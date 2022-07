Meilleur logiciel d’écriture de scénario pour 2022

Un bon scénario est l’une des premières étapes de la création d’un film acclamé, et les écrivains à tous les niveaux méritent d’avoir un logiciel de qualité industrielle pour leur processus créatif. Cela étant dit, il y a tellement d’options que cela peut être écrasant, chaque application et service regorgeant de fonctionnalités que les acheteurs potentiels doivent trier.

Les favoris classiques de l’industrie comme Projet final et Celtxpar exemple, offrent des outils différents de ceux des nouveaux venus comme Arc Studio Pro, et tant de choix se résument à des préférences personnelles et à un processus d’écriture. Par exemple, certains auteurs peuvent préférer des logiciels comme Classeur d’atelier, ce qui permet vraiment aux écrivains de planifier et de concevoir chaque étape du processus de production. D’autres pourraient préférer des logiciels comme Squiblerqui est davantage axé sur l’écriture et le processus d’écriture.

Pour vous aider à découvrir le meilleur logiciel de scénarisation pour vos besoins, nous avons répertorié les meilleures options disponibles et leurs prix, ce qui peut prêter à confusion. À des fins de comparaison, les prix d’achat uniques ont été traduits en ce que serait le coût mensuel si le logiciel était acheté sur une base mensuelle. Ainsi, par exemple, Final Draft est généralement acheté avec un achat unique de 200 $, mais ce prix en termes d’abonnement mensuel serait d’environ 17 $ par mois. Nous avons fait la même chose pour les abonnements annuels, de sorte que le prix récurrent annuel et ce que ce prix serait si l’abonnement était mensuel sont affichés.

Projet final Projet final est presque synonyme d’écriture de scénario. Il est apprécié des grands noms de l’industrie tels que Jon Favreau (The Mandalorian), Christopher McQuarrie (Top Gun : Maverick) et Sophia Coppola (Lost in Translation). À mon avis, le plus gros attrait de Final Draft est le support de formatage fourni par le logiciel. Les utilisateurs peuvent s’assurer que leurs scripts sont formatés selon les normes de l’industrie avec des fonctionnalités telles que Tabulation et Entrée, l’outil de reformatage et l’assistant de formatage. Final Draft peut être acheté avec un paiement unique de 200 $, ce qui se traduit par un prix d’abonnement mensuel de 17 $ par mois. Il est important de noter que les mises à niveau du logiciel Final Draft ne sont pas incluses et que le prix actuel de la mise à niveau de Final Draft 11 à Final Draft 12 est de 80 $.

Capture d’écran par Josh Goldman/CNET Classeur d’atelier est une option fourre-tout solide pour les écrivains qui s’intéressent aux processus de réalisation et de production. Il possède des fonctionnalités qui prennent vraiment en charge chaque étape de la production avec des outils pour créer et gérer des feuilles d’appel, des scripts de tournage et plus encore. Personnellement, j’ai utilisé Studio Binder pour mes propres projets et, en tant que cinéaste à petit budget, j’apprécie vraiment que Studio Binder dispose de tous les outils dont j’ai besoin. L’un des plus grands attraits de Studio Binder est sa richesse en contenu gratuit. Non seulement le logiciel propose une option gratuite compétitive pour ceux qui ne sont pas prêts à s’engager dans un abonnement payant, mais Studio Binder gère également un blog chargé d’informations précieuses sur le cinéma en décomposant les scripts, les scènes et les approches populaires. Actuellement, quatre forfaits d’abonnement différents sont disponibles, y compris une option gratuite de base ; le forfait Indie coûte 29 $ par mois, suivi du forfait Professionnel à 49 $ et le forfait Studio à 99 $ par mois. Ceux qui sont prêts à s’engager peuvent opter pour un abonnement d’un an qui vous fera économiser quelques dollars sur chaque forfait. Le package professionnel est la meilleure option pour les cinéastes indépendants, car il vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de production les plus importantes, moins certaines fonctionnalités collaboratives et la possibilité de créer une image de marque personnalisée dans le package Studio.

Squibler Squibler est un logiciel d’écriture qui valorise avant tout le processus d’écriture. Bien qu’il n’ait pas les cloches et les sifflets supplémentaires des autres sur cette liste, il possède des fonctionnalités vraiment puissantes visant à rendre le processus d’écriture plus efficace. L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes est le mode Éditeur, qui permet aux écrivains d’avoir un aperçu de leurs progrès. Squibler est également l’une des options les moins chères, à environ 10 $ par mois.

Arc Studio Pro Arc Studio Pro est une entrée plus récente avec des fonctionnalités incroyables. Conçu par des écrivains pour des écrivains, il offre de nombreux outils pour aider les écrivains à produire des scénarios aux normes de l’industrie. L’une des fonctionnalités les plus remarquables est le Plot Board, qui donne aux écrivains un meilleur contrôle sur le storyboard et la mise en plan pendant qu’ils écrivent. Ses raccourcis de formatage sont également incroyablement utiles lors de l’écriture sur une date limite. Actuellement, Arc Studio Pro propose trois options d’abonnement : une option gratuite compétitive, un forfait Essentials pour 69 $ par an (5,75 $ par mois) et le forfait Pro pour 99 $ par an (8,25 $ par mois). Le forfait Pro est la voie à suivre. Pour un peu plus par an, vous obtenez des fonctionnalités vraiment puissantes comme The Stash, qui vous permet de supprimer des parties de votre scénario sans les supprimer complètement.

Celtx Celtx est un autre logiciel bien établi dans le monde de la scénarisation et une autre option solide pour les écrivains qui veulent tout faire. Celtx se démarque en offrant de puissantes fonctionnalités d’édition et de révision. Des fonctionnalités uniques telles que Read-Through, qui vous lit votre script afin que vous puissiez entendre le dialogue que vous avez écrit et Script Insights qui affiche des statistiques d’écriture en temps réel afin que vous puissiez apporter des modifications en fonction de votre productivité. Il existe des options de paiement mensuel et annuel pour les deux forfaits de scénarisation de Celtx. Le forfait Scriptwriting coûte environ 20 $ par mois ou une moyenne de 15 $ par mois pour l’abonnement annuel. Le forfait de production vidéo de Celtx coûte 30 $ par mois pour l’abonnement mensuel et 27 $ par mois pour l’abonnement annuel. Le package de production vidéo vous donne plus d’accès aux fonctionnalités spécifiques aux producteurs, telles que les outils de budgétisation et les fonctionnalités de planification. Le package de scénarisation de Celtx est la voie à suivre si vous voulez juste un logiciel de scénarisation solide.

Duo d’écrivains Duo d’écrivains est un logiciel hautement collaboratif permettant aux scénaristes de travailler ensemble partout dans le monde. La fonctionnalité de collaboration la plus impressionnante est la possibilité de discuter par vidéo et par texte avec vos partenaires d’écriture pendant que vous travaillez tous sur le même projet. Writer Duet dispose également de capacités d’importation et d’exportation très puissantes, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent importer d’autres projets à partir d’autres applications et exporter leurs projets avec de nombreux types de fichiers différents, ce qui facilite le partage de projets avec des collaborateurs. Writer Duet propose également des options de paiement annuelles et mensuelles et quatre forfaits différents – Gratuit, Plus, Pro et Premium. Le forfait gratuit, comme la plupart, offre le moins de fonctionnalités mais reste assez compétitif. Le forfait Plus est de 10 $ par mois ou en moyenne de 6 $ par mois pour l’abonnement annuel. Le forfait Pro augmente jusqu’à 12 $ par mois pour le calendrier de paiement mensuel ou 8 $ par mois si vous payez pour l’année et offre aux utilisateurs une bonne partie des fonctionnalités disponibles. Payer pour le forfait Premium vaut le coût supplémentaire de 14 $ par mois ou 10 $ par mois si vous payez pour l’abonnement annuel, car il vous donne accès à toutes les fonctionnalités disponibles, y compris toutes les fonctionnalités de collaboration étonnantes.