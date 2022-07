Meilleur matelas complet pour 2022

Dans cet article



Si vous n’avez pas eu un sommeil réparateur qui vous donne une sensation de fraîcheur le matin, il est peut-être temps d’investir dans une marque. nouveau matelas. Heureusement, il y a beaucoup de bons matelas abordable options en ligne, et vous pouvez comparer instantanément des tonnes de types et de prix différents. Opter pour un full sur un roi ou une reine vous permet non seulement d’économiser de l’argent, d’une manière générale, mais cela peut aussi économiser beaucoup d’espace. Les meilleures options de matelas complets offriront un soutien approprié, que vous ayez ou non besoin de quelque chose d’un peu plus. mou, tendre ou solidifier. De plus, la plupart des détaillants de matelas en ligne proposeront une sorte de politique de retour, juste au cas où.

Même avec des garanties de satisfaction, vous voulez toujours choisir un bon matelas pleine grandeur dès le départ. Vous voudrez prendre en compte des éléments tels que la construction du matelas, le type de matelas, le soulagement de la pression, l’isolation des mouvements et vos préférences personnelles. Vous cherchez un matelas en mousse, un matelas à ressorts ou un matelas hybride (ressorts avec une couche de mousse) ? Dormez-vous sur le dos ou dormez-vous principalement sur le ventre ? Préférez-vous un matelas moelleux, un matelas ferme ou un matelas mi-ferme? C’est beaucoup à parcourir.

J’ai déjà fait la majeure partie du travail pour vous en rassemblant six des meilleurs matelas pleine grandeur ci-dessous. Et, une fois trouvé le matelas de vos rêves, n’oubliez pas d’investir également dans un bon sommier, protège-matelas, sommier, oreillers et des draps pour maximiser votre bonne nuit de sommeil.

Lindsay Boyers/Crumpe Le Layla Hybrid a vraiment tout pour plaire. Ce type de matelas est constitué de plusieurs couches, y compris une mousse à mémoire de forme gel, une forme de soutien du flux d’air et des ressorts ensachés individuellement qui ajoutent un soutien supplémentaire et juste assez de rebond. Le matelas était doux et confortable, mais aussi favorable, comme s’il contournait mon corps aux bons endroits, sans trop s’enfoncer. Ce matelas hybride avait également très peu de transfert de mouvement, voire aucun, ce qui figure en haut de ma liste de matelas indispensables. Je n’ai pas été dérangé ou réveillé en sursaut lorsque mon partenaire s’est retourné et s’est retourné, ou a quitté le lit pour aller aux toilettes au milieu de la nuit. De plus, la couche intermédiaire du Layla Hybrid est fabriquée à partir d’une mousse à mémoire de forme infusée de cuivre, conçue pour absorber et disperser la chaleur, afin que vous restiez au frais pendant votre sommeil. Ainsi, contrairement à d’autres options de matelas en mousse à mémoire de forme qui peuvent devenir chaudes et étouffantes, celle-ci est restée assez fraîche, même pendant les mois d’été les plus chauds. Le cuivre est également antimicrobien, il combat donc les bactéries et autres choses désagréables qui peuvent s’accumuler dans le matelas au fil du temps. L’une des choses les plus importantes qui distinguent le Layla Hybrid, cependant, est le fait qu’il s’agit d’un matelas pleine grandeur rabattable. Et non seulement cela, un côté du matelas est doux et l’autre est ferme, vous pouvez donc changer votre expérience de sommeil de temps en temps ou tester les deux côtés de la fermeté du matelas pour savoir lequel vous convient le mieux. En savoir plus dans notre revue de matelas Layla Hybrid.

Cocon par Sealy Le matelas Cocoon by Sealy Chill Memory Foam est le mariage parfait de la douceur et de la bonne quantité de soutien de la fermeté du matelas. Bien qu’il soit important d’avoir un certain niveau de fermeté – si le niveau de fermeté de votre matelas est trop mou, cela peut entraîner des maux de dos et de nombreuses nuits agitées – vous voulez également qu’il ait suffisamment de souplesse pour épouser les contours de votre corps et atténuer la pression. Et c’est exactement ce que vous trouverez ici. Ce type de matelas est fabriqué avec une mousse à mémoire de forme spécialisée, appelée mousse à mémoire Perfect Fit, conçue pour s’adapter presque immédiatement à votre corps. Sous la couche Perfect Fit se trouve une autre couche de mousse de confort réactive qui empêche votre corps de s’affaisser dans le matelas, mais ajoute également un rembourrage supplémentaire. Non seulement le matelas Chill Memory Foam s’est immédiatement senti à l’aise, mais il a également fourni un excellent soulagement de la pression, de sorte que j’ai vraiment eu l’impression qu’il enlevait le poids de la journée à mon corps. Il est également doté d’une housse en tricot extensible conçue pour évacuer la chaleur de votre corps afin que vous ne dormiez pas trop chaud. Même avec une couette en duvet, je suis resté douillet et confortable.

Le Helix Midnight Luxe est un excellent matelas lorsque vous n’êtes pas vraiment sûr de ce que vous voulez – ou du type de matelas qui vous convient le mieux. En ce qui concerne la fermeté, ce matelas est noté de 4 à 7 sur 10, ce qui signifie que son niveau de fermeté est à parts égales doux et ferme et peut plaire à presque tout le monde. Véritable matelas hybride, le Helix Midnight Luxe est composé d’une combinaison de mousse à mémoire de forme haute densité, de gel visco et de ressorts ensachés. Cette combinaison offrait un excellent soutien lombaire et soulageait les douleurs auxquelles j’avais été confronté avec d’autres matelas. Et c’était tout aussi confortable que je dorme sur le côté ou sur le dos, ce qui peut être difficile à trouver. Le Helix Midnight Luxe était également plus moelleux que les autres matelas de type lit dans une boîte. Il est doté d’un dessus matelassé respirant de qualité supérieure qui offre une couche de rembourrage confortable supplémentaire qui rappelle davantage un matelas traditionnel, mais sans aucun transfert de mouvement. Pour en savoir plus, consultez notre examen complet du matelas Helix.

Amerisleep Si vous souffrez de maux de dos – ou si vous n’avez aucune douleur et que vous voulez les éloigner – l’Amerisleep AS2 Hybrid est une excellente option pour vous. Il est fabriqué avec une couche spécialisée de mousse à mémoire de forme exclusive, appelée Bio-Pur, qui épouse les contours de votre corps et offre un soulagement de la pression pour votre dos, vos hanches et vos épaules. Il a une sensation de matelas moyennement ferme qui a fourni suffisamment de soutien pour garder ma colonne vertébrale correctement alignée, mais toujours assez doux pour avoir une certaine souplesse pour mes points de pression. Cependant, je recommanderais surtout ce lit aux dormeurs combinés, sur le dos et / ou sur le ventre, car il peut ne pas être assez doux pour les dormeurs latéraux à long terme. L’une de mes choses préférées à propos de ce matelas en mousse, cependant, était le meilleur temps de réponse (par rapport aux matelas traditionnels en mousse à mémoire de forme). Lorsque vous vous déplacez la nuit ou que vous changez de position, tous les matelas en mousse mettent un certain temps à s’adapter. Ce retard peut entraîner un sommeil interrompu, car il faut un certain temps pour se sentir à nouveau à l’aise. Mais la mousse Bio-Pur a répondu au mouvement presque immédiatement, j’ai donc pu me réajuster et me rendormir dès que possible. La mousse mémoire Bio-Pur est également conçue pour être plus aérée et respirante que les mousses mémoire plus denses, de sorte que le matelas ne retient pas du tout la chaleur. Je ne me suis jamais réveillé trop chaud et en sueur, même pendant les mois les plus chauds. Pour en savoir plus, consultez notre revue complète des matelas Amerisleep.

Lindsay Boyers/Crumpe Le Purple Hybrid Premier 4 est un rêve (jeu de mots). Avec sa grille violette exclusive, il est différent de tout autre matelas que j’ai essayé – de toutes les meilleures façons. Contrairement à la mousse à mémoire de forme, qui est à la base de bon nombre de ces matelas directement à votre porte, le Purple Hybrid Premier 4 est fabriqué à partir d’une formation de grille en polymère hyper-élastique qui offre une sensation de solidité et de soutien, mais qui reste douce et moelleuse. La grille cède la place à votre corps, contournant et soulageant la pression là où vous en avez le plus besoin, comme si elle avait été faite juste pour vous. Je me suis immédiatement senti en apesanteur, presque comme si je flottais sur ce matelas pleine grandeur. Ce matelas violet se sentait également plus rebondissant que les autres, mais il était toujours capable d’isoler les mouvements et d’empêcher le transfert de mouvement. Bien qu’il soit confortable dans toutes les positions, ce matelas violet est particulièrement idéal pour les personnes qui dorment sur le ventre car il a suffisamment de souplesse pour s’assurer que votre cou et votre colonne vertébrale restent alignés. Pour en savoir plus, consultez notre examen complet du matelas Purple Hybrid. Lisez notre avis sur le Purple Hybrid Premier 4.

Lindsay Boyers/Crumpe Si vous recherchez un matelas pleine grandeur confortable sans produits chimiques potentiellement nocifs, Avocado Green est la marque de matelas qu’il vous faut. Il est construit en coton, laine et latex naturel (ou vous pouvez opter pour le matelas végétalien, qui est le même sans laine) – qui est la combinaison la plus sûre recommandée par le groupe de travail environnemental. Ce matelas vert avocat est également exempt de polyester, de mousse de polyuréthane et de retardateurs de feu. Mais ce qui est tout aussi important, c’est qu’il est confortable et qu’il soutient aussi. Ma première impression a été que ce matelas pleine grandeur était trop ferme, mais après quelques jours, mon corps s’est adapté et j’ai pu m’installer. Le matelas en latex naturel a commencé à s’adapter à mon corps et je me suis senti à l’aise et soutenu. L’Avocado Green avait juste ce qu’il fallait pour soulager la pression, mais pas tellement que j’avais l’impression de m’y enfoncer. Il avait également un temps de réponse rapide, donc quand j’ai changé de position, il s’est réadapté tout de suite. Une remarque : mon matelas Avocado Green est livré avec le plateau-coussin optionnel fixé en permanence (qui coûte 400 $ de plus pour une taille complète), donc je ne peux pas juger le matelas sans lui. Mais je dirai que le plateau-coussin a ajouté une couche de douceur qui, à mon avis, en vaut la peine. En savoir plus dans notre examen complet du matelas Avocado.

Caspar Le matelas Casper est l’un des matelas bed-in-a-box les plus populaires, et pour cause. C’est un matelas en mousse simple et accommodant qui ressemble à une guimauve géante. Il n’utilise pas de mousse à mémoire traditionnelle, il est donc beaucoup plus facile de changer de position et il rebondit rapidement lorsque la pression est supprimée. Le matelas Original Casper a trois couches, dont le centre est fait avec une conception de soutien zoné pour fournir un soutien ciblé et un soulagement de la pression là où vous en avez le plus besoin. Je l’évaluerais autour d’un milieu sur l’échelle de fermeté, ce qui le rend adapté à toutes les positions de sommeil du côté, du dos, du ventre et de la combinaison. Pour un choix sûr que beaucoup de gens trouvent confortable, optez pour le Casper. Cependant, le modèle hybride sera plus favorable et durable pour les personnes pesant plus de 230 livres. Lisez notre avis sur Casper Original.

Autres matelas que nous avons testés



Tous les lits ci-dessus ont été testés par nos éditeurs CNET Sleep, mais ils ont également été sous les couvertures de plus de 100 lits supplémentaires. Dans ce cas, il peut être difficile de cibler leurs principaux favoris. En tant que tels, les lits ci-dessous sont d’autres matelas que nous avons testés et qui valent également la peine d’être pris en compte dans votre recherche d’un nouveau matelas.

Matelas Puffy Lux: Les personnes qui dorment sur le côté apprécieront également le matelas épais et luxueux Puffy Lux. Il est tout aussi confortable qu’il en a l’air et son logo nuage est une bonne indication de ce dans quoi vous vous embarquez. Il est doux et soulage la pression car il s’enroule doucement autour des courbes de votre corps. La principale mousse de confort est la mousse à mémoire de forme, mais elle est plus légère et aérée que dense. J’évaluerais ce matelas autour de 4 sur 10 sur l’échelle de fermeté ou d’une douceur moyenne, donc c’est surtout pour les gens qui préfèrent leur côté.

Matelas Allswell: Vous recherchez le meilleur rapport qualité/prix ? Le matelas Allswell est le modèle bed-in-a-box de Walmart et, à la manière de Walmart, il est extrêmement convivial pour les portefeuilles. Cela coûtera moins cher que la plupart des matelas en mousse ordinaires, ce qui est rare car les lits hybrides sont connus pour être plus chers. C’est un peu plus ferme, autour de 6 sur 10 sur l’échelle de fermeté ou d’une entreprise moyenne.

Matelas touffe et aiguille: Le lit Tuft and Needle est un simple matelas en mousse à deux couches sans cloches ni sifflets particuliers. Je pense que c’est un excellent matelas pour les enfants, les adolescents, votre enfant qui part à l’université ou une personne qui économise de l’argent. C’est assez convivial pour les portefeuilles et il est sans doute aussi populaire que le matelas Casper. Il a une sensation de mousse neutre similaire que la plupart des gens trouvent confortable, comme la plupart des gens trouvent les chiots mignons et la pizza délicieuse.

Comment nous testons



Les éditeurs de CNET sélectionnent les produits et services sur lesquels nous écrivons en fonction de leur mérite éditorial. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission. En savoir plus sur la façon dont nous testons les matelas.

FAQ sur les matelas

Combien coûte un bon matelas pleine grandeur? Un matelas pleine grandeur haut de gamme coûtera entre 700 $ et 1 400 $, mais il existe de nombreuses options à moins de 1 000 $ comme Casper ou Tuft and Needle. Les lits doubles sont plus abordables que les matelas queen ou king size, mais conviennent toujours aux couples qui souhaitent partager un lit.

Quelles sont les dimensions d’un matelas pleine grandeur? Un matelas pleine grandeur mesure 54 pouces de large et 74 pouces de long, soit 4,5 pieds de large et 6,25 pieds de long.

Plus de produits et de conseils



Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.