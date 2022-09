Meilleur groupe du Mohammedan SC après un match nul 1-1 contre le Bengaluru FC

Le Mohammedan SC a terminé en tête du groupe A lors de la 131e IndianOil Durand Cup, grâce à un match nul 1-1 contre le Bengaluru FC (BFC), au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) vendredi. Pritam Singh a pris une avance rapide pour Mohammedan en première mi-temps, qui a été neutralisée par Siva Sakthi dans le temps additionnel de la seconde. Les deux équipes s’étaient déjà qualifiées pour les huitièmes de finale et le résultat signifiait que Mohammedan affronterait les Kerala Blasters en quart de finale tandis que le BFC affronterait l’Odisha FC dans le leur.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Les équipes étaient prêtes car elles ont débuté positivement, tant en attaque qu’en défense. Les Blues ont eu la première vraie chance de marquer à la 12e minute du match, lorsqu’une tête de Jovanovic sur le rebond, après que le coup franc de Javi a été frappé par Zothanmawia, a raté de peu sa marque pour frôler le toit du filet.

Une minute plus tard, Mohammedan a ouvert le score. C’était le point culminant d’un merveilleux mouvement d’équipe sur le flanc gauche, depuis l’espace laissé ouvert par un Prabir Das qui se chevauchait constamment. Faslu a commencé avec sa course trouvant Abhash Thapa dans l’espace à sa gauche. Le milieu de terrain a couru et l’a réduit pour Sk. Faisal de se précipiter et de lui donner un premier coup du pied gauche. Pritam Singh a été le premier à bondir sur le rebond du gardien du BFC Lara et à rentrer à la maison de près.

BFC a été piqué par le revers et a réagi avec ferveur, mais Mohammedan jouait selon un plan et les attaques de la gauche menées par Abhishek Ambekar, Faslu, Abhash Thapa et Abhishek Halder, maintenaient l’équipe BFC honnête.

! Un concours dramatique prend fin alors que 10 joueurs @MohammedanSC partager des points avec @bengalurufc. Mohammedan SC passe au stade QF en tant que CHAMPIONS du Groupe A !#MDSBFC ⚔️#VYBK ️#DurandCup #IndianOilDurandCup #DurandCup2022 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/Xfpz2dDKtT – Coupe Durand (@thedurandcup) 2 septembre 2022

La première réservation du match est survenue à la 27e minute lorsque Zuidika est entré dans les livres pour un tacle brutal. Ce serait une première parmi tant d’autres à venir.

Mohammedan a terminé la mi-temps en conservant son avance d’un but et a également été la meilleure équipe au cours des 45 premières minutes.

L’entraîneur du BFC, Grayson, a fait venir Leon Augustine à la pause à la place de Javi. Cela a apporté du rythme en attaque et sur l’aile gauche. Prabir à la 47e minute, a attrapé une balle perdue avec un pied droit fabuleux à environ 30 mètres et Mawia a été obligé de faire un autre bon arrêt pour le nier. Le gardien musulman a fait un match brillant.

Grayson a continué à monter sur les jambes plus jeunes et plus fraîches en faisant venir Parag et Rohit à l’heure de jeu à la place de Sandesh Jhingan et Jayesh Rane.

À la 69e minute, Sunil Chhetri a eu une grande chance d’égaliser mais Zothanmawia a encore une fois réussi un arrêt stellaire pour nier le talisman.

Le jeu a ensuite radicalement changé lorsqu’Abhishek Halder a été expulsé à la 72e minute pour une deuxième infraction réservable. Mohammedan était réduit à 10 hommes et BFC a commencé la charge.

Siva Sakthi, qui a également fait son chemin dans le match en seconde période, a d’abord obtenu une mise à pied de Jovanovic près du but mais derrière une foule de corps. Il est à deux têtes et touche le filet latéral.

Mais il a finalement marqué son but dès la première minute du temps additionnel. Pourtant, un autre sous-marin Grayson Namgiyal Bhutia avait envoyé de magnifiques corsses du flanc droit depuis son arrivée. Cette fois, il a flotté dans un coin de ce flanc et le grand Jovanovic s’est dirigé vers le bord de la boîte depuis le deuxième poteau.

Prabir Halder a été le premier à réagir, frappant du pied droit qui a éloigné Leon Augustine de la trajectoire du but et dévié vers l’intérieur devant Siva Sakthi. Le tir de l’attaquant du BFC dans le virage a tonné la barre transversale et est tombé dans le but avant de revenir.

Outre Abhishek Halder, il y a eu deux autres expulsions dans le match, celle de l’équipe d’entraîneurs et de soutien musulmane sous la forme de Sandip Nandy (90 + 4) et Andrew Beasly (90 + 4).

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici