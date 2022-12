“Meilleur joueur du monde” – L’entraîneur croate Zlatko Dalic salue Lionel Messi après sa victoire en demi-finale

L’Argentine dirigée par Lionel Messi a stupéfié la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA au point que même l’entraîneur croate Zlatko Dalic n’a pu s’empêcher d’admirer la performance de Lionel Messi.

L’Argentine a eu une emprise sur le match dès le début au stade Lusail mardi car dans les 35 premières minutes, Messi a donné une avance à son équipe avant que Julian Alvarez ne marque le 2-0 à la mi-temps. Mais le spectacle de Messi n’était pas encore terminé car il a fourni une splendide passe décisive dans laquelle il s’est tordu et tourné à l’intérieur de la surface, battant l’impressionnant Gvardiol pour passer le ballon à Alvarez pour son deuxième but et le troisième de l’Argentine.

Après que l’Argentine ait scellé le match et que Messi se soit rapproché de son rêve, même l’entraîneur croate Zlatko Dalic n’a pas pu s’empêcher de faire l’éloge de la star du PSG. Dalik a déclaré: “Il n’y a pas grand-chose à dire sur Messi. Le meilleur joueur du monde et très bon et très dangereux aujourd’hui. C’est le vrai Messi que nous nous attendions à voir.”

De l’autre côté, Dalic a déclaré qu’il n’avait rien à redire sur les performances de la Croatie au Qatar et qu’il espère voir les piliers de son équipe à l’Euro 2024.

Lors du match de mardi, la Croatie a été vue en bonne forme mais pas assez pour devancer l’Argentine. L’as croate Luka Modric a reçu un accueil enthousiaste de la foule au stade Lusail lorsqu’il a été remplacé en seconde période.

Modric, 37 ans, a mené la Croatie à la finale de la Coupe du monde en Russie et à la demi-finale au Qatar, mais il reste à voir s’il continuerait à jouer au football international ou non. La Coupe du monde du Qatar est émouvante pour de nombreux joueurs légendaires, car ils ont atteint un âge où la fin de leur carrière internationale est proche.

“C’est peut-être la fin de la génération des Coupes du monde, un couple a atteint un âge et doit voir ce qui se passe en 2026. Nous avons eu une grande équipe et cette génération terminera sa carrière à l’Euro 2024. Nous avons le Ligue nationale et une excellente génération qui a atteint deux demi-finales”, a déclaré Dalic.

Dalic a également fait la lumière sur son avenir, affirmant sa présence dans l’équipe jusqu’en 2024.

« Je vais continuer, mon contrat est jusqu’en 2024. On a la Ligue des Nations puis les qualifications pour la Coupe du monde aussi. Mon plan et mon objectif sont d’amener la Croatie à l’Euro 2024″, a déclaré Dalic.

Bien que la Croatie ait perdu la demi-finale, elle a été phénoménale tout au long du tournoi. Ils ont donné un choc au Brésil, quintuple champion du monde, en quart de finale et ont suscité des espoirs, mais Messi n’a pas laissé leurs espoirs se concrétiser.

Cependant, l’Argentine gardera désormais sa confiance et ses espoirs en attendant que la France ou le Maroc les rejoignent en finale.

