Meilleur haut débit pour le streaming | Conseiller technique

Êtes-vous un binger régulier de Netflix? Voulez-vous la meilleure qualité d’images de votre appareil 4K ? Voulez-vous éviter tout problème de mise en mémoire tampon désagréable ? Si la réponse à toutes ces questions est un oui retentissant, alors vous aurez besoin du bon haut débit pour correspondre.

Nous avons passé au crible les principaux fournisseurs britanniques pour trouver le meilleur Internet pour le streaming afin d’obtenir les meilleures vitesses, images et qualité. Si vous souhaitez une vue plus globale, nous avons un guide d’achat pour choisir le haut débit qui vous convient, qui prend en compte d’autres éléments tels que les coûts et les différents types d’Internet.

Quelles sont les vitesses Internet nécessaires pour le streaming ?

Alors que la plupart des plans de base des sociétés de streaming ne nécessitent pas l’Internet le plus rapide, le contenu Full HD et le streaming simultané sont une autre histoire. Si vous avez de nombreuses personnes dans votre foyer qui diffuseront en 4K tous les soirs, le haut débit rapide sera une nécessité pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes de chargement.

En ce qui concerne les besoins de chacun des fournisseurs de streaming, Netflix recommande une vitesse minimale de 25 Mbps pour le contenu 4K, tout comme Amazon Prime Video. Les vitesses de téléchargement recommandées les plus exigeantes proviennent de YouTube et de certaines émissions sportives en direct sur BBC iPlayer, qui nécessitent toutes deux au moins 40 Mbps pour diffuser certaines choses en 4K.

Nous avons examiné toutes les vitesses des principaux fournisseurs britanniques et comparé les meilleures offres ci-dessous. Vous pouvez également trouver toutes les vitesses de téléchargement moyennes des principaux fournisseurs de haut débit britanniques dans l’enquête de Broadband Genie.

Quel est le haut débit le plus rapide pour le streaming ?

Le fournisseur qui offre les meilleures vitesses au Royaume-Uni est Virgin – et mieux encore, vous pouvez faire une très bonne affaire pendant la saison du Black Friday. Jetez un œil à nos choix ci-dessous:

Vierge : 108 Mbps | illimité | 26 £ par mois

Vitesse de téléchargement moyenne : 108 Mbps

Si vous partagez votre maison avec une petite famille qui a tendance à utiliser Internet en même temps – et que vous cherchez à diffuser en 4K sur plusieurs appareils simultanément – ​​vous voudrez peut-être envisager d’opter pour 100 Mbps. Vous pouvez également obtenir des vitesses encore plus rapides jusqu’au Gig1, mais c’est probablement exagéré.

Vierge : 213 Mbps | illimité | 32 £ par mois

Vitesse de téléchargement moyenne : 54 Mbps

Si vous avez un foyer plus grand ou si vous avez besoin de vitesses plus rapides pour des choses telles que les jeux ou la diffusion en direct, le prochain forfait de Virgin devrait suffire – et ses six livres sont plus chères que les 108 Mbps pour près du double de la vitesse.

Meilleures alternatives à Virgin

Si les forfaits de Virgin ne vous conviennent tout simplement pas, il existe d’autres options de fibre décentes que vous pouvez envisager.

Le forfait de Vodafone est un bon prix si vous êtes heureux de regarder un contrat de 24 mois. 68 Mbps est plus que suffisant pour couvrir les principales exigences de service de streaming pour tous les appareils de la maison, et vous pouvez obtenir des vitesses filaires allant jusqu’à 900 Mbps. Cependant, ce prix n’est disponible que pour une durée limitée.

EE : 73 Mbps | illimité | 34 £ par mois

EE permet de réaliser d’importantes économies pour le haut débit, et encore plus d’économies pour les clients mobiles EE existants s’ils passent à leur service haut débit. Cette option de fibre de milieu de gamme couvrirait tous vos besoins de streaming, et il existe des forfaits moins chers si vous n’avez pas besoin de vitesses plus élevées.

Forfaits de services de diffusion en continu

Bien que les vitesses soient importantes, vous recherchez peut-être un forfait Internet qui vous permet également d’économiser de l’argent sur un abonnement au streaming. Voici quelques bonnes options qui sont actuellement sur le marché.

Les clients BT existants peuvent demander le forfait TV classique, qui comprend Netflix et Now pendant 24 mois, ainsi que les chaînes de télévision BT. Ce plan commence à partir de 8 £ par mois, mais cela s’ajoute à un contrat Internet BT existant, donc ce n’est pas l’option la moins chère du moment.