Meilleur matelas bio pour 2023

Opter pour un excellent matelas bio présente de nombreux avantages. Lorsque vous choisissez un matelas biologique plutôt que des options plus traditionnelles, non seulement vous vous offrez le cadeau d’un sommeil plus réparateur, mais vous aidez également l’environnement. À l’instar des produits de votre épicerie locale, les lits biologiques sont fabriqués à partir de matériaux provenant de sources responsables et fabriqués sans utiliser de produits chimiques nocifs que l’on trouve parfois dans d’autres matelas. Et comment ne pas avoir l’esprit tranquille en sachant que le matelas sur lequel vous dormez est totalement non toxique, sans produits chimiques et fait de matières organiques souvent certifiées ?

Les matelas en mousse de latex bio proviennent de la sève des hévéas tropicaux. Le latex organique est ensuite cuit dans une mousse unique, et le résultat ressemble à une éponge merveilleusement favorable, élastique et douce. Ce processus crée un matelas naturel et écologique qui diffère des matelas traditionnels. mousse à mémoire ou des matelas en mousse alvéolée. Ces modèles de matelas entièrement en latex naturel ont également une sensation très différente de celle d’un matelas à ressorts ou hybride.

Au risque de passer pour un mauvais publireportage, il y a plus ! L’une des meilleures choses à propos du bio et du naturel lits en latex est qu’ils sont respirants (grâce à leurs perforations), antimicrobiens et hypoallergéniques. De plus, contrairement aux matelas à ressorts ou à mémoire de forme sur lesquels vous avez grandi, ces modèles de matelas ne devraient pas provoquer de poussées d’allergies (ou d’asthme). Vous êtes à l’abri des reniflements et des yeux larmoyants, car c’est le meilleur matelas type pour les personnes ayant la peau ou le nez sensibles. Pourquoi? Les allergènes domestiques tels que les bactéries, les moisissures et le mildiou ne peuvent pas se développer dans la mousse de latex naturel. Le meilleur matelas biologique pour vos besoins vous gardera en meilleure santé que les concurrents que vous avez essayés auparavant. Tous les fabricants disposant d’un inventaire de matelas conventionnels ne sont pas en mesure de faire le genre d’affirmation qu’un fabricant de matelas naturels peut faire.

Au cours de mes années en tant qu’expert en matelas, j’ai personnellement testé plus de 100 lits différents, dans le seul but de fournir des critiques totalement impartiales aux personnes qui ne savent pas par où commencer lorsqu’il s’agit d’acheter un nouveau matelas. Je sais que de nos jours, on peut avoir l’impression que vous ne pouvez pas lancer une pierre sans tomber sur une nouvelle entreprise de matelas. C’est la raison pour laquelle je suis là. Savoir ce que vous recherchez est essentiel pour trouver le meilleur matelas adapté à vos besoins, et je suis là pour vous guider. J’ai appris à m’allonger pour vous aider dans votre recherche d’une bonne nuit de sommeil.

Ci-dessous, je discute du meilleur matelas biologique pour chaque type de dormeur, du meilleur lit biologique à faible coût et d’options de matelas encore plus naturelles. J’ai énuméré ci-dessous les prix d’origine pour un taille de reine modèle, bien que les offres de matelas soient assez courantes, il y a donc de fortes chances que vous puissiez les trouver moins cher.

Vidéo : Meilleur matelas bio pour 2023

Regardez notre propre producteur vidéo CNET, Owen Poole, passer en revue les meilleurs matelas bio pour 2023.

Barème de prix des matelas : $ = Budget : 799 $ et moins $$ = Moyenne : 800 $ à 1 699 $ $$$ = Premium : 1 700 $ et plus Ceux-ci reflètent le PDSF ou les prix catalogue. Les ventes peuvent rendre un matelas moins cher, mais elles changent constamment.

Vert avocat/Melissa Kruse Taper Latex HybrideFermeté 7 ou mi-ferme avec le plateau-coussin (9 ou ferme sans)Procès 365 nuitsgarantie Garantie limitée de 25 ans Prix $$$ Décoré de plusieurs certifications biologiques et d’une approbation de l’American Chiropractic Association, le matelas Avocado est un lit confortable et écologique adapté aux amateurs de lits fermes. Il est fabriqué à la main à Los Angeles et comprend des détails comme une housse en coton biologique capitonnée et des détails de bordure verte sur les bords. À première vue, Avocado ressemble définitivement à un matelas haut de gamme. Il n’a pas non plus d’odeur de dégagement gazeux comme les matelas lit-dans-une-boîte populaires, car il est fabriqué sans produits chimiques nocifs. Au lieu de cela, il dégage une odeur de terre naturelle qui me rappelle les bois. En savoir plus Avocat Vert



Lindsay Boyers/Crumpe Taper Matelas hybride en mousse de latex bioFermeté Moyen-ferme ou 7Procès 100 nuitsgarantie Garantie 25 ans Prix Birch vous est présenté par Helix, une marque qui se spécialise dans l’inclusion et qui valorise le choix des consommateurs. Le matelas Bouleau est son modèle écologique naturel et biologique. Il a deux couches de plus que le matelas Avocado et intègre de la mousse de latex Talalay naturelle certifiée OEKO-TEX, de la laine néo-zélandaise et du coton biologique. En savoir plus Matelas Bouleau

PlushLits Taper Mousse de latexFermeté Deux niveaux de fermeté | Moyen (5) | Moyen-ferme (7)Procès 100 nuitsgarantie Garantie limitée de 25 ans Prix Comme vous pouvez le voir sur cette liste, les matelas souples en latex naturel et organique sont un peu difficiles à trouver. La mousse de latex est naturellement un matériau plus ferme, surtout lorsque vous l’attachez avec le support de ressorts ensachés. PlushBeds, cependant, est un lit entièrement en mousse de latex et est organique de haut en bas avec un profil de fermeté personnalisable qui conviendra à la plupart des dormeurs latéraux. En savoir plus PlushBeds Bonheur Botanique

Mon matelas vert Taper Matelas hybrideFermeté Moyen-ferme ou 7 sur 10 Procès 365 nuitsgarantie Garantie à vie Prix $$ La barre est placée haut pour les entreprises de matelas qui cherchent à commercialiser leur produit comme étant biologique ou naturel, et leurs prix le reflètent souvent. Du début à la fin, il y a beaucoup d’obstacles à franchir afin de garantir que les matériaux sont biologiques et d’origine durable. My Green Mattress, quant à lui, propose des matériaux naturels et biologiques respectueux de l’environnement à moindre coût car il fabrique tous ses lits dans sa propre usine familiale. En savoir plus Mon Matelas Vert Évasion Naturelle

WinkLits Taper Matelas hybride en mousse de latexFermeté Moyen ou 5Procès 120 nuitsgarantie Garantie à vie Prix WinkBeds est une marque de matelas de luxe qui se targue de fabriquer des matelas extrêmement durables et durables. Il soumet ses lits à une simulation qui leur impose 20 ans de pression pour s’assurer qu’il vend des lits de haute qualité qui dureront une décennie ou plus. L’EcoCloud est l’offre biologique de l’entreprise, et c’est l’un des matelas hybrides en latex qui soulage le plus la pression sur le marché. En savoir plus EcoCloud Hybrid par WinkBeds

Comment nous testons

Les éditeurs de CNET sélectionnent les produits et services sur lesquels nous écrivons en fonction de leur mérite éditorial. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons percevoir une commission. En savoir plus sur comment nous testons les matelas.

FAQ sur les matelas bio

