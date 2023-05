Meilleur logiciel de récupération de données – Tech Advisor

1. Professionnel de la récupération de données Stellar

Stellar existe depuis des décennies maintenant, offrant des utilitaires pour les particuliers et les entreprises, tous centrés sur la récupération et la réparation des données. Si vous avez juste besoin de récupérer des fichiers supprimés ou apparemment perdus, alors Stellar Data Recovery pour Windows est un bon point de départ.

Il propose une gamme impressionnante de types de fichiers pouvant être récupérés (plus de 200) et cela peut être fait à partir de disques durs, de disques SSD, de clés USB, de cartes SD, de cartes Micro-SD et d’autres variantes. Il est également heureux de gérer diverses options de formatage, notamment NTFS, FAT32, FAT16 ou exFAT. Il devrait donc convenir aux PC ou aux supports de stockage de la plupart des gens.

L’interface utilisateur est agréable et simple. Lorsque vous lancez le programme pour la première fois, vous pouvez sélectionner les types de fichiers que vous souhaitez récupérer, puis les dossiers et les lecteurs sur lesquels le logiciel recherchera. Tout se fait via des options sur lesquelles vous pouvez cliquer, donc même si vous n’êtes pas familier avec ce type de logiciel, vous serez opérationnel en un rien de temps.

Vous devrez utiliser la fonction Deep Scan pour rechercher les fichiers supprimés, et cela peut prendre un certain temps si vous avez un grand disque à interroger. Heureusement, le logiciel se fera un plaisir de faire les choses par lui-même, vous pouvez donc le laisser fonctionner pendant que vous vous occupez d’autres tâches.

Une fois l’analyse terminée, vous pouvez sélectionner les fichiers que vous souhaitez récupérer, puis si tout se passe bien, ils doivent être restaurés sur votre lecteur.

Stellar Data Recovery pour Windows peut également récupérer des informations à partir de lecteurs cryptés qui utilisent BitLocker, bien que vous ayez besoin du mot de passe pour activer la récupération. Selon le niveau que vous sélectionnez, il existe également des options pour récupérer des fichiers image et vidéo corrompus, ainsi que des données de récupération à partir de partitions de disque perdues.

Il existe une version de démonstration gratuite pour vous aider à démarrer, mais elle vous permet uniquement de rechercher les fichiers manquants et de prévisualiser leur contenu. Cela vous permet au moins de voir si les fichiers manquants peuvent être récupérés avant de dépenser de l’argent.

Pour utiliser pleinement le logiciel et accéder aux fonctionnalités de récupération avancées, vous devez vous inscrire à l’un des trois niveaux. Ceux-ci incluent Standard, qui coûte 59,99 $ / 49,99 £, Professional (ajoute des partitions perdues et une récupération du système non amorçable) qui est actuellement de 89,99 $ / 94,99 £ ou le niveau Premium qui possède toutes les fonctionnalités des autres plus la réparation des fichiers corrompus et coûte 99,99 $ / 99 £ .

Il existe également une version disponible pour macOS, afin que vos amis utilisant Apple puissent également récupérer leurs précieuses données.