Meilleur MacBook pour 2023 – Crumpe

Apple propose des MacBook à partir de 999 $ jusqu’à 3 499 $, et ce ne sont que les configurations par défaut. Les mises à niveau facultatives peuvent ajouter des milliers d’autres au prix. Avec la nouvelle puce M2, nous sommes maintenant fermement dans la deuxième génération d’Apple Silicon, et les versions M2 des MacBook Air et MacBook Pro sont très performantes, même si certains modèles sont plus chers que leurs prédécesseurs.

Le MacBook Air et le MacBook Pro sont connus pour leur excellente conception, leur qualité de fabrication et leur facilité d’utilisation. MacOS, avec sa nature intuitive, y joue un grand rôle, tout comme le fait qu’Apple fabrique à la fois le matériel et les logiciels, ce qui entraîne des synergies inhérentes.

Cela dit, les MacBook ne s’envolent plus comme avant. Les données du cabinet d’analystes IDC indiquent que les ventes de Mac au premier trimestre 2023 ont été en baisse de 40 % de la même période il y a un an. Cela s’explique en partie par le fait que tant de personnes ont acheté de nouveaux ordinateurs portables pendant le COVID-19, et ceux-ci ont généralement une durée de vie de trois à cinq ans, nous sommes donc actuellement entre deux cycles de mise à niveau.

Pourtant, le courant Version M2 du MacBook Airqui commence à 1 199 $, obtient mon vote en tant qu’ordinateur portable le plus universellement utile que la plupart des gens peuvent acheter en ce moment, et j’en utilise un presque quotidiennement.

Ci-dessous, nous passons en revue chaque MacBook et ses forces et faiblesses, ainsi que des conseils d’achat MacBook et des réponses aux questions courantes.

Apple propose toujours des offres éducatives sur les MacBook : Normalement, l’Apple Store n’est (ironiquement) pas le meilleur endroit pour acheter un ordinateur portable Apple (vraiment, presque n’importe quel produit Apple) car les ventes sont pratiquement inexistantes. La grande exception à la règle est Les remises éducatives d’Apple, qui incluent généralement les offres MacBook. D’autre part, nous avons également trouvé des offres d’ordinateurs portables Apple via la page des offres étudiantes de Best Buy.

La barre tactile est (principalement) mort: Apple a annoncé la Touch Bar en grande pompe en 2016, mais cet écran tactile secondaire mince, qui se trouve au-dessus du clavier, n’est désormais disponible que sur un seul modèle. Vous pouvez le trouver sur le MacBook Pro 13 pouces M2, qui conserve son design daté, malgré la dernière puce d’Apple.

Excellente webcam sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces et sur l’Air 13 pouces ; La webcam du MacBook Pro 13 pouces est toujours la même : Le passage à une caméra de résolution 1080p dans les derniers MacBook, ainsi que l’iMac 24 pouces, change la donne pour les personnes assises dans des réunions vidéo toute la journée. Seul ce MacBook Pro M2 13 pouces à l’allure datée conserve le vieil appareil photo pas génial. Voici quelques conseils pour améliorer l’apparence des appareils photo 720 pixels de ces autres Mac.

Si vous avez besoin de quelque chose de plus grand et que cela ne vous dérange pas qu’il soit attaché à un bureau : Apple a mis à jour son iMac plus petit (anciennement 21,5 pouces, maintenant 24 pouces) en 2021, et il est désormais disponible en sept options de couleur et fonctionne sur le processeur M1 de la société. Vous pouvez également jumeler un Mac Mini ou Bureau Mac Studio avec le nouveau Écran Mac Studio 27 pouces.

Presque tous les Mac sont passés aux puces M1 et M2 d’Apple : Depuis fin 2020, les MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces, Mac Mini, Mac Studio, iMac 24 pouces, MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces exécutent désormais tous des puces M1 ou M2 (y compris les variétés Pro, Max et Ultra ), qui combinent les cœurs CPU et GPU dans un seul package. Sur la base de nos tests, la gamme Apple M1 et M2 a largement tenu les promesses d’Apple d’une meilleure autonomie de la batterie et de performances plus rapides. Vous pouvez toujours trouver le très ancien ordinateur de bureau Mac Pro avec une puce Intel Xeon.

La question clé est de savoir comment vous assurer que vous n’achetez pas trop peu de MacBook – ou trop. Quel est le meilleur MacBook pour vos besoins ? Pour la plupart des gens, le 13 pouces Air reste le choix par défaut et à juste titre. Les modèles Pro 14 pouces et 16 pouces sont plus puissants mais d’une manière que seules les personnes qui ont besoin d’un support GPU lourd apprécieront.

Regarde ça: MacBook Air M2 vs MacBook Air M1 : vaut 200 $ de plus 09:10

En savoir plus: Meilleur VPN Mac pour 2023

Configurations de démarrage du MacBook MacBook Pro 14 pouces MacBook Pro 16 pouces MacBook Air (13 pouces, M1) MacBook Air (13 pouces, M2) MacBook Pro 13 pouces (M2) CPU M2 Pro ou M2 Max M2 Pro ou M2 Max M1 M2 M2 Nombre de cœurs GPU 16-19 (M1 Pro), 30 (M1 Max) 19 (M2Pro), 38 (M2 Max) 7 8 8 Taille de l’écran (pouces) 14,2 pouces 16,2 pouces 13,3 pouces 13,6 pouces 13,3 pouces Résolution d’écran 3 024 x 1 964 pixels 3 456 x 2 234 pixels 2 560 x 1 600 pixels 2 560 x 1 664 pixels 2 560 x 1 600 pixels Démarrage du stockage 512 Go 512 Go 256 Go 256 Go 256 Go RAM de démarrage 16 GB 16 GB 8 Go 8 Go 8 Go Webcam 1080p 1080p 720p 1080p 720p La mise en réseau Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 Connexions Thunderbolt USB-C x3, HDMI, carte SDXC, MagSafe 3 Thunderbolt USB-C x3, HDMI, carte SDXC, MagSafe 3 Thunderbolt USB-C x2 Thunderbolt USB-C x2 Thunderbolt USB-C x2 Poids (livres) 3,5 livres 4,7 livres 2,8 livres 2,7 livres 3,0 livres Prix ​​de départ 1 999 $ 2 499 $ 999 $ 1 199 $ 1 299 $

Les meilleurs MacBook de 2023

Dan Ackerman/Crumpe Le MacBook Air 2022 a connu son plus grand rafraîchissement depuis de nombreuses années, passant à la puce M2 et adoptant un nouveau design. Grâce à cette conception de type MacBook-Pro, un écran plus grand (13,6 pouces contre 13,3 pouces), une puce M2 plus rapide et une mise à niveau tant attendue vers une webcam haute résolution, c’est maintenant mon Mac préféré, avec une mise en garde. À 1 199 $, l’augmentation de prix de 200 $ par rapport au prix de départ traditionnel du MacBook Air à 999 $ est une déception. Le MacBook Air va au-delà des modèles Pro qu’il imite à un égard important : il ajoute de nouvelles couleurs au gris et à l’argent de l’espace, avec une nouvelle lumière étoilée dorée et une finition profonde et sombre de minuit. Midnight, qui apparaît comme une finition noire mate, me rappelle les vieux MacBook en polycarbonate noir mat du milieu des années 2000, que j’ai toujours pensé être un look pointu. Nous avons de nombreux modèles, prix et spécifications de MacBook différents à suivre. Pour résumer, les principales raisons pour lesquelles vous allez préférer le nouveau M2 Air au modèle M1 précédent sont : Design plus fin et plus moderne dans de nouvelles couleurs

Webcam Full HD améliorée

Écran plus grand et plus lumineux (13,6 pouces contre 13,3 pouces)

Processeur M2 plus rapide Lisez notre test complet du MacBook Air M2.

Dan Ackerman/Crumpe Ce modèle a été dépassé, mais pas remplacé, par le nouveau MacBook Air M2. Parce qu’il reste le seul ordinateur portable d’Apple à 999 $, il mérite toujours une place sur cette liste. Pendant de nombreuses années, cet ordinateur portable Apple a été l’ordinateur portable préféré de tous. Il était d’un prix raisonnable, fin, léger et construit comme un tank. Cela pourrait durer des années et prendre beaucoup de chutes et de bosses. Pour tout étudiant ou type créatif de café, 999 $ vous permettraient de trier. Vous n’obtenez que deux ports USB-C Thunderbolt 3, mais pour la plupart des gens, cela suffit, tant que vous pouvez obtenir un dongle USB-C. Les ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces, comme le nouveau MacBook Air M2, ont de meilleurs écrans, des processeurs plus rapides et plus de ports. Les modèles Pro ont également des emplacements pour cartes HDMI et SD. Lisez notre test complet du MacBook Air M1.

Lori Grunin/Crumpe La mise à jour 2023 d’Apple de sa gamme phare de MacBook Pro 16 pouces suit le MO habituel de l’entreprise. Il offre un rafraîchissement modeste par rapport au modèle 2021 plus considérablement repensé ; notamment, des mises à niveau vers la dernière génération de processeurs de classe M2, Wi-Fi 6E et HDMI 2.1, ce qui signifie la prise en charge d’écrans jusqu’à 8K, 60Hz et 4K, 240Hz et des taux de rafraîchissement variables. Nous lui avons décerné notre prix Editors’ Choice Award pour sa combinaison d’ancien et de nouveau. C’est un Mac puissant pour le travail de création et de développement. Lisez notre test complet du MacBook Pro 16 pouces.

Dan Ackerman/Crumpe Par rapport au Pro 13 pouces, la taille de l’écran passe ici de 13,3 à 14,2 pouces. C’est ce qu’Apple appelle un écran Liquid Retina XDR, qui est essentiellement un mini écran LED, comme dans l’iPad Pro 12,9 pouces. Il possède également les mêmes ports HDMI, carte SD et MagSafe que le MacBook Pro 16 pouces et la même webcam 1080. Nous avons testé pour la dernière fois un Pro 14 pouces en 2021, mais les performances et les options de configuration restent sensiblement similaires à celles du MacBook Pro M2 16 pouces, que nous avons testé et examiné en 2023. Si vous êtes un étudiant, un écrivain de café ou un autre utilisateur d’ordinateur portable grand public, il s’agit d’une prime élevée à payer pour un meilleur écran, une meilleure webcam et plus de ports. Cela pourrait être comme acheter une voiture de sport juste pour rouler dans les rues de la ville. Organisez des réunions vidéo Web quotidiennes toute la journée, vous pourrez peut-être faire valoir vos arguments, mais le nouveau M2 Air résout également ce problème. Lisez notre test complet du MacBook Pro 14 pouces.

Dan Ackerman/Crumpe Cette nouvelle version 2022 du MacBook Pro 13 pouces ressemble au MacBook Pro 13 pouces qui faisait partie de la première vague de Mac à puce M1 d’Apple fin 2020. Même boîtier, même appareil photo, mêmes ports limités, même barre tactile. Oui, cela reste le dernier obstacle de l’Apple Touch Bar, un deuxième écran intelligent mais sous-utilisé qui est tombé en disgrâce. Et c’est exactement ce qu’est ce système : le MacBook Pro 13 pouces 2020, avec la puce M1 initiale remplacée par la nouvelle puce M2. Cela en fait l’ordinateur portable 13 pouces le plus puissant d’Apple, et il devance le nouveau MacBook Air M2, par ailleurs similaire, car son refroidissement actif lui permet de fonctionner à des températures plus élevées. Cela signifie qu’il est moins susceptible d’être votre meilleur choix pour un MacBook. Mais il y a certaines raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être toujours le MacBook Pro 13 pouces plutôt que le nouveau MacBook Air ou le MacBook Pro 14 ou 16 pouces plus cher. Nous avons décrit les raisons les plus évidentes ici et elles incluent: La dernière opportunité d’obtenir un MacBook avec une barre tactile

Le plus petit MacBook avec la plus longue durée de vie de la batterie (au moins jusqu’à ce que nous testions le nouveau modèle Air)

Continuité de la plateforme pour votre entreprise ou boutique créative Lisez notre test complet du MacBook Pro 13 pouces M2.

Quel MacBook dois-je acheter ?



Mon conseil TL; DR est le suivant.

Si vous avez besoin d’un MacBook pour le travail quotidien, les devoirs scolaires, la navigation sur le Web, les films et la créativité légère, optez pour le MacBook Air M2. Pour la plupart des gens, c’est tout le MacBook dont ils auront besoin.

Le nouveau design et l’appareil photo sont excellents, tout comme le plus grand écran, mais l’ancienne version à 999 $ M1 du MacBook Air est toujours excellente si vous ne voulez pas dépenser 200 $ de plus pour la version M2.

Le MacBook Pro 13 pouces reste difficile à vendre. Plus cher que l’Air mais essentiellement les mêmes performances et la même puce Apple M2. C’est aussi la dernière résistance de la Touch Bar.

Le MacBook Pro 16 pouces est le seul type de création haut de gamme attendu. L’éditeur vidéo et les professionnels de la création à qui j’ai parlé y ont afflué et généralement avec la puce M2 Max la plus haut de gamme.

Le MacBook Pro 14 pouces peut faire presque tout ce que le 16 pouces peut faire, mais dans un boîtier plus petit. Il s’agit soit d’un ordinateur portable haut de gamme grand public, soit d’un outil de travail pour les créatifs qui ont besoin de quelque chose d’un peu plus portable.