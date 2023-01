Meilleur Kindle 2022 : Quelle liseuse Amazon devriez-vous acheter ?

5. Kindle Paperwhite Kids (2021) – Idéal pour les enfants

La gamme Paperwhite a maintenant une édition pour enfants et bien qu’elle soit plus chère que l’édition Kindle Kids régulière, elle offre un meilleur rapport qualité-prix grâce à l’ensemble de spécifications plus impressionnant, ainsi qu’à un étui et à un abonnement inclus.

Vous bénéficierez d’une étanchéité qui pourrait économiser l’appareil ainsi que d’un écran plus grand, d’une conception affleurante, d’une résolution plus élevée et d’une lumière chaude réglable (avec beaucoup plus de LED)

Les performances sont également plus rapides et il est facile de partager le Kindle si vous souhaitez également l’utiliser. Dans l’ensemble, cela vaut l’argent supplémentaire si vous nous le demandez.