de son apparence et de ses performances. Lisez notre revue Samsung Freestyle.

: Un autre petit projecteur relativement cher que nous n’aimions pas, le Xiaomi a au moins un design magnifique, semblable à celui d’Apple. Nous avons apprécié la taille compacte, la résolution 1080p et le streaming Android TV intégré, mais les inconvénients l’emportent sur les avantages. Il est relativement faible, surtout pour le prix, et il manque à la fois une batterie intégrée et une compatibilité avec une source d’alimentation USB, donc ce n’est pas vraiment portable. Lisez notre avis sur le Xiaomi Mi Smart Projector 2.

: Comme il a une poignée et une taille compacte, le Cosmos Laser 4K est techniquement portable, mais c’est à peine mini à plus de 10 livres. Il n’y a pas non plus de batterie, vous devrez donc la brancher. C’est beau et lumineux, mais les autres inconvénients – manque de zoom, qualité d’image globale moyenne et prix élevé pour ce que vous obtenez – gardez-le hors de cette liste. Lisez notre revue du projecteur Anker Nebula Cosmos Laser 4K.

: Le HT2050 n’est techniquement pas du tout un projecteur portable, mais il est compact et à peu près au même prix que l’une des options “portables” les plus chères. Son image est également bien meilleure à presque tous les égards, donc si vous recherchez un projecteur pour une utilisation à la maison, ou peut-être dans le jardin, et que vous n’avez pas besoin d’alimentation par batterie, cela vaut la peine d’être considéré. Lisez notre avis sur le BenQ HT2050A.

Comment nous testons les projecteurs portables

Chaque projecteur que nous examinons est soumis à des tests objectifs et subjectifs élaborés. Les éditeurs de CNET sélectionnent les produits et services sur lesquels nous écrivons en fonction de leur mérite éditorial. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission.

Lire la suite: Comment CNET teste les projecteurs

FAQ

Qu’est-ce qui différencie un mini projecteur d’un projecteur pleine grandeur ? La plus grande différence est le rendement lumineux. Les projecteurs traditionnels pleine grandeur peuvent devenir beaucoup plus lumineux que n’importe quel mini projecteur portable. La plupart des projecteurs portables utilisent une lampe à LED, tandis que les projecteurs pleine grandeur ont soit des lampes UHP (qui sont essentiellement des ampoules à haute puissance), soit des sources de lumière laser. La puissance lumineuse du projecteur est mesurée en lumens. Les projecteurs portables les plus brillants que nous avons examinés mesurent environ 350 lumens, tandis qu’un projecteur de cinéma maison traditionnel mesure 1 500 lumens ou plus. Un projecteur lumineux peut produire une image plus grande et est plus beau lorsqu’il y a de la lumière ambiante autour. Pour cette raison, les projecteurs portables à variateur sont mieux appréciés avec des images plus petites et dans un environnement aussi sombre que possible. Au-delà de la luminosité, les mini projecteurs sont beaucoup plus petits (bien sûr), peuvent fonctionner sur batterie et incluent généralement un streaming intégré et des haut-parleurs décents. Les projecteurs traditionnels ont plus de réglages d’objectif, y compris la mise au point, le zoom et le décalage de l’objectif, et peuvent fonctionner plus fort.

Tous les mini projecteurs sont-ils portables ? En cela, vous pouvez les emporter avec vous, bien sûr, mais certains sont plus ou moins portables que d’autres. Les mini-projecteurs varient en taille, des projecteurs pico absolument minuscules comme l’AAXA P8 à des modèles comme l’Anker Nebula Cosmos 4K qui a une poignée et est facturé comme “extérieur”, mais est cher, lourd (10,7 livres) et nécessiterait un gros sac à dos à trimballer. De nombreux projecteurs portables ont des piles, mais certains, en particulier les modèles bon marché, n’en ont pas.

Faut-il brancher un mini projecteur ? Ça dépend. De nombreux projecteurs portables ont des batteries intégrées qui peuvent fonctionner pendant deux ou trois heures avant de devoir être branchées. Certains peuvent également se connecter à des batteries USB externes qui leur permettent de fonctionner sans alimentation enfichable. D’un autre côté, de nombreux projecteurs portables plus petits, en particulier les moins chers, n’incluent pas de batterie intégrée ou ne fonctionnent pas avec des batteries. Ils devront être branchés pour fonctionner.

Pouvez-vous regarder Netflix sur un projecteur portable ? Oui. De nombreux mini projecteurs ont un streaming intégré qui leur permet d’afficher Netflix et d’autres services de streaming lorsqu’ils sont connectés via Wi-Fi. Pour les projecteurs qui n’ont pas de streaming intégré, vous devrez connecter un autre appareil de streaming, comme un Roku ou Fire TV Stick, à l’entrée HDMI du projecteur pour diffuser Netflix et d’autres services.