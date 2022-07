Meilleur matelas jumeau en 2022

Lorsque vous magasinez pour un matelas jumeau, vous pouvez éviter la visite fastidieuse au magasin de matelas et acheter en ligne. Que vous souhaitiez un matelas en mousse, à ressorts ou hybride, de nombreuses options sont disponibles en taille simple. La meilleure façon de décider lequel choisir est d’évaluer votre position de sommeil. Que vous soyez un dormeur d’estomac, dormeur sur le côté ou dormeur sur le dos, il existe d’excellentes options de matelas jumeaux pour vous.

D’autres facteurs à considérer incluent si vous dormez chaud ou froid, si vous avez besoin d’un certain niveau de fermeté et si vous avez besoin d’un socle réglable. Avez-vous un cadre de lit simple ou avez-vous besoin de deux matelas pour un lit superposé ? Est-ce qu’un sommier être nécessaire? C’est là que nous intervenons.

Beaucoup de gens pensent que vous avez besoin d’un reine ou matelas roi pour être vraiment confortable, mais vous pouvez économiser de l’argent et de l’espace en optant pour un lit simple. En fait, au cours de nos recherches sur les matelas, nous avons appris que certains de nos choix préférés sont également disponibles dans une taille de matelas double. Ces lits sont parfaits pour les personnes qui vivent dans des maisons ou des appartements plus petits, qui souhaitent un nouveau lit pour leur enfant ou le dortoir de leur enfant ou les personnes disposant d’une chambre d’amis supplémentaire. Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez un lit jumeau, nous sommes là pour vous aider à passer à un nouveau lit. Que vous recherchiez un matelas moelleux avec une couche confort ou un matelas ferme Pour plus de soutien, nous avons quelques conseils pour vous aider à choisir le meilleur matelas pour lit simple.

REMARQUE : La US Product Safety Commission a récemment émis un rappel pour les matelas Nectar Premier king et queen fabriqués le 24/09/21. Recherchez un numéro de modèle CHILL et un ID de prototype : ECS2003RHCH sur une étiquette au bas de votre matelas pour savoir si le vôtre a été rappelé. Nous avons contacté Nectar pour obtenir des commentaires et mettrons à jour l’histoire s’ils répondent.

Ce matelas Nectar a une épaisseur de 13 pouces et ce type de matelas est entièrement fait de mousse. Tous les lits de la marque ont une sensation de mousse à mémoire de forme dense, et nous n’avons pas été surpris de voir que ce modèle n’est pas différent. Lorsque vous vous allongez sur le matelas, il faut quelques secondes pour que la mousse épouse la forme de votre corps. Une fois que c’est fait, vous pouvez sentir le lit épouser doucement vos points de pression et cela procure un très bon soulagement à vos articulations. Il est surmonté d’une belle housse de refroidissement en poly-mélange, mais il n’y a pas de sensation de refroidissement perceptible lorsque vous vous allongez. La plupart des gens, à moins que vous ne dormiez chaud, penseront que la température est plus neutre. En savoir plus pour notre examen complet de Nectar Premier.

Lindsay Boyers/Crumpe

Notre note : 8.5/10

Taper: Matelas hybride poly mousse

Fermeté: 5 ou moyen

Essai: 100 nuits

Garantie: Garantie limitée de 10 ans

Prix ​​(twin XL): 1 899 $

Autre option digne d’un hôtel de luxe, le matelas double Leesa Legend était doux, invitant et avait juste ce qu’il fallait de rebond (sans être trop rebondissant). J’évaluerais la fermeté autour de 4 sur 10, ou entre moyenne et moyennement douce. Il est moelleux, soulage la pression et constitue une excellente option pour ceux qui dorment sur le côté. Le matelas du lit jumeau a quatre couches – deux couches de ressorts et deux couches de mousse à mémoire de forme. Le combo a fourni un remodelage corporel exceptionnel, en particulier lorsque j’étais allongé sur le dos. J’avais l’impression de m’installer confortablement dans le matelas double, tout en me sentant soutenu et aligné.

La housse en coton et laine biologiques, fabriquée à partir de bouteilles d’eau recyclées, a fourni une couche supplémentaire de confort qui a dépassé d’un cran le matelas en mousse à mémoire de forme typique. Cela ressemblait plus à un , mais sans la couche supérieure volumineuse. Et il avait un transfert de mouvement minimal et un soutien bord à bord de premier ordre, donc même si vous migrez vers le bord du lit jumeau, vous vous sentirez à l’aise et soutenu. En savoir plus dans notre revue de matelas Leesa Legend.