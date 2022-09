Meilleur kit de nettoyage de voiture pour 2022

Avoir votre propre kit de nettoyage de voiture à portée de main est une bonne idée pour tout le monde, en particulier pour les personnes qui ont fréquemment des enfants, des amis ou des passagers en famille. Vous dépensez déjà beaucoup pour votre voiture, l’assurance, l’essence et l’entretien s’accumulant avec le temps. Pourquoi ne pas dépenser un peu plus pour vous assurer de ne pas avoir à payer quelqu’un d’autre pour nettoyer votre voiture ? Si vous voulez que le travail soit bien fait, certains des éléments essentiels sont savon de lavage de voituregants de toilette, éponges, la cireserviettes en microfibre, outils et beaucoup d’autres accessoires. Tout cela individuellement peut coûter un joli centime, mais c’est pourquoi il existe des kits de lavage de voiture. Les entreprises regroupent tout ce dont vous avez besoin dans un package agréable et économique.

Vous trouverez ci-dessous les meilleurs kits de nettoyage de voiture pour cette année. Ils emballent tout ce que nous voudrions pour nettoyer nos voitures à fond et ne laissent aucune chance à la saleté et à la crasse de rester. Lorsque vous magasinez pour un kit de nettoyage de voiture, gardez à l’esprit vos besoins spécifiques et achetez le kit d’entretien de voiture qui vous convient, celui qui comprend tout ce que vous voulez pour garder votre voiture en parfait état.

Les gars de la chimie Chemical Guys fabrique des produits de qualité que nous aimons vraiment chez Roadshow. Ce que nous aimons dans ce kit d’entretien automobile, c’est le fait qu’il couvre vraiment toutes les bases. Vous obtenez un seau de lavage de voiture avec un pare-gravier, un gant de lavage, des serviettes en microfibre et une foule de produits de nettoyage. Cela comprend des produits intérieurs et extérieurs pour faire une voiture entière à l’intérieur et à l’extérieur. Zut, vous obtenez même un canon à mousse qui fonctionne avec un tuyau d’arrosage si c’est ce que vous voulez. Il s’agit d’un kit d’esthétique automobile que nous recommandons à tout le monde, avant tout.

Meguiar’s Le kit de nettoyage de voiture de Meguiar ne comprend pas autant que le kit de Chemical Guys, mais il contient toujours de très bons produits. De plus, vous n’avez pas besoin d’un pistolet à mousse ou d’un kit de seau de lavage de voiture sophistiqué pour nettoyer une voiture, comme CG l’inclut. Le kit d’esthétique automobile de Meguiar comprend également un restaurateur de garnitures dédié, ce qui est plutôt agréable, ainsi qu’une bonne bouteille de lustre pour pneus et même une barre d’argile. Ce kit de lavage de voiture est certainement davantage orienté vers l’extérieur de votre voiture, mais une bouteille de nettoyant intérieur et des chiffons en microfibre sont également fournis avec celui-ci. C’est un excellent choix si vous ne pouvez pas utiliser le kit d’entretien automobile complet CG plus cher.

Armure Tout Il n’y a rien de mal à emprunter la voie budgétaire pour un kit de lavage de voiture, et si vous le souhaitez, le kit d’entretien automobile Premier d’Armor All est livré avec huit articles prêts à vous aider à nettoyer une voiture. Ce que nous aimons vraiment, c’est l’inclusion d’un nettoyant multi-usages et du protecteur intérieur Armor All en plus du nettoyant pour vitres. De cette façon, vous pouvez vraiment bien nettoyer un intérieur. En ce qui concerne l’extérieur, vous manquez de cire de voiture appropriée, mais à la place, obtenez le savon de lavage de voiture combo lavage et cire de l’entreprise pour nettoyer la peinture ainsi que le nettoyant pour roues et la brillance des pneus. Pour quelqu’un qui cherche peut-être à se plonger dans les détails, ce kit de nettoyage de voiture est une excellente option.

d’Adam Si vous avez un chèque en blanc et que vous cherchez à obtenir de très bons produits de nettoyage de voiture, le kit de lavage de voiture Adam’s Arsenal Builder 21 Item est notre premier choix. Les produits chimiques de l’entreprise sont de premier ordre et vous obtenez beaucoup de belles subtilités pour le prix. Oui, c’est cher, mais vous savez que vous aimeriez vraiment une serviette de séchage Great White, qui fonctionne très bien. Vraiment, la construction de qualité des brosses de roue et des serviettes en microfibre de ce kit d’entretien automobile complet en fait un excellent choix.

HMPLL Pour un kit de nettoyage de voiture spécifique à l’intérieur, nous avons décidé d’examiner spécifiquement les outils que vous apprécierez vraiment pour les détails les plus fins. À l’intérieur, vous adorerez vraiment un bon ensemble de brosses et d’outils spécialement conçus pour les zones difficiles d’accès. Cet ensemble de 10 pièces de détail intérieur de HMPLL comprend une multitude de brosses standard différentes pour frotter les interrupteurs et les boutons, ainsi que des brosses d’aération. Ce dernier, vous l’apprécierez vraiment, promis.

Autodéco Pour l’extérieur, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce kit de lavage de voiture de 25 pièces d’Autodeco. À l’intérieur du coffre à outils bien organisé se trouvent tous les outils d’entretien de voiture nécessaires pour laver n’importe quelle crevasse d’une voiture. De la tôle aux roues à rayons multiples, la variété de brosses et de serviettes de roue de ce kit couvre tout. Il y a même quelques articles pour l’intérieur si vous voulez accumuler des outils supplémentaires. Dans l’ensemble, c’est un fantastique kit d’entretien automobile qui couvre toutes les bases du nettoyage extérieur.

Comparatif : Les meilleurs kits de nettoyage de voiture pour 2022 Meilleur kit de nettoyage de voiture Marque Nom Prix Meilleur kit de nettoyage de voiture dans l’ensemble Les gars de la chimie Arsenal 14 pièces 100 $ Finaliste du meilleur kit de nettoyage de voiture Meguiar’s Kit d’entretien automobile complet 73 $ Meilleur kit de nettoyage de voiture pas cher Armure Tout Trousse d’entretien automobile Premier 42 $ Meilleur kit de nettoyage de voiture si l’argent n’est pas un objet d’Adam Kit de lavage de voiture 21 articles 153 $ Meilleur kit de nettoyage intérieur de voiture HMPLL Ensemble de 10 pinceaux d’entretien automobile 10 $ Meilleur kit de nettoyage extérieur de voiture Autodéco Ensemble d’outils de nettoyage de lave-auto 25 pièces 35 $

Conseils généraux de nettoyage de voiture

Utilisez une méthode de lavage à deux seaux : Vous devez utiliser un seau de lavage de voiture pour votre eau et votre savon de lavage de voiture, et un autre avec seulement de l’eau pour rincer votre éponge ou votre gant de lavage. Cela éloigne la saleté et les débris du seau à savon et réduit le risque que vous remettiez cette saleté sur la peinture de votre voiture pendant le lavage.

Vous devez utiliser un seau de lavage de voiture pour votre eau et votre savon de lavage de voiture, et un autre avec seulement de l’eau pour rincer votre éponge ou votre gant de lavage. Cela éloigne la saleté et les débris du seau à savon et réduit le risque que vous remettiez cette saleté sur la peinture de votre voiture pendant le lavage. Laver à l’ombre : Ce n’est peut-être pas possible, mais essayez de garder votre voiture à l’abri de la lumière directe du soleil pendant le lavage. Les taches d’eau peuvent être une véritable gêne lorsque la chaleur fait cuire l’eau sur la peinture de votre voiture.

Ce n’est peut-être pas possible, mais essayez de garder votre voiture à l’abri de la lumière directe du soleil pendant le lavage. Les taches d’eau peuvent être une véritable gêne lorsque la chaleur fait cuire l’eau sur la peinture de votre voiture. Nettoyez d’abord les fenêtres intérieures : Lorsqu’il s’agit de détailler l’intérieur d’une voiture, faites d’abord les vitres avec un nettoyant pour vitres et une serviette en microfibre. Si vous obtenez une surpulvérisation d’un produit de détail intérieur sur le tableau de bord, tout va bien. Vous devez toujours l’habiller de toute façon. Vous vous éviterez de revenir en arrière plus tard.

Lorsqu’il s’agit de détailler l’intérieur d’une voiture, faites d’abord les vitres avec un nettoyant pour vitres et une serviette en microfibre. Si vous obtenez une surpulvérisation d’un produit de détail intérieur sur le tableau de bord, tout va bien. Vous devez toujours l’habiller de toute façon. Vous vous éviterez de revenir en arrière plus tard. Un peu va un long chemin: Avec vraiment n’importe quel produit de nettoyage, vous n’avez pas besoin d’utiliser de grandes quantités. Assurez-vous de vérifier un produit pour les instructions appropriées, mais vous n’avez généralement pas besoin de shampoing pour voiture, de cire liquide, de nettoyant pour roues, de produit de nettoyage intérieur ou de tout autre produit de nettoyage de voiture que vous utilisez pour éliminer la saleté.

Plongez dans le nettoyage de voiture avec ces meilleurs choix

Que vous cherchiez à vous réapprovisionner ou à vous lancer dans le monde du nettoyage et de l’esthétique automobile, les produits de nettoyage contenus dans ces kits d’entretien automobile vous aideront à obtenir une voiture impeccable.