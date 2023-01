Meilleur logiciel d’impôt sur le travail indépendant pour 2023

Cette histoire fait partie Impôts 2023la couverture par CNET des meilleurs logiciels fiscaux, des conseils fiscaux et tout ce dont vous avez besoin pour produire votre déclaration et suivre votre remboursement.

Si vous êtes travailleur indépendant, vous devenez votre propre patron, mais cela signifie également que vous devez être votre propre service des ressources humaines et des finances. En ce qui concerne le moment des impôts, vous êtes seul.

Dépenses professionnellesplusieurs formulaires 1099-NEC, l’annexe C, l’impôt fédéral sur le travail indépendant – les complications pour propriétaires de petites entreprises, pigistes et travailleurs à la demande peut rendre la déclaration des impôts un ours, sans parler de plus de dépenses. Certains options du logiciel d’impôt nécessitent des mises à niveau coûteuses pour accéder aux formulaires IRS nécessaires pour les indépendants, bien que ces coûts supplémentaires apportent parfois également l’aide et le soutien d’experts en fiscalité du travail indépendant.

Avec quelques conseils, vous pouvez trouver un logiciel d’impôt pour vous aider à produire votre déclaration de revenus de travailleur indépendant sans grever votre budget. Poursuivez votre lecture pour découvrir nos meilleurs choix de logiciels fiscaux pour les indépendants, les travailleurs à la demande et les autres déclarants indépendants.

ImpôtRapide vous coûtera environ 130 $ à 410 $ pour la production de déclarations de revenus fédérales et étatiques des travailleurs indépendants, selon votre niveau de soutien supplémentaire, et H&R Block coûtera environ 122 $ à 182 $, selon votre niveau de soutien. TaxSlayer offre un service similaire pour un total beaucoup plus raisonnable de 90 $.

J’ai choisi FreeTaxUSA comme le meilleur logiciel fiscal pour les indépendants, car il offre une gamme plus large de formulaires IRS, permet plusieurs déclarations d’État et inclut des fonctionnalités d’aide et de support plus étendues que Cash App Taxes, le choix de CNET pour le meilleur logiciel fiscal gratuit.

Il existe de nombreuses propositions de valeur pour les contribuables qui cherchent à remplir leurs déclarations de revenus sans les cloches et les sifflets brillants des produits les plus chers. Alors que des produits comme TaxSlayer, H&R Block et TurboTax ne fourniront pas les formulaires dont les pigistes ont besoin sans une mise à niveau coûteuse, des options de réduction comme TaxAct, Cash App Taxes et mon meilleur choix, FreeTaxUSA, offrent tous les formulaires dont la plupart des pigistes ont besoin pour déposer leurs impôts, à un coût bien moindre.

ImpôtRapide excelle grâce à une interface intuitive, un processus de questionnaire efficace et une aide et une documentation fiscale extrêmement complètes. Plus particulièrement pour les pigistes ayant plusieurs formulaires de revenus, vous pouvez prendre des photos de tous vos formulaires 1099 pour un téléchargement instantané. De nombreux logiciels d’impôt moins chers ou gratuits nécessitent la saisie manuelle de tous ces formulaires.

Vous pouvez ajouter l’aide en direct d’un expert fiscal pour 80 $ supplémentaires, ou payer 270 $ de plus pour qu’un expert remplisse vos déclarations de revenus fédérales et étatiques avec vous. Vous pouvez commencer et généralement remplir votre déclaration de revenus sur ImpôtRapide gratuitement – vous ne devez payer que lorsque vous produisez, à moins que vous n’ajoutiez des fonctionnalités d’assistance supplémentaires que vous utilisez lors du remplissage de votre déclaration. Et, cette année, vous pouvez ajouter des revenus de passe-temps et de travail indépendant comme les 1099-K avec TurboTax Free, mais vous devrez passer au travail indépendant pour maximiser les déductions commerciales.

Un logiciel d’impôt vous aide à remplir avec précision votre déclaration de revenus et à la déposer auprès de l’IRS afin de recevoir votre remboursement d’impôt potentiel ou de payer les impôts que vous devez. Le code des impôts pour 2022 comprend plusieurs modifications des déductions et des crédits. Le meilleur logiciel d’impôt prendra en compte toutes les règles et lois fiscales pour calculer automatiquement votre remboursement d’impôt.

Tous les pigistes sont considérés comme des propriétaires de petites entreprises par l’IRS, ce qui signifie qu’ils sont tenus de payer l’impôt fédéral sur le travail indépendant, en plus des impôts réguliers sur le revenu. Les l’impôt sur le travail indépendant est de 15,3 % (12,4 % de taxe de sécurité sociale et 2,9 % de taxe d’assurance-maladie). Ils sont également éligibles à une multitude de déductions fiscales pour les travailleurs indépendants, telles que les fournitures de bureau, les véhicules, Internet et les voyages.

Organiser et déclarer avec précision vos dépenses professionnelles est un bon moyen de réduire votre charge fiscale globale et d’augmenter le montant de votre remboursement d’impôt. Soyez averti, cependant, que les déductions pour les entreprises indépendantes sont un signal d’alarme pour les audits de l’IRS – assurez-vous de conserver tous vos reçus et documents.

Si vous avez gagné plus de 20 000 $ ou effectué 200 transactions ou plus à partir de services de paiement en ligne en 2022, vous recevrez un 1099-K former. Davantage de pigistes étaient censés recevoir ce formulaire cette saison fiscale, mais l’IRS a reporté ce déploiement.

CNET examine les logiciels fiscaux en comparant les produits selon un ensemble de critères. Nous utilisons le logiciel pour préparer les déclarations de revenus des particuliers, examiner les conditions et les offres des produits fiscaux, communiquer avec les représentants du logiciel pour résoudre les questions sur les produits, comparer les ensembles de fonctionnalités et analyser chaque logiciel pour son efficacité dans les situations fiscales courantes.

Nous prenons en compte les caractéristiques et les fonctionnalités du logiciel de préparation des déclarations, l’expérience utilisateur, l’interface du logiciel, les performances du site Web, la qualité de l’aide et du support et la valeur basée sur le prix. Nous recherchons et évaluons également des fonctionnalités spécifiques, notamment l’importation de fichiers ou la capture de photos de formulaires, le nombre et le type de formulaires et d’annexes IRS disponibles, l’aide contextuelle, la compatibilité et la synchronisation des ordinateurs de bureau et des téléphones/tablettes, l’assistance fiscale professionnelle, le remboursement maximal et les garanties d’exactitude. , assistance en direct et protections de sécurité.

Spécifiquement pour le meilleur logiciel fiscal pour les indépendants, nous considérons le nombre et les types de formulaires et d’horaires IRS liés au travail indépendant qui sont inclus avec le logiciel fiscal, le niveau de support et d’aide destiné aux déclarants indépendants et le coût supplémentaire requis pour l’auto- déclarants employés.