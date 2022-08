Meilleur lecteur Blu-ray pour 2022

Alors que nous sommes à l’âge de diffusion, il y a encore plein de bonnes raisons de regarder des films sur un lecteur Blu-ray. Les droits changent constamment de mains et parfois l’émission ou le film que vous souhaitez regarder n’est pas disponible via un service de streaming auquel vous avez souscrit un abonnement. Non seulement avoir un lecteur matériel évitera ce problème (en supposant que vous possédez le titre que vous souhaitez regarder), mais les meilleures options de lecteur Blu-ray offrent également la meilleure image et qualité sonore disponible, grâce aux capacités de stockage améliorées des disques Blu-ray.

Actuellement, il existe deux types de lecteur Blu-ray disponibles : Blu-ray 4K UHD

et Blu-ray 1080p

. Les deux sont un pas en avant par rapport à un lecteur DVD traditionnel, mais obtenir un modèle 4K vous permettra de lire les deux types de Blu-ray et vous donnera accès à Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X et les formats HDR10 pour une qualité d’image de premier ordre. Mieux encore, tous les lecteurs Blu-ray fonctionneront avec votre DVD et Collections de CD, aussi. Les problèmes que vous rencontrez avec les applications de streaming comme les abandons, les plafonds de bande passante et la mise en mémoire tampon sont inexistants. Mais si vous manquez ces problèmes, la grande majorité des meilleurs lecteurs Blu-ray peuvent accueillir votre service de streaming de choix, y compris Netflix (certains même en 4K), Amazon Prime Video et Hulu.

Les consoles de jeu actuelles comme la PlayStation 5 haut de gamme et le Xbox série X peut lire les deux types de Blu-ray en plus du derniers jeux. De plus, si vous ne disposez pas d’un téléviseur 4K et d’une bibliothèque de Blu-ray standard uniquement, vous pouvez économiser de l’argent en achetant un lecteur 1080p uniquement comme le Sony BDP-S3700.

Êtes-vous prêt à tirer le meilleur parti de votre contenu 4K ? Prenez un câble HDMI et préparez-vous à profiter de l’excellente expérience de lecture et de visionnage de premier ordre que les lecteurs Blu-ray ont à offrir. Cette liste organisée des meilleures options de lecteur Blu-ray devrait vous aider à trouver la bonne configuration pour vos besoins.

Sarah Tew / Crumpe Le Sony UBP-X700 est à la pointe de la technologie Blu-ray 4K, en partie grâce à sa compatibilité Dolby Vision. Ajoutez un tas de services d’application de streaming, et ce lecteur Blu-ray Sony vous récompense avec une performance solide à un prix raisonnable. Lisez notre avis sur le Sony UBP-X700.

Sarah Tew / Crumpe Si vous voulez dépenser le strict minimum pour un lecteur Blu-ray, alors le Sony BDP-S3700 devrait être votre choix. Il offre de nombreuses fonctionnalités pour peu d’argent, mais comme il ne s’agit que de 1080p, vous manquerez des fonctionnalités avancées telles que la qualité d’image en résolution 4K et Dolby Vision. Lisez notre avis sur le Sony BDP-S3700.

Andrew Hoyle/Crumpe Vous aurez du mal à mettre la main sur la Xbox Series X en raison de la demande insatiable, mais continuez à vérifier les mises à jour de réapprovisionnement. C’est le seul modèle Xbox actuel qui accepte les disques optiques. Il peut lire des DVD, des Blu-ray et des Blu-ray 4K, en plus des disques de jeux Xbox. Il peut également être utilisé avec des télécommandes IR standard, contrairement à la PS5. (La Xbox Series S moins chère n’a pas de fente pour disque.) Lisez notre avis sur la Xbox Series X.

James Phelan/Crumpe La PS5 haut de gamme (le modèle à 500 $) comprend un lecteur optique qui accepte les DVD, les Blu-ray et les Blu-ray 4K, en plus des disques de jeu PS4 et PS5. La PS5 Digital Edition moins chère n’a pas de fente pour disque. Les deux modèles continuent d’être vendus chez divers détaillants, mais revenez régulièrement pour les mises à jour de réapprovisionnement. Lisez notre revue PS5.

Puis-je lire des DVD normaux dans un lecteur Blu-ray ? Tous les lecteurs Blu-ray et Blu-ray 4K UHD sont conçus pour être rétrocompatibles avec vos DVD existants. La plupart mettront également à l’échelle les DVD en 1080p (ou 4K), ce qui signifie une amélioration de la qualité de l’image lors de la lecture sur un téléviseur à écran plat. Si vous avez des DVD d’autres régions – par exemple, vous vivez au Royaume-Uni et avez des DVD japonais – vous devrez vérifier auprès du fabricant pour vous assurer qu’un lecteur spécifique est compatible.

Le Blu-ray fonctionne-t-il sur tous les téléviseurs ? Le Blu-ray fonctionnera sur pratiquement tous les téléviseurs fabriqués depuis 2004 ; et si c’est un écran plat, c’est compatible. Il existe des exceptions — la rétroprojection, par exemple — et vous aurez donc besoin d’une résolution HD (720/1080p) et d’un port HDMI. Malheureusement, aucun lecteur Blu-ray actuel de moins de 1 500 $ ne prend en charge les connexions analogiques (composantes et composites) utilisées par les téléviseurs plus anciens.

