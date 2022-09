Meilleur micro-ondes de 2022 – Crumpe

Les micro-ondes ont beaucoup changé depuis la sortie du premier modèle commercial en 1947.

Si vous n’êtes pas familier avec l’origine de cet appareil essentiel, voici un bref aperçu : alors qu’il travaillait sur la production de magnétrons pour l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale, Percy Spencer, un employé et physicien de Raytheon, a découvert qu’une barre chocolatée dans sa poche avait fondu.

Spencer rapidement déposé un brevet pour une invention basée sur l’étrange accident, et le four à micro-ondes est né.

Aujourd’hui, les meilleurs fours à micro-ondes permettent de gagner un temps précieux dans la préparation des aliments par rapport à un four conventionnel.

Ils sont utilisés pour réchauffer les restes, faire du pop-corn, faire fondre du chocolat et des légumes à la vapeur, parmi de nombreuses autres possibilités.

Les micro-ondes modernes offrent de nombreuses options de taille, de puissance, de couleur et de fonction. Vous pouvez obtenir un four à micro-ondes à convection, un four à micro-ondes, un four à micro-ondes intelligent, un four à micro-ondes standard, un four à micro-ondes à tiroir ou un four à micro-ondes grill.

Vous avez même options de micro-ondes intelligentes comme le Micro-ondes de comptoir intelligent GE et le Micro-ondes AmazonBasicsqui fonctionnent avec les commandes vocales Alexa.

Nous avons testé neuf modèles populaires pour trouver le meilleur four à micro-ondes disponible aujourd’hui.

Prix ​​Molly / Crumpe



Prix ​​Molly / Crumpe Dans tous nos tests, ce modèle Farberware de 1,6 pied cube et 1 100 watts était le meilleur micro-ondes en termes de performances. J’ai pu faire bouillir de l’eau en moins de trois minutes et le mode Popcorn n’a laissé en moyenne que 26 grains de popcorn non éclatés. Il a géré nos tests avec facilité. À 1,6 pied cube, sa capacité est assez grande pour la plupart de tout ce que vous voudriez mettre au micro-ondes et assez puissante aussi. Il comprend une technologie de cuisson par capteur pour déterminer quand quelque chose est fait, de sorte qu’il ne passera pas au micro-ondes tous les plats pendant une durée fixe. Les fonctions spéciales incluent également le pop-corn, le réchauffage par capteur, la pizza surgelée, la viande, le poisson, les légumes surgelés, les légumes frais, les plats surgelés et la décongélation au poids. Il a bien cuisiné des dîners surgelés et des pizzas personnelles dans chacun de nos tests. Des pommes de terre aussi grosses que 11,76 onces sont également sorties entièrement cuites. Le seul bémol de ce modèle est l’absence d’une fonction Beverage dédiée pour réchauffer le café ou réchauffer l’eau pour le thé. Ce n’est certainement pas le micro-ondes le plus abordable de notre liste (voir ci-dessous pour notre choix de budget), mais ce modèle Farberware est probablement la meilleure option lorsque vous recherchez un four à micro-ondes de bonne taille, puissant et intelligent.

Prix ​​Molly / Crumpe Si vous recherchez un choix économique avec beaucoup d’espace et de puissance, ce modèle Oster de 1,1 pied cube est le meilleur four à micro-ondes à acheter. À 90 $, vous n’aurez pas à vous ruiner pour obtenir un bon micro-ondes. Avec une puissance de 1 000 watts, cet appareil de cuisine peut gérer la cuisson au micro-ondes pour les grandes entrées et les pommes de terre épaisses. Ce modèle Oster a exceptionnellement bien fonctionné en mode Popcorn, ne laissant en moyenne que 11 grains non éclatés. C’est le meilleur de tous les modèles de fours à micro-ondes de comptoir que nous avons testés. Il comprend également une fonction de boisson qui chauffe l’eau à 200 degrés F. Un design simple et plat et une bordure en acier inoxydable signifient que ce micro-ondes n’est pas une horreur.

Prix ​​Molly / Crumpe C’est vrai, ce modèle de micro-ondes de comptoir Panasonic ne remporte aucun concours de beauté, mais ce qui lui manque dans l’apparence, il le compense dans une conception puissante de 1 250 watts et 2,2 pieds cubes. Le modèle le plus grand et le plus puissant de notre gamme, ce modèle à micro-ondes Panasonic à 149 $ cuit bien les pommes de terre lourdes et les dîners surgelés. Amateurs de pop-corn, méfiez-vous, car ce modèle nous a donné le plus grand nombre de grains brûlés par lot. Cela est probablement dû à la puissance supplémentaire, mais même le réglage de 3,0 onces (plus petit que nos sacs de pop-corn de 3,2 onces) a toujours entraîné des morceaux brûlés. Faire bouillir de l’eau, cuire des lasagnes et cuire des pommes de terre étaient un jeu d’enfant dans ce micro-ondes. Si vous envisagez de vous fier fortement à votre micro-ondes pour cuisiner, le modèle puissant de Panasonic est à la hauteur de la tâche. C’est aussi le meilleur four à micro-ondes lorsque vous recherchez beaucoup d’espace de cuisson.

Prix ​​Molly / Crumpe Tout le monde n’a pas besoin d’un four à micro-ondes géant. Beaucoup de gens n’ont tout simplement pas l’espace et ont besoin d’une option micro-ondes compacte. À un petit mais pratique 1,1 pied cube, ce modèle de 1 000 watts est plus que capable de gérer la plupart des tâches. Mesurant 20,3 x 12 x 15,6 pouces, ce petit micro-ondes ne prendra pas beaucoup de place sur le comptoir. Vous aurez toujours beaucoup d’options de cuisson prédéfinies. Il a fonctionné de manière satisfaisante dans tous nos tests, dépassant les seuils de température et de cuisson dans la plupart des scénarios. Cela ressemble un peu à un touche-à-tout, maître d’aucun micro-ondes. Totalement capable, mais sans exception dans la conception ou les résultats. Cependant, si l’espace est un problème, le micro-ondes de Magic Chef fera le travail avec un encombrement minimal.

Autres modèles que nous avons testés

Les quatre micro-ondes ci-dessus se sont comportés au sommet de leur catégorie, mais nous avons testé un total de neuf machines pour trouver le meilleur micro-ondes. Voici les autres modèles qui n’ont pas tout à fait fait la coupe.

GE JES2051SNSS: Ce micro-ondes GE en acier inoxydable est un concurrent sérieux, mais il n’a pas réussi à faire du pop-corn et nous nous sommes retrouvés avec quelques pommes de terre insuffisamment cuites. Le réchauffage des boissons, l’ébullition de l’eau et la cuisson des plats surgelés se sont bien passés. C’est aussi le modèle le plus cher que nous ayons testé à 300 $, mais vous pouvez l’obtenir pour 239 $.

: Ce modèle de micro-ondes LG à 160 $ ​​a une petite capacité intérieure de seulement 0,9 pied cube. C’est aussi le seul micro-onde à onduleur que nous avons testé qui a interféré avec notre signal Wi-Fi. Des sons scintillants et un joli design n’étaient pas suffisants pour nous séduire.

: Le micro-ondes en acier inoxydable noir Hamilton Beach à 75 $ offre 1,1 pied cube et 1 000 watts de puissance, mais a donné de mauvais résultats de cuisson, surtout en ce qui concerne la cuisson complète des pommes de terre.

: Ce four à micro-ondes Toshiba à 150 $ a produit des résultats médiocres. Il avait un intérieur facile à nettoyer et de nombreuses fonctions spéciales, mais ne fonctionnait pas bien lorsqu’il s’agissait de réchauffer des restes de pizza ou de cuisiner de petits plats surgelés.

Comment nous testons les micro-ondes

Trouver le meilleur four à micro-ondes ne se limite pas au bouton express de 30 secondes que nous utilisons pour réchauffer le déjeuner.

Les fours à micro-ondes sont dotés de dizaines de fonctions spéciales et de niveaux de réglage qui peuvent les transformer en outils vraiment utiles dans la cuisine.

Fonctions spéciales

Pour chaque micro-ondes, nous avons testé la pomme de terre, l’entrée surgelée, la pizza surgelée, les boissons, le maïs soufflé et le réchauffage lorsque ces options étaient présentes.

Le test du préréglage Pomme de terre nécessite trois cycles de cuisson de pommes de terre à cuire percées dans chaque four à micro-ondes utilisant cette fonction. Ensuite, nous prenons la température et enregistrons la cuisson de la pomme de terre.

Prix ​​Molly / Crumpe



Pour le pop-corn, nous avons fait éclater trois sacs de pop-corn de 3,2 onces dans chaque micro-ondes, en enregistrant le nombre de grains non éclatés et brûlés. Les articles congelés suivent, avec un enregistrement de température similaire et des notes sur la cuisson.

Pour les boissons, nous enregistrons également la température d’une tasse d’eau après l’avoir chauffée avec l’option Boisson.

Nous utilisons des pizzas personnelles surgelées et des plats de lasagne surgelés pour tester la capacité de chaque micro-ondes à cuire uniformément et avec précision. Si vous êtes comme moi, j’utilise le plus mon micro-ondes lorsque je réchauffe des restes, nous complétons donc chaque série de tests avec une tranche de pizza de livraison restante.

Nous avons enregistré le temps et la température pour chaque test, afin que nous puissions voir quels micro-ondes fonctionnent le plus efficacement.

Prix ​​Molly / Crumpe



À la fin de la collecte de toutes ces données, nous avons une bonne image de la puissance de cuisson et de l’efficacité des fonctions spécialisées de chaque micro-ondes. Et nous avons du pop-corn. Beaucoup de pop-corn. Bien sûr, il y a plus à considérer que les préréglages spéciaux.

Quoi d’autre à considérer

Dans cette série de tests de micro-ondes, nous nous sommes concentrés sur les micro-ondes d’une puissance de 1 000 watts ou plus. Ces modèles sont idéaux pour les personnes qui utilisent souvent un micro-ondes pour cuisiner ou qui ont tendance à réchauffer de gros repas.

Il y a de fortes chances que vous commenciez votre chasse aux micro-ondes en réfléchissant à la taille qui vous convient. Un four à micro-ondes de 2,2 pieds cubes et 1 250 watts n’est pas nécessairement la meilleure option pour tout le monde.

Si vous êtes dans un espace restreint ou si vous avez des restrictions de puissance (mon dortoir universitaire nous plafonnait à 900 watts), alors vous feriez mieux de rechercher des modèles compacts de moins de 1 000 watts.

Vous voudrez également déterminer si vous souhaitez regarder des micro-ondes sur toute la gamme, des micro-ondes de comptoir ou des micro-ondes à onduleur.

Une fois que vous avez choisi la taille, réfléchissez aux fonctions qui comptent le plus pour vous. Si vous ne mangez jamais de pop-corn mais que vous mangez beaucoup de restes de pizza, assurez-vous que le modèle que vous choisissez a l’option une seule tranche.

Réduisez-le à la bonne taille, au bon niveau de puissance et au bon ensemble de fonctions, et il ne vous reste plus qu’à choisir une couleur. Chacun des modèles que nous avons testés est disponible en plusieurs finitions, donc si votre micro-ondes fait partie du paysage de votre cuisine, vous devriez pouvoir trouver la bonne teinte.

Un dernier conseil : ne jetez pas le manuel dès que vous ouvrez la boîte ! Le manuel d’utilisation de votre micro-ondes est un génial ressource pour savoir exactement comment utiliser chaque mode de cuisson.

Chaque fabricant semble faire les choses un peu différemment, et il y avait des guides de temps et des explications utiles dans chaque manuel que nous avons rencontré pendant les tests.

