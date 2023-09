Meilleur jeu à 2 joueurs de 2023

The Fox in the Forest est un jeu de levée de fonds simple avec quelques cartes spéciales mélangées au format traditionnel – mais contrairement à presque tous les autres jeux de levée de fonds, il est conçu pour deux joueurs.

Ce qui fait de The Fox in the Forest un excellent jeu, ce sont les pouvoirs uniques des cartes et le système de notation. Plutôt que d’essayer de prendre tous les levées pour gagner la partie, vous essayez de réaliser un certain nombre de levées pour certaines valeurs de points – et si vous manquez de peu ces fourchettes, vous manquez souvent un gros bonus.

À bien des égards, The Fox in the Forest est un jeu simple et assez traditionnel. Mais c’est bien équilibré et la durée parfaite pour reprendre et jouer pendant 20 ou 30 minutes.