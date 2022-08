Les PC et les ordinateurs portables restent des piliers fidèles du monde de la technologie, mais ils ralentiront et s’encrasseront inévitablement avec le temps, surtout s’ils sont utilisés quotidiennement et en service depuis quelques années. Cela nous arrive à tous, mais vous pouvez y remédier avec un minimum de tracas, de temps ou d’expertise.

Même si vous ne manquez pas d’espace de stockage, ces logiciels intelligents peuvent rechercher de nombreuses façons pourquoi votre machine fonctionne lentement, des éléments de registre aux programmes de démarrage.

Windows dispose d’outils intégrés pour vous aider à effacer les fichiers et les programmes inutilisés, mais pour de meilleurs résultats, vous voudrez utiliser un logiciel de nettoyage de PC dédié. Il existe de nombreuses applications disponibles, mais celles que nous avons testées ici sont toutes relativement peu coûteuses tout en offrant un service complet.

Nous avons utilisé un ordinateur portable utilisé depuis plus de trois ans avec un lecteur C: presque plein (capacité de 80 Go). Toutes les applications ont été testées dans des conditions identiques, contrôlées en créant une image système avant tout test et en la restaurant pour chaque nouveau logiciel.

Cela signifie que chacun avait le même ensemble de fichiers, d’entrées de registre et de paramètres à gérer. Nous avons simplement installé chacun d’entre eux et l’avons laissé faire son travail pour voir à quel point il pouvait le faire. Vous pouvez également consulter le meilleur logiciel antivirus.

Meilleur logiciel de nettoyage de PC 2022

1. CCleaner Professional – Meilleur dans l’ensemble Avantages Abordable

Des performances solides

Beaucoup d’outils Les inconvénients Contrôle moyen de la suppression des fichiers

Pas la meilleure interface utilisateur Un pilier du monde des nettoyeurs de PC, CCleaner Professional est toujours la meilleure option pour un tout-rond commençant par un prix moins cher que les autres rivaux ici. Il n’y a pas d’option pour 10 machines, mais Plus fonctionne sur trois, ce qui peut suffire à la plupart des gens de toute façon. Malgré cela, il a réussi à nettoyer plus d’espace total de notre ordinateur portable de test que tout autre, de sorte que les performances sont de premier ordre. Nous aimerions juste un peu plus de contrôle sur ce qui est supprimé. L’interface est peut-être un peu datée et peut prendre du temps à apprendre, mais elle est utilisable et de nombreux outils sont proposés ici pour effectuer diverses tâches, ainsi que pour le nettoyage et la planification automatiques. Lisez notre revue complète de CCleaner Professional 2. IObit Advanced SystemCare – Meilleure interface utilisateur Avantages Interface épurée et élégante

Des performances solides

Large gamme d’outils Les inconvénients Sélection limitée de fichiers à supprimer Advanced SystemCare 14 Pro possède l’interface utilisateur moderne qui manque à CCleaner Professional, il est donc idéal pour les utilisateurs nouveaux ou expérimentés. Les performances sont solides, libérant une quantité décente de stockage et également de RAM. Comme CCleaner, cependant, un peu plus de contrôle de l’utilisateur sur les fichiers inutiles qui sont supprimés. De plus, il existe un ensemble complet d’outils disponibles pour diverses autres tâches que vous pourriez vouloir effectuer. Tout cela à un prix raisonnable, ce qui en fait une excellente option pour une application de nettoyage de PC. Lisez notre avis complet sur IObit Advanced SystemCare 14 Pro 3. Ashampoo WinOptimizer – Idéal pour plusieurs machines Avantages Interface moderne

Facile à utiliser

Emballé avec des outils Les inconvénients Pas d’option de licence unique

Une seule analyse n’a pas tout trouvé Contrairement à CCleaner et IObit, WinOptimizer 19 convient mieux aux utilisateurs qui souhaitent un logiciel de nettoyage de PC sur un plus grand nombre de machines. Il n’y a qu’une option de 10 PC plutôt que trois ou un. C’est un bon rapport qualité-prix si cela correspond à vos besoins, surtout si vous ne voulez pas d’abonnement annuel comme vos rivaux. Le logiciel a une interface conviviale et si vous êtes novice, l’optimiseur en 1 clic résoudra beaucoup de problèmes avec un minimum de tracas et il a beaucoup d’autres outils pour les clients les plus férus de technologie. Nous avons trouvé que les performances étaient bonnes, bien qu’il ait fallu quelques analyses pour trouver tout ce qui pouvait être éclairci. Lire notre avis complet sur Ashampoo WinOptimizer 19 4. AVG TuneUp – Le meilleur pour multiplateforme Avantages Facile à utiliser

Belle performance

Sélection d’outils décente Les inconvénients Cher si acheté directement Comme son logiciel antivirus, AVG TuneUp a une interface simple qui est facile à comprendre en peu de temps. Il fait le travail principal de rendre votre machine plus rapide et plus propre et possède également d’autres fonctionnalités telles que la maintenance automatique. Les performances sont inférieures à celles de CCleaner lorsqu’il s’agit de libérer de l’espace sur le disque dur. C’est une bonne option si vous souhaitez l’utiliser sur d’autres plateformes que Windows, comme iOS et Android. Le principal inconvénient est le coût élevé, mais vous pouvez trouver de meilleurs prix si vous n’achetez pas directement auprès d’AVG. Lisez notre avis complet sur AVG TuneUp 5. Norton Utilities Ulitmate – Meilleur ensemble d’outils Avantages Ensemble d’outils complet

Facile à utiliser

Optimisation matérielle en temps réel Les inconvénients Mauvaise performance de libération d’espace

Chere Si vous voulez le plus d’outils et de fonctionnalités, Utilities Ultimate, comme son nom l’indique, est rempli à ras bord, ce qui en fait un excellent choix pour le type d’utilisateur qui souhaite une plongée technique approfondie. L’interface utilisateur est fluide et l’une des fonctionnalités est l’optimisation en temps réel de votre processeur et de votre mémoire, ce qui est inhabituel. Et il y a plein d’autres outils dans lesquels se lancer. Cependant, il a également sous-performé en nettoyant les fichiers inutiles et les problèmes de registre. Compte tenu du prix élevé demandé et de l’absence d’une seule option PC, vous voudrez peut-être chercher ailleurs. Lisez notre revue complète de Norton Utilities Ultimate 6. MacPaw CleanMyPC – Les forfaits les plus flexibles Avantages Interface simplifiée

Balayage rapide Les inconvénients Nettoyage limité

Pas d’analyse du registre CleanMyPC est rapide et facile à utiliser avec une interface simple qui est un bon début et nous aimons l’option de payer annuellement ou une redevance unique vous donnant de la flexibilité. Les prix sont raisonnables et le logiciel prend peu de place, ce qui le rend pratique si votre disque est vraiment plein. Les performances ne sont pas au niveau de certains rivaux, cependant, avec une quantité moyenne d’espace libéré car il ne pouvait pas accéder à certains fichiers à supprimer et il ne pouvait pas non plus effectuer de nettoyage du registre. Les autres outils disponibles sont bons, mais vous pouvez généralement faire les mêmes choses tout aussi facilement avec Windows. Noter: CleanMyPC n’est plus développé. Vous pouvez toujours l’acheter et l’utiliser, mais vous ne recevrez que des correctifs de bogues critiques et le support n’ira pas au-delà de Windows 11. Lisez notre revue complète de MacPaw CleanMyPC

Vous avez désencombré votre PC mais il tourne encore lentement ? Découvrez comment accélérer Windows pour plus de suggestions.