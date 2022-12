Meilleur gril Kamado pour 2022

Dans cet article:



Ceux qui sont dans le jeu des grillades depuis assez longtemps savent qu’aucun autre grill ne peut se comparer à un grill kamado. Cela demande un peu de pratique, mais une fois que vous vous y êtes familiarisé, un gril kamado peut faire le tour de votre standard. gril à gaz. Ils sont également parfaits pour au feu de bois la cuisson, qui est une technique qui donne constamment des résultats délectables.

Généralement fabriqués à partir de céramique, ces champions du gril offrent une rétention de chaleur incroyable. Une petite quantité de carburant va très loin, vous permettant de faire fonctionner une cuisinière kamado à des températures lentes et basses toute la journée. De plus, vous pouvez vraiment allumer un kamado pour devenir brûlant. Je parle assez chaud pour cuisiner authentique au feu de bois Pizza napolitaine. Un gril kamado est également idéal pour saisir un véritable steak de style steakhouse et, honnêtement, à peu près tout ce que vous envisagez de griller.

Le Gros Oeuf Vert est l’exemple le plus médiatisé d’un gril kamado traditionnel et d’un fumoir kamado, mais les fabricants de kamado rivaux tels que Kamado Joe, Char-Griller, La vision et complètent cette catégorie de grils. Tenté d’en ajouter un à votre arsenal de cuisine extérieure et devenir un gril hardcore? J’ai mis le Big Green Egg et ses quatre principaux concurrents de grillades à l’épreuve pour trouver le meilleur grill kamado – voici ce que j’ai trouvé.

Plus de 200 heures enfumées plus tard, j’ai cuisiné plus de 10 livres de hamburgers, 20 livres de côtes de porc et six poulets, ainsi que quelques steaks pour faire bonne mesure. Après tout cela, je peux dire avec conviction quelles marques font le meilleur grill kamado à mon goût et lesquelles vous devriez probablement éviter.

Voici mes choix pour les meilleures options de gril kamado pour 2022. Je mettrai à jour cette liste au fur et à mesure que j’examinerai les nouveaux produits.

Les meilleures grillades au kamado

Chris Monroe/Crumpe Big Green Egg, l’entreprise qui a lancé l’engouement pour le kamado, a toujours un gagnant. De toutes les options de gril de style kamado de mon groupe de test, le modèle Large BGE avait les meilleures performances de température, rétention de chaleur et stabilité. Une fois réglé sur une température basse et lente de 225 F, l’œuf fonctionnait à peu près tout seul. D’après notre jauge de température, le Green Egg est resté dans cette plage de température, avec seulement des fluctuations mineures et peu fréquentes. Le Big Green Egg s’est également senti le plus réactif. Si pour une raison quelconque je devais faire un ajustement aux bouches d’aération supérieures ou inférieures, j’ai vu un changement rapidement. J’ai généralement remarqué des corrections de trajectoire en aussi peu que 6 ou 7 minutes. La nourriture que j’ai cuisinée dans le Big Green Egg était également très savoureuse. Alors que mon unité de test BGE ne disposait pas de l’accessoire de déflecteur de chaleur supplémentaire, les côtes de poulet et de porc avaient une saveur de barbecue convaincante. Bien qu’ils ne soient pas aussi délicieux que ce que j’ai fumé dans le Kamado Joe Classic III, la nourriture du BGE est arrivée de très près. Big Green Egg fabrique un accessoire de déflecteur de chaleur, appelé le ConvEGGtormais c’est un complément supplémentaire. Fidèle à son nom, le gril et fumoir kamado Big Green Egg est grand, vous offrant beaucoup d’espace pour griller, fumer et cuisiner à votre guise. C’est pourquoi je recommande le Large Big Green Egg comme l’un des meilleurs grils kamado pour à peu près tout le monde. Vous devrez passer par un revendeur local, et, encore une fois, contrairement au Kamado Joe Classic III, tout sauf le support est en supplément. En fin de compte, cependant, le coût total du Big Green Egg devrait être inférieur à celui d’un Classic III entièrement équipé.

Char-Griller Le Char-Griller Akorn offre de véritables performances de kamado à un prix défiant toute concurrence. Cela coûte moins de 350 $, ce qui est incroyable étant donné que les grils kamado typiques vous coûteront 800 $ à 1 000 $. La température de cuisson et le contrôle de la température de l’Akorn ne sont pas intrinsèquement aussi stables que les kamados plus chers que j’ai utilisés. Je suppose que c’est parce que le corps de l’Akorn est construit en acier revêtu à triple paroi, par opposition à une lourde cuisinière en céramique. Le feu du gril était également plus difficile à allumer et à maintenir allumé que celui du Big Green Egg et du Kamado Joe Classic III. Lorsque je l’ai laissé brûler pendant notre test bas et lent (ajusté à 225 F), le feu de l’Akorn s’est éteint en 45 minutes. Après le rallumage, les températures à l’intérieur de la cuisinière ont grimpé jusqu’à 370 F en seulement 15 minutes. Je n’ai pas ajouté de carburant supplémentaire non plus, juste un allume-feu à la paraffine. Trente-cinq minutes plus tard, les niveaux de chaleur à l’intérieur de l’Akorn ont atteint 405 degrés. Les températures ont ensuite plafonné mais sont restées chaudes, ne descendant pas en dessous de 387 F pendant les 3 heures suivantes. Les choses étaient très différentes quand je gardais un œil sur l’Akorn. Avec une température de départ de 225 F ou 350 F, il n’a fallu que quelques ajustements de ventilation pour que le flux d’air remette le gril sur la bonne voie. Et comme il est construit en acier et qu’il ne s’agit pas d’un kamado en céramique, l’Akorn pèse moins (100 livres) que les options de gril kamado traditionnelles (200 livres ou plus). La nourriture que j’ai cuisinée avec l’Akorn n’était pas mal non plus. Les côtes levées et le poulet cuits lentement avaient une agréable saveur de charbon de bois. Cela dit, ils ne pouvaient pas correspondre à ce qui sortait du gril Kamado Joe grâce à son système de fumage à déflecteur de chaleur fourni. Un prix aussi bas l’emporte sur beaucoup d’inconvénients, donc le Char-Griller Akorn s’ajoute à une fantastique affaire de gril de style kamado. Vous recevez des alertes de prix pour Char-Griller Akorn

Chris Monroe/Crumpe À près de 1 500 $, le Kamado Joe Classic III a peut-être un prix élevé, mais il en a pour son argent. Cela signifie que de nombreux accessoires de cuisson au kamado ne sont pas fournis en standard avec d’autres grils, y compris le Big Green Egg Kamado. Ce gril et fumoir kamado fonctionne également bien. Dans notre test de gril de barbecue lent et bas, nous ajustons les grils à 225 F (107 C) et lâchons les commandes pour voir ce qui se passe. Dans cet essai, le Kamado Joe Classic III a démontré un excellent contrôle de la température. Le gril est devenu un peu chaud au cours des 30 premières minutes (315 F) mais s’est ensuite calmé au bout d’une heure. À partir de là, ce gril en céramique a côtoyé le régulateur de vitesse, garant l’aiguille entre 253 F et 219 F pendant près de 3 heures. Seul le Big Green Egg a tourné dans une courbe de température plus serrée, bourdonnant pendant des heures dans le point idéal pour fumer. Une caractéristique qui distingue vraiment le Classic III est ce qu’on appelle le SloRoller. Présenté comme une “chambre à fumée hyperbolique” par Kamado Joe, c’est un engin métallique en forme de sablier qui se trouve au-dessus du feu. L’appareil fonctionne à la fois comme un déflecteur de chaleur et une aide à la convection. Essentiellement, il empêche la chaleur rayonnante générée par les charbons de frapper les aliments assis au-dessus (sur la grille du gril). Cela évite que la viande ne se dessèche pendant les longs temps de cuisson. Selon Kamado Joe, cela favorise également la circulation de l’air (de la fumée) dans la chambre de cuisson. En fait, il y a une tonne d’extras fournis avec le Classic III directement dans la boîte. Cela comprend un ensemble supplémentaire de déflecteurs de chaleur en céramique (un pour chaque moitié du gril), un réchaud à charbon et un panier à charbon en aluminium. Vous obtenez également deux grilles en aluminium coupées en deux et un outil de retrait des cendres, ainsi qu’une grille de cuisson à trois niveaux que vous pouvez configurer selon vos besoins pour les grillades. En revanche, tout sur le Big Green Egg, à l’exception du support, coûte un supplément. N’oubliez pas que vous pouvez également économiser un peu en choisissant Kamado Joe’s Classic II. Pour 1 200 $, il est presque identique au Classic III, mais n’a pas l’accessoire SloRoller et a un support différent. La construction du Classic III semble très solide; J’aime particulièrement les étagères latérales robustes, idéales pour griller et fumer, également standard. Tout cela en fait l’un des meilleurs grils kamado, si vous pouvez vous le permettre. Vous recevez des alertes de prix pour Kamado Joe Classic III

Comment nous testons les grils kamado

Tester des grils kamado est une expérience intense pour un gril. Cela nécessite de jouer avec le feu (littéralement) et les températures élevées, mais de manière contrôlée et responsable. L’élément le plus critique pour les performances du kamado est la chaleur, en particulier le contrôle de la température et la capacité d’un gril à tenir à une température. Pour fumer de la viande lentement et lentement, ce chiffre magique est de 225 F. Les bons fumeurs, kamados ou autres, s’en tiendront à cette température aussi longtemps que 12, 15 ou 20 heures. Cela signifie que la jauge de température est essentielle, tout comme la capacité de contrôler le débit d’air via des bouches d’aération ou des registres.

Brian Bennett/Crumpe



Pour capturer les données de température, nous avons mis un thermocouple sur chaque grill kamado. Essentiellement un capteur de température sensible composé d’une sonde et d’un fil connecté, le thermocouple est suspendu à seulement 1 pouce au-dessus de la grille du gril. Il est connecté à un enregistreur de données et finalement à un ordinateur qui enregistre les changements de niveaux de chaleur au fil du temps.

Tyler Lizenby/Crumpe



Nous essayons d’effectuer des tests de température sur tous les grils simultanément. Nous utilisons également le même poids et la même marque de charbon de bois en morceaux (4,4 livres ou 2 kg), souvent dans le même sac. C’est également vrai pour les allume-feu (un par gril).

Brian Bennett/Crumpe



Après cela, nous les allumons, selon les instructions de leurs manuels s’ils sont disponibles. Habituellement, cela signifie laisser les charbons attraper pendant 15 minutes, avec le couvercle ouvert, puis fermer le gril. À ce stade, les évents restent grands ouverts jusqu’à ce que le gril se situe à moins de 50 degrés de la température cible.

Nous tripotons soigneusement les évents pour y arriver. Enfin, nous lâchons les commandes et observons.

Nous suivons la même procédure pour notre test à haute température avec un objectif de 350 F. L’idée ici est de simuler la performance thermique requise pour rôtir du poulet et d’autres volailles.

Chris Monroe/Crumpe



Et en parlant de nourriture, nous effectuons également de nombreux “tests anecdotiques”. Nous fumons un carré de côtes levées (225 F) dans chaque grill. Nous papillons (alias spatchcock) des poulets et les rôtissons aussi. Provenant du Costco local, ils pèsent environ 5 livres chacun. Enfin, nous faisons griller un ensemble de quatre galettes de hamburger de 8 onces à feu vif (600 F).

Brian Bennett/Crumpe



Vous voulez plus d’options ? Voici les deux autres modèles de gril kamado que j’ai évalués pour ce groupe de test. Bien qu’ils ne figurent pas dans mes choix, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à titre de comparaison :



