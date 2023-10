C’est le matelas le plus cher que j’ai jamais testé, mais il ne ressemble à aucun autre lit que vous ayez jamais vu. Il possède toutes les fonctionnalités dont vous pourriez rêver dans un matelas et bien plus encore. Il dispose d’un système de régulation de la température qui refroidit ou réchauffe le lit, d’un niveau de fermeté réglable qui change entre doux et ferme, et d’un cadre de lit réglable intégré qui offre encore plus de fonctionnalités. Sans oublier qu’il offre une sensation confortable, réactive et neutre.

Si vous dormez avec un partenaire, vous pouvez personnaliser indépendamment la sensation et la fermeté de chaque côté du lit afin qu’il réponde à chacun de vos besoins spécifiques. Disons que vous avez le sommeil chaud sur le côté et que votre partenaire a le sommeil frais sur le ventre ; le Sleep Number Climate 360 ​​peut être ajusté pour s’adapter à chacun de vos besoins via une application Sleep Number facile à utiliser. Il dispose également d’un suivi du sommeil intégré qui offre des informations sur vos habitudes de sommeil, vos mouvements, votre fréquence cardiaque, votre respiration et bien plus encore.