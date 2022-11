Meilleur iPad 2022 : quel iPad devrais-je acheter ?

4. iPad Pro 12,9 pouces (2022) – Meilleur matériel

L’iPad Pro 12,9 pouces d’Apple est sans aucun doute la tablette la plus puissante et la plus performante du marché à l’heure actuelle, mais c’est aussi la plus chère, en particulier au Royaume-Uni, avec une augmentation de 250 £ par rapport à l’iPad de dernière génération.

Cela dit, l’argent vous procurera un iPad avec le dernier chipset M2 d’Apple avec beaucoup de puissance pour gérer tout ce que vous lui lancez, même lorsqu’il s’agit d’applications de conception graphique et de montage vidéo exigeantes. Le hic, c’est que le M2 est tout simplement trop puissant pour n’importe quelle application iPad pour le moment, et bien que cela garantisse d’excellentes performances, il peut être un peu exagéré pour la plupart des tâches sur un iPad. Nous avons besoin de plus d’applications conçues pour tirer parti de la puissance du M2, et celles-ci tardent à arriver.

L’écran micro-LED 120 Hz qui l’accompagne (disponible exclusivement sur le modèle 12,9 pouces) est parfait pour la conception graphique, regarder des films et naviguer sur les réseaux sociaux, et la caméra frontale 12Mp avec technologie de suivi automatique est idéale pour ceux qui travaillent à distance – bien que ce soit pas placé sur le bord long comme avec l’iPad de 10e génération.

Associé au Magic Keyboard, il a le potentiel d’être un véritable remplacement d’ordinateur portable, mais il est très coûteux, correspondant au prix demandé d’un MacBook Pro.

C’est sans aucun doute la meilleure tablette d’Apple, mais si vous n’allez pas tirer pleinement parti du grand écran et des composants internes puissants, vous feriez probablement mieux d’utiliser un iPad différent.