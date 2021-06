«Meilleur homme de battage médiatique»: la star hollywoodienne Matthew McConaughey attire la foule avant le match d’ouverture à domicile de l’Austin FC (VIDEO)

McConaughey, qui est copropriétaire des nouveaux garçons de la Major League Soccer, était vêtu d’un costume vert pour correspondre aux couleurs d’Austin et s’est assuré qu’il n’y avait de la place qu’avant le coup d’envoi de samedi alors qu’il chantait des supporters avec l’aide de son fidèle tambour bongo.

Austin FC, la dernière équipe d’expansion à avoir été ajoutée à la MLS, a commencé sa vie dans la ligue avec huit matchs successifs à l’extérieur au cours desquels ils ont marqué deux victoires, deux nuls et quatre défaites, mais étaient enfin prêts à accueillir les fans dans leur état de -le stade Q2 ultramoderne au centre-ville d’Austin – et il semblait que chacun des 20 500 fans entassés dans la nouvelle arène n’était que trop heureux de répondre à l’appel à l’action d’avant-match de McConaughey.

Ce type a l’air familier… Ça #VERT le costume est la perfection, @McConaughey! pic.twitter.com/FzGqZk6ppE – Austin FC (@AustinFC) 19 juin 2021

Juste le copropriétaire Matthew McConaughey qui fait bouger la foule avant le match MLS de l’Austin FC contre les tremblements de terre de San Jose 👀 pic.twitter.com/PmrE3OoYkZ – Sky Sports Football (@SkyFootball) 20 juin 2021

Le choix de l’instrument de musique de McConaughey était intéressant, étant donné l’histoire désormais tristement célèbre de l’arrestation de l’acteur il y a deux décennies dans le quartier Austin de Tarrytown lorsqu’il a été repéré par la police à son domicile en train de jouer de son bongo tout nu.

L’acteur a été une présence constante pendant une grande partie de la brève existence de l’Austin FC à ce jour, et a même voyagé avec l’équipe sur la route d’un match précédent où il a excité la foule en utilisant le «poinçon de poitrine» popularisé par son personnage dans le Martin Scorcese. film ‘Le Loup de Wall Street’.

Si vous n’étiez pas encore enthousiasmé par la 6.19, laissez notre MOC s’en occuper.👋 @McConaugheypic.twitter.com/yWBFmYabjf – Austin FC (@AustinFC) 26 mai 2021

Matthieu @McConaughey est le meilleur battage médiatique de tous les sports professionnels. Ma parole! #VERTpic.twitter.com/pOtbT26Neg – Jeff D (MovieRankings.net) (@JeffDLowe) 20 juin 2021

Content qu’il porte des vêtements ! – GluedtoTV (@jezzymay) 20 juin 2021

« Matthew McConaughey est le meilleur hype de tous les sports« , a déclaré un fan en ligne après avoir été témoin des tentatives de l’acteur pour obtenir littéralement le soutien de la foule.

« Content qu’il porte des vêtements ! » a ajouté un autre, faisant référence à la légende de son bongo nu jouant à l’arrestation en 1999.

En ce qui concerne le match lui-même, l’action sur le terrain ne correspondait pas tout à fait à l’apparat d’avant-match, car les débuts à domicile d’Austin les ont vus jouer un match nul sans but avec les tremblements de terre de San Jose, ce qui signifie que l’équipe – et son fan le plus célèbre – auraient pu d’essayer d’autres tactiques pour exciter la foule avant les futurs tests.