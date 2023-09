Meilleur Internet pour les entreprises | Actualités américaines

Comme Verizon, Frontier propose des forfaits fibre, mais contrairement à Verizon, les forfaits Frontier sont relativement abordables pour leurs vitesses élevées. De plus, Frontier ne facture pas l’installation. Frontier coûte environ la moitié du prix de ses concurrents pour ce qu’il propose. L’option Frontier la moins chère est Business Fiber 500, qui commence à 64,99 $ par mois avec paiement automatique. Vient ensuite Business Fiber 1 Gig à partir de 89,99 $ par mois, et le plus rapide est Business Fiber 2 Gig à partir de 129,99 $ par mois.

Le service client n’est cependant pas le meilleur atout de Frontier. Selon l’indice de satisfaction client américain (ACSI), le score de satisfaction client de Frontier est resté assez stable à 74 sur 100. Le Better Business Bureau a attribué à Frontier Communications Corporation un F pour un service médiocre et des rendez-vous manqués.

Si vous optez pour Frontier, vous pouvez ajouter d’autres technologies pour votre petite entreprise, notamment RingCentral (application sécurisée tout-en-un pour la vidéo, les messages et le téléphone), SmartVoice (accès basé sur le cloud aux appels et aux messages) et un IP statique (offre un partage sécurisé de fichiers plus volumineux sur un réseau sécurisé et un accès à distance).

Frontier, bien que grandissant, n’est pas disponible dans l’ensemble du pays. Au moment de mettre sous presse, il était disponible dans les pays suivants : Alabama, Arizona, Californie, Connecticut, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique, New York, Caroline du Nord et Dakota du Nord. , Ohio, Pennsylvanie, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Virginie occidentale et Wisconsin.