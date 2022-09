Meilleur hub USB-C en 2022

Bluetooth apporte de nombreux avantages sans fil, mais sa configuration peut être fastidieuse. Si vous êtes stressé par des connexions inégales, pensez à un concentrateur USB-C : il vous permettra de jumeler tout ce dont vous avez besoin tout en évitant la gymnastique mentale ou numérique requise par Bluetooth. Maintenant, essayer de démarrer avec une station d’accueil ou un hub USB-C peut être intimidant, car il y a tellement d’options et vous ne savez peut-être pas par où commencer. Mais la commodité d’acheminer votre moniteur, clavier, Souris et Ethernet via un hub unique peut vraiment améliorer votre expérience informatique. Beaucoup d’entre eux ont également un lecteur de carte SD intégré, ce qui peut être pratique si vous êtes un photographe passionné. Que vous souhaitiez un adaptateur multiport ou un concentrateur USB alimenté, nous avons ce qu’il vous faut.

Réduire vos options et trouver le meilleur concentrateur USB-C revient à savoir à quel point vous en avez besoin, la vitesse de transfert de données souhaitée et exactement les connexions dont vous avez besoin. Voici quelques-unes de nos stations d’accueil USB-C préférées que nous avons testées. Nous continuerons à mettre à jour cette liste au fur et à mesure que nous trouverons de nouveaux modèles de concentrateurs USB à recommander. Et si vous cherchez pour recharger vos appareils USB-C, voici les meilleures options nous avons testé.

Ce concentrateur USB-C possède tous les éléments essentiels dont la plupart auraient besoin pour une utilisation au bureau ou à la maison à un prix raisonnable, surtout si votre ordinateur portable est limité aux seuls ports USB-C. Il y a trois ports USB-A, dont un avec alimentation, des emplacements pour cartes microSD et SD et une sortie HDMI qui prend en charge des résolutions jusqu’à 4K à 30Hz. À la fin se trouve une connexion Gigabit Ethernet avec un voyant d’activité (quelque chose que les autres concentrateurs de cette taille laissent généralement éteints). Mais, ce qui le distingue des autres à cette taille, ce sont les étiquettes pratiques imprimées sur le boîtier en aluminium anodisé.

Vous aurez également quatre ports USB-A, une prise Gigabit Ethernet et un lecteur de cartes MicroSD et SD. Une prise combo 3,5 mm gère la sortie et l’entrée audio.

Le PowerExpand Elite est à la fois une station d’accueil USB-C et une station de charge. À l’arrière se trouvent des ports Thunderbolt 3 de 85 et 15 watts et à l’avant se trouve un port d’alimentation USB-C de 18 watts. Un port Thunderbolt 3 prend en charge un affichage jusqu’à une résolution 5K à 60 Hz tandis que son port HDMI 2.0 peut prendre en charge un affichage jusqu’à une résolution 4K à 60 Hz. Ou vous pouvez exécuter un double séparateur USB-C vers HDMI et connecter deux écrans 4K à 30 Hz afin de pouvoir exécuter jusqu’à trois moniteurs entre le port HDMI et les ports Thunderbolt 3.

Intégré sur le côté gauche se trouve un port USB-C 5 Gbps ainsi que deux ports USB 3.0 (également jusqu’à 5 Gbps), une sortie HDMI pleine taille prenant en charge une résolution jusqu’à 4K à 30 Hz et des emplacements pour cartes SD et microSD. Connectez simplement le câble USB-C fourni à un port USB-C de votre ordinateur portable et le tour est joué. Le cordon se range facilement au bas du support lorsque vous voyagez ou que vous n’avez pas besoin d’utiliser le hub. Il tirera de l’énergie de votre ordinateur portable lorsqu’il sera branché, mais il y a un relais d’alimentation USB-C sur le pied gauche pour une alimentation jusqu’à 100 watts.

Comme son nom l’indique, cet appareil combine un concentrateur USB-C avec un support d’ordinateur portable pliable, vous permettant de mettre en place une expérience de travail plus ergonomique à peu près n’importe où. Le support en aluminium léger s’installe en quelques secondes. Les supports d’ordinateur portable peuvent être réglés à cinq angles différents de 15 à 36 degrés, ce qui le rend idéal pour augmenter le flux d’air, obtenir un angle de frappe plus confortable ou élever l’écran pour une meilleure visualisation. Le support prend en charge un ordinateur portable jusqu’à 17 pouces, mais plus l’ordinateur portable est grand, plus il essaie d’utiliser les ports, en particulier les emplacements pour carte SD.

Le périphérique USB est toujours compact et léger mais dispose d’un câble de 1 mètre (3,3 pieds). Il possède deux ports USB-C avec une alimentation de 60 watts, deux ports USB-A, des emplacements pour cartes microSD et SD et une prise casque 3,5 mm. À la fin se trouve une sortie HDMI qui prend en charge 4K à 30 Hz ou des résolutions inférieures à 60 Hz. C’est également une excellente option pour les ordinateurs de bureau qui sont maintenus au sol.

La plupart des petits hubs USB-C ont des câbles attachés courts. C’est bien si votre ordinateur portable est sur un bureau et non sur un support pour ordinateur portable et ce bureau a beaucoup d’espace juste à côté du port USB-C de votre ordinateur portable. Pour ceux qui pourraient utiliser une portée de câble supplémentaire, le Lention C37 est idéal.

Pour les données, il peut gérer des vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gbit/s, ce qui est parfait pour travailler avec des fichiers volumineux tels que des photos et des vidéos. La station d’accueil dispose également d’une prise Gigabit Ethernet et d’un emplacement pour carte UHS-II SD 4.0. Pour les moniteurs, vous pouvez connecter deux écrans 4K à 60 Hz, un seul écran à 5K à 60 Hz ou un à 8K à 30 Hz. Il existe également quatre ports USB-A : trois à l’arrière qui sont USB 3.2 Gen 2 (pour des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s) et un USB 2.0 à l’avant pour les appareils à chargement rapide. Vous trouverez également une prise casque combinée à l’avant.

Une station d’accueil compacte remarquable qui montre ce qui est possible avec un seul port Thunderbolt 4. Connectez simplement le SD5700T avec le câble fourni à votre ordinateur portable Windows 10 avec Thunderbolt 4 (ou un MacBook Thunderbolt 3 exécutant MacOS 11 ou version ultérieure) et vous obtenez 11 ports pour les données, la vidéo et l’audio à haut débit.

La conception simple et discrète d’Accell ne bascule pas comme les quais verticaux et il est plus facile de se brancher à l’aveuglette sur ses connexions. Si vous disposez d’un espace de bureau limité, il peut en fait tenir sur la base de votre moniteur. De plus, le corps mince et léger et son petit adaptateur secteur se glissent facilement dans votre sac si vous devez voyager avec.

À l’arrière, vous trouverez trois ports USB 3.1 Gen 2 de type A, deux ports HDMI (un 4K, un 1080p), un port Ethernet et des prises pour l’entrée micro et la sortie casque. Un seul port USB-C se trouve sur le côté droit. Accell comprend des câbles USB-C vers USB-C et USB-C vers USB-A pour se connecter à votre ordinateur portable.

Fidèle à son nom, vous pouvez le connecter à votre ordinateur portable et il commencera presque instantanément à refléter votre écran sans avoir besoin d’installer un pilote au préalable. Cependant, si vous souhaitez étendre les affichages, vous devrez télécharger un pilote pour MacOS ou Windows ; Accell les stocke facilement à bord ; un écran apparaît lorsque vous vous connectez à la station d’accueil qui vous donne la possibilité de l’installer.

Il fonctionne également avec les Chromebooks et si vous avez un téléphone ou une tablette Android, vous pouvez télécharger l’application gratuite Accell, puis vous connecter à la station d’accueil pour refléter l’affichage de votre appareil sur un seul moniteur de résolution 1080p et utiliser un clavier et une souris si vous le souhaitez également . Il y a un léger décalage, mais cela a bien fonctionné autrement.