Meilleur mélangeur : mélangeurs à pichet et à immersion des meilleures marques

Un bon mélangeur est l’un des appareils de comptoir de cuisine les plus importants que vous puissiez posséder. C’est aussi l’arme secrète pour préparer des aliments et des boissons – comme des sauces, des trempettes, des soupes, des smoothies et des cocktails – à partir de zéro.

Mais le mélangeur qui vous convient dépend de l’utilisation que vous en ferez le plus. Certains mélangeurs sont parfaits pour piler de la glace, faire des smoothies et des cocktails. D’autres peuvent être utilisés pour transformer les noix de cajou en beurre et transformer les feuilles fibreuses comme le chou frisé en sauces, vinaigrettes et trempettes onctueuses.

Il existe également différents types de mélangeurs, les principaux étant les mélangeurs à pichet (ou sur socle) et les mélangeurs à immersion (également appelés mélangeurs à main ou à bâton).

Il est utile d’avoir un mixeur plongeant dans un placard pour mixer rapidement les sauces et les soupes pendant qu’elles sont dans leurs marmites. Il est facile à utiliser et facile à nettoyer. Vous pouvez également en tirer davantage parti si vous en achetez un avec différents accessoires interchangeables, comme un fouet et un mini hachoir.

Mais un mélangeur à pichet est susceptible d’être beaucoup plus puissant. Certains sont livrés avec des tasses de mélange supplémentaires, dans lesquelles vous pouvez mélanger un smoothie directement, puis emporter avec vous, ce qui vous fait gagner du temps, des tracas et de la vaisselle.

Gardez à l’esprit que tous les mélangeurs à pichet ne peuvent pas être utilisés pour les ingrédients chauds et froids, alors vérifiez avant d’acheter. Nos critiques vous en informeront, ainsi que toutes les caractéristiques clés et les avantages et inconvénients de chaque appareil.

Lisez la suite pour parcourir les meilleurs que nous avons testés.

Meilleurs mélangeurs